"Ничего сильнее здесь не покажут". Фильм режиссера, погибшего под Мариуполем, потряс Канны (видео)

Документальная картина погибшего в Украине литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса рассказывает об осажденном Мариуполе и его жителях — в самые трудные дни.

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На Каннском кинофестивале состоялась премьера документального фильма "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса.

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Он прибыл в осажденный российскими войсками украинский город и наснимал за пять недель немало материала. В апреле сообщили, что режиссер был расстрелян в российском плену.

[ + – ] В Каннах состоялась премьера документального фильма убитого литовского режиссера "Мариуполис 2"

Оппозиционный российский кинокритик Антон Долин, который присутствовал на премьере "Мариуполиса-2", написал в своем профиле о картине: "Нет сомнений – ничего сильнее и страшнее здесь уже не покажут". Эта первая лента о российском вторжении в Украину.

"Мариуполис": война и мир

Мантас Кведаравичюс уже снимал у нас фильм о Мариуполе в 2016 году — "Мариуполис". Режиссер собирался снимать фильм о греках (отсюда и название картины), живущих на окраине Мариуполя. Но с началом обстрелов города понял, что надо брать тему шире – и показать, как война и насилие непрошенно врываются в жизнь мирных жителей. В Мариуполе в 2015 году после российских обстрелов в микрорайоне Восточный погиб 31 человек и 117 получили ранения. Кадры этого и других обстрелов есть в "Мариуполисе".

Но при этом Кведаравичюс в своей ленте показывает и течение мирной жизни: спор сапожника с клиенткой о религии, рыбалку, свадьбу, репетицию музыкантов. И во все эти обычные житейские коллизии страшными щупальцами проникает война – в виде взрывов и разрушений.

[ + – ] Трейлер фильма "Мариуполис" (2016)

Обычное бытие городских жителей "струится" как кино: ссоры, объятия, любовь, но потом резкий обрыв – из-за артиллерийского обстрела. Ключевая метафора картины – здание разбомбленного кинотеатра, где вместо экрана – разорванная дыра. И напрашивается аналогия с уничтоженным уже в марте 2022 в Мариуполе драматическим театром, в подвале которого было бомбоубежище.

Кто такой Мантас Кведаравичюс. Вехи биографии режиссера

Мантасу Кведаравичюсу было всего 45 лет. В 1998 году он окончил исторический факультет Вильнюсского университета. В 2007 году в Оксфордском университете окончил отделение социальной и культурной антропологии (получил степень магистра). В 2013 году в Кембриджском университете защитил докторскую. В Кембридже преподавал курс теории религии, права, политики. В 2000-х годах уже как режиссер снял документальный фильм "Барзах" (2011) о похищениях и пытках в Чечне. Затем создал "Мариуполис" (2016).

В "Мариуполисе 2" автор продолжал ту же линию – только на новом, страшном витке вооруженного конфликта. Мы видим в кадрах уже не отдельные разрушенные здания, а целые районы разбомбленных домов.

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В ролике – бомбоубежище под зданием церкви христиан-баптистов. Там укрываются от бомбежек женщины, дети, старики, раненые. Остро в фильме воспроизведен эффект присутствия.

И киевляне, и огромное количество жителей Украины пережили массу бомбардировок. Все мы отлично знаем эту смену состояний – когда после взрывов наступает благословенная тишина. Критики отмечают точную и виртуозную работу со звуком – в "Мариуполисе-2" нет музыки, но помимо разговоров постоянно слышны взрывы.

Сквозные герои фильма – двое мужчин, которые выживают в условиях тотальных атак на город. Они приютили бездомного пса, генератор достали из под обломков и трупов. Везут апарат на тачке: "Это детям нужно, не то чтобы нам".

И все персонажи картины надеются и ждут, что чудовище войны когда-то исчезнет.

Гибель

В начале апреля говорилось, что Мантас Кведаравичюс погиб в результате попадания в его автомобиль ракеты или авиабомбы. Но потом уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова сообщила, что режиссер попал в плен, где был расстрелян. "Тело режиссера оккупанты выбросили на улицу", – написала Денисова.

Возможно, режиссера расстреляли после избиений и пыток. Многие отмечают, что насилие на войне и было основной темой самого титулованного фильма Мантаса Кведаравичюса "Барзах" (2011). Картина завоевала несколько международных наград. В 2006 году литовец занимался как исследователь темой насилия на Кавказе. Но, благодаря этому, стал снимать документальное кино об ужасах войны.

Окончательный вариант ленты "Мариуполис 2" для показа в Каннах сделали его соавтор и гражданская жена Анна Белоброва, а также монтажер Дуня Сычева. Они довели до завершения дело киномастера.

Не приходится сомневаться, что картина будет отмечена жюри Каннского форума.