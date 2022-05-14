Фінал "Євробачення-2022". Хто реально співає не гірше за Україну, але все одно програє

Підтримка всього світу України у війні проти Росії дає учасникам конкурсу з інших країн мало шансів на перемогу, але виділимо найяскравіших артистів.

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На "Євробаченні-2022" повторюється ситуація "Євробачення-2021": є сильна попрок-група, як Måneskin (1-е місце минулого року), є наслідування французького шансону, як Барбара Праві (2-е місце) і є сильна фолкрок-група, як Go_A (5-е місце). Але найбільше шансів на перемогу в нашого Kalush Orchestra, бо в його особі весь світ підтримує Україну у війні, яку проти нас розв'язала Росія.

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Після двох півфіналів "Євробачення-2022" Україна з точки зору букмекерів лише зміцнила свої позиції на першому місці. Зараз нам дають безпрецедентні 60 шансів зі 100 на те, що Kalush Orchestra займе перше місце.

Італійський дует Мамуд та Бланко скотився з другого на четверте місце, помінявшись місцями з британцем Семом Райдером, який виконує "Space Man". Італійці, що оспівують любов двох хлопців, і англієць, який прославляє вірного космонавта, — "фальцетники" — сильні вокалісти, що працюють у високому діапазоні. Але в бородатого британця, що чимось нагадує молодого Деміса Русоса, мелодія набагато цікавіша. Він запевняє свою кохану: "Якби я був космонавтом, я дивився б з висоти пташиного польоту, облетів би весь світ, але продовжував повертатися до тебе". Як його кохана — не знаємо, а Станіславський би Сему Райдеру повірив.

[ + – ] Британець Сем Райдер майстерно співає фальцетом у приспіві композиції "Space Man"

Шведська співачка Корнелія Джейкобс видає якісну попестраду дзвінким, трохи хриплуватим голосом. У її композиції про любовне розставання "Hold Me Closer" немає фішок, що чіпляють, хоча в цілому — це шведський вокальний люкс-рівень.

[ + – ] Корнелія Джейкобс у пісні "Hold Me Closer" показує шведський вокальний люкс-рівень

У цьому сенсі потужніше звучить крихітна, але дуже сексуальна іспанка Chanel із піснею "SloMo". Пульсуюча іспанська кров плюс гарне аранжування та мелодія роблять свою справу.

[ + – ] Пристрасна іспанка Chanel із заводною піснею "SloMo"

У польського оперного красеня Крістіана Охмана з піснею "River" та холодної грекині (наполовину норвежки) Аманди Тенфіорд з композицією "Die Togethe" про курортний роман теж непогані шанси ввійти до топ-5, хоча їхні роботи теж надто стандартні.

Литовська Моніка Лю також чудово мімікрувала під французький шансон із треком "Sentimentai". Зачіска а ля Мірей Матьє, що обтягує сукню, все це — стилізація: лямур-тужур-бонжур. Минулого року Барбара Праві із чимось таким взяла друге місце. Чи пройде так далеко стандартний французький набір цього року — подивимося.

Не шаблон. Хто рве шаблони на конкурсі "Євробачення 2022"?

Це норвежці в масках Жовтих вовків, які поїдають банани: гурт Subwoolfer із піснею "Give That Wolf A Banana".

[ + – ] Норвежці в масках Жовтих вовків Subwoolfer у пісні "Give That Wolf A Banana" рвуть шаблони

Найоригінальніша на конкурсі — сербська співачка Контаркату з піснею In Corpore Sano (з лат. — "У здоровому тілі"), де вона висміює систему охорони здоров'я, медіа та модельні параметри краси. Номер, який співачка виконує з відчуженим обличчям, порівнюють із проєктами зірки сучасного мистецтва Марини Абрамович.

Але, на наш погляд, найдрайвовішу та найхітовішу річ "Jezebel" видали фіни The Rasmus, дуже схожу з енергетики на виступ переможців минулого року рок-гурту Måneskin. Букмекери поки Фінляндії дають лише 14-е місце, але прориви бувають на самому фіналі.

[ + – ] Сильна за енергією річ "Jezebel" фінів The Rasmus

Щодо наших Kalush Orchestra, то в їхній перемозі не доводиться сумніватися. Пісня — на рівні. А світова підтримка така, що й досі не було рівних. Повинно відбутися щось екстраординарне, щоб учасники з України не посіли першого місця за 60% шансів на перемогу.

Чекаємо на фінал Євробачення-2022, який відбудеться 14 травня о 22:00.

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