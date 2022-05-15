Победители "Евровидения" Kalush Orchestra: "Это победа! А мы не кислые, мы просто истощены"

"Евровидение"-2022 закончилось полной победой Украины, наши музыканты призвали со сцены спасти защитников "Азовстали".

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Шоу "Евровидение-2022" получилось насыщенным и длилось более 4 часов. Украинский Kalush Orchestra получил рекордный 631 балл. Для сравнения, победители прошлого года итальянская рок-группа Måneskin взяла 524 балла.

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Наши музыканты, нарушив правила конкурса, все таки смогли призвать мировую общественность спасти защитников "Азовстали".

По результатам голосования профессиональных жюри разных стран Kalush Orchestra занимал всего лишь пятое место со 192 баллами. Напряжение было нешуточное. Но когда ведущие объявили, что Kalush Orchestra получил 439 баллов от публики – зал взорвался. Это был беспрецедентный результат, те же Måneskin от жюри получили примерно столько тоже – 206 баллов, а вот от зрителей гораздо меньше – 318: разница в 121 балл!

Второе место у бородатого британца Сэма Райдера, похожего на Демиса Руссоса и голосом, и внешностью (до того, как выдающийся греческий певец располнел). Британец мастерски поет фальцетом в припеве композиции "Space Man": Великобритания – 466 баллов (283 балла от судей и 183 балла от зрителей) .

Третье место заняла-таки страстная, но очень темпераментная испанка Chanel с заводной песней "SloMo". Выглядит на двадцать, но вообще это опытная тридцатилетняя певица и актриса, которая помимо эстрадной деятельности снялась в Испании во множестве фильмов и сериалов. Настоящая звезда! Причем ее в равной степени оценили как профессионалы, так и зрители – Испания получила 459 баллов (231 балл от судей и 228 баллов от публики).

Kalush Orchestra со сцены Евровидения 2022: Спасите "Азовсталь"!

Главным событием стал призыв лидера группы Kalush Orchestra Олега Псюка спасти защитников Мариуполя. Многие упрекали вокалиста, что он на брифинге ничего не сказал о бедственном положении бойцов, которые находятся на "Азовстали". Более того, организаторы запретили намеки на российско-украинскую войну в номере, настаивая, что кодекс "Евровидения" не позволяет превращать конкурс в площадку для политических высказываний. Для организаторов "Евровидение" – это бизнес. Любой скандал бизнесу вредит.

И вот прямой эфир. Под двенадцатым номером выходит Kalush Orchestra. Они предельно собраны, держатся более кучно, не растекаются по сцене, рассеивая внимание зрителей. Выступили здорово, концентрировано, гораздо лучше, чем в полуфинале. Красно-черные цвета мигали тревожно, выразительные детали — руки и глаза матери — создавали нужное впечатление, в конце композиции – желтое солнце и голубые сполохи. Олег Псюк в своей "легкомысленной" розовой панаме, но с очень напряженным лицом выкрикивает в микрофон: "Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас". Псюк постучал себя кулаком по сердцу – зал взревел в едином порыве поддержки.

[ + – ] Выступление Kalush Orchestra в финале "Евровидения-2022"

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко заметил: "Дай Бог, чтобы эти слова помогли!".

Безусловно Олег Псюк пошел на этот шаг, рискуя быть дисквалифицированным. Но украинские музыканты сделали то, что должны были сделать.

Однако организаторы нашли соломоново решение, сказав, что заявление представителей Украины носило гуманитарный, а не политический характер. Что оно направлено на спасение людей. А потому Kalush Orchestra оставили в обойме конкурсантов "Евровидения".

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Оценки Kalush Orchestra

Конечно, влияние политики чувствовалось в распределении оценок жюри. Прибалтика с нами: и Латвия, и Эстония дали нам по 12 баллов. Великобритания, Молдова, Румыния, Польша — тоже максимум. То, что Швейцария дала нам 0 баллов – нормально, а вот, что Болгария – зеро – лично меня несколько удивило.

Занавес. Кто выступил в финале "Евровидения-2022"

В финале концерта выступили прошлогодние победители – рок-группа Måneskin. Колоритный вокалист Måneskin, 23-летний Давид Дамиано почему-то хромал. А вот 74-летняя итальянская победительница "Евровидения" 1964 года Джильола Чинкветти была в прекрасной физической форме: тонкая, красивая женщина аристократического склада.

Kalush Orchestra еще раз грянули свою "Stefania" уже в ранге победителей: "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє…".

Зрители уже почти разошлись. Было начало третьего ночи. Отмигали бесконечные фотосессии, а обещанного интервью с победителями все не было. Наконец девушка с украинского ТВ была допущена к рэперам. Ребята стояли уже полумертвые от усталости.

Олег Псюк сказал: "Это очень важная для всех нас победа. Мы прилагали усилия для нее каждый день. И это получилось!". Глядя на уставшие лица музыкантов, журналистка не удержалась от вопроса: "А почему вы такие кислые?". Псюк, вздохнув, ответил: "Мы не кислые. Мы просто истощены".

Ребята отдали для победы – все. Молодцы!

Как верно заметил ведущий Тимур Мирошниченко:"Это победа каждого из нас!"

Заметим, что сегодня Kalush Orchestra выпустили видеоклип на песню Stefania, который снимали в Буче и в Ирпене. В центре истории — девушка-солдат, спасающая детей.