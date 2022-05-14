Финал "Евровидения-2022". Кто реально поет не хуже Украины, но все равно проиграет

Поддержка всего мира Украины в войне против России дает участникам конкурса из других стран мало шансов на победу, но отметим самых ярких артистов.

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На "Евровидении-2022" повторяется ситуация "Евровидения-2021": есть сильная поп-рок-группа, как Måneskin (1-е место в прошлом году), есть подражание французскому шансону, как Барбара Прави (2-е место) и есть сильная фолк-рок группа, как Go_A (5-е место). Но больше всего шансов на победу у нашего Kalush Оrchestra, потому что в его лице весь мир поддерживает Украину в войне, которую против нас развязала Россия.

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После двух полуфиналов "Евровидения-2022" Украина, с точки зрения букмекеров, только укрепила свои позиции на первом месте. Сейчас нам дают беспрецедентные 60 шансов из 100 на то, что Kalush Оrchestra займет первое место.

Итальянский дуэт Мамуд и Бланко скатился со второго на четвертое место, поменявшись местами с британцем Сэмом Райдером, исполняющим "Space Man". Итальянцы, воспевающие любовь двух парней, и англичанин, прославляющий верного космонавта – "фальцетники" – сильные вокалисты, работающие в высоком диапазоне. Но у бородатого британца, чем-то напоминающего молодого Демиса Руссоса, мелодия гораздо интереснее. Он уверяет свою возлюбленную: "Если бы я был космонавтом, я бы смотрел с высоты птичьего полета, облетел бы весь мир, но продолжал возвращаться к тебе". Как его любимая – не знаем, а Станиславский бы Сэму Райдеру поверил.

[ + – ] Британец Сэм Райдер мастерски поет фальцетом в припеве композиции "Space Man"

Шведская певица Корнелия Джейкобс выдает качественную поп-эстраду звонким, чуть хрипловатым голосом. В ее композиции о любовном расставании "Hold Me Closer" нет цепляющих фишек, хотя в целом – это шведский вокальный люкс-уровень.

[ + – ] Корнелия Джейкобс в песне "Hold Me Closer" показывает шведский вокальный люкс-уровень.

В этом смысле мощнее звучит крошечная, но очень сексуальная испанка Chanel с заводной песней "SloMo". Пульсирующая испанская кровь плюс хорошая аранжировка и мелодия делают свое дело.

[ + – ] Страстная испанка Chanel с заводной песней "SloMo"

У польского оперного красавчика Кристиана Охмана с песней "River" и холодной гречанки (наполовину норвежки) Аманды Тенфьорд с композицией "Die Togethe" о курортном романе тоже неплохие шансы войти в топ-5, хотя их работы тоже слишком стандартны.

Литовская Моника Лю также отлично мимикриовала под французский шансон с треком "Sentimentai". Прическа а ля Мирей Матье, обтягивающее платье, все это – узнаваемая стилизация: лямур-тужур-бонжур. В прошлом году Барбара Прави с чем-то подобным взяла второе место. Пройдет ли так далеко стандартный французский набор в этому году – поглядим.

Не шаблон. Кто рвет шаблоны на конкурсе "Евровидение 2022"?

Это норвежцы в масках Желтых волков, поедающих бананы: группа Subwoolfer с песней "Give That Wolf A Banana".

[ + – ] Норвежцы в масках Желтых волков Subwoolfer в песне "Give That Wolf A Banana" рвут шаблоны

Самая оригинальная на конкурсе — сербская певица Контарката с песней "In Corpore Sano" (с лат. — "В здоровом теле"), где она высмеивает систему здравоохранения, медиа и модельные параметры красоты. Номер, который певица исполняет с отрешенным лицом, сравнивают с проектами звезды современного искусства Марины Абрамович.

Но самую, с нашей точки зрения, драйвовую и хитовую вещь "Jezebel" выдали финны The Rasmus, очень похожую по энергетике на выступление победителей прошлого года рок-группы Måneskin. Букмекеры пока Финляндии дают всего лишь 14-е место, но прорывы бывают на самом финале.

[ + – ] Сильная по энергии вещь "Jezebel" финнов The Rasmus

Что касается наших Kalush Orchestra, то в их победе не приходится сомневаться. Песня – на уровне. А мировая поддержка такая, что до сих пор не было равных. Должно произойти только что-то экстраординарное, чтобы участники из Украины не заняли первого места при 60% шансов на победу.

Ждем финала Евровидения-2022, который состоится 14 мая в 22:00.

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