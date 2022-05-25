"Супергерои с Банковой": эксперт оценил плюсы и минусы комикса о Зеленском и его команде
"Кто он? Что им движет? Почему Владимир Зеленский — подходящий лидер для Украины в данный момент?" — задается вопросами автор текста комикса Майкл Фризелл.
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В комиксе, который на днях вышел в США, рассказана в картинках история жизни президента Украины Владимира Зеленского — от звезды студии "Квартал 95" до верховного главнокомандующего мощно воюющей страны, — сообщает Reuters.
Комикс о Зеленском продается в ряду таких же изданий Tidal Wave Comics о группе "Битлз", королеве диско Донне Саммер и даже о Ромео и Джульетте. Стоимость буклета – 7,99 доллара.
Графическая история о Владимире Зеленском вышла в виде 22-страничного глянцевого буклета. На рисунках мы видим в кратком изложении биографический путь Владимира Зеленского: вот он играет императора Франции в фильме "Ржевский против Наполеона", а вот — и президента в сериале "Слуга народа". Указывается, что у Зеленского не было политического опыта, когда он вступил в должность шестого президента страны.
А вот уже на рисунке начало войны с РФ – 25 февраля 2022 года. Зеленский на Банковой со своей командой – министром обороны Алексеем Резниковым, главой офиса Андреем Ермаком и его замом – Михаилом Подоляком.
"Кто он? Что им движет? Почему Владимир Зеленский — подходящий лидер для Украины в данный момент?" — задается вопросами автор текста комикса Майкл Фризелл.
Рисунки выполнил художник Пабло Мартинена, который создавал графические биографии Нельсона Манделы, Дональда Трампа, Дэвида Бекхэма.Важно
"Эта книга для меня немало значит из-за моего украинского происхождения, — говорит американский издатель Даррен Дж. Дэвис. — Оба моих дедушки и бабушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это не только, чтобы рассказать интересную историю, но и чтобы внести свой вклад в виде пожертвований на общее дело". Часть денег от продаж передадут Международному Красному Кресту.
Фокус попросил оценить этот продукт американской поп-культуры известного украинского художника-карикатуриста, которому приходилось делать комиксы на политические темы, Игоря Лукьянченко.
"То, что рисовал я – это были сатирические комиксы. Они по интонации сродни тому продукту, что делал когда-то "Квартал 95" о политиках. А что касается американского комикса о Зеленском, то это – смесь биографического комикса с супергеройским. Взяли факты из жизни президента и выстроили их в патетической манере в виде небольшого графического романа", — говорит художник.
Игорь Лукьянченко напоминает: "США – лидер по производству комиксов и там очень высокий уровень рисунков, Европа отдыхает. Но если сравнить продукт Tidal Wave Comics с супергеройскими комиксами Marvel, то в данном конкретном случае не хватает действия: Зеленский здесь только стоит или сидит. Я понимаю, что в комиксе о Бэтмене проще выдумать динамичные сцены, когда он летит в плаще над городом. Но и здесь можно было слегка пофантазировать. Так что по факту Зеленский попал в супергерои Америки, но без плаща и не летает", — слегка иронизирует художник, которому и самому приходилось работать над политическими комиксами.
При этом Лукьянченко отмечает удачные графические детали: "Президент Украины классно нарисован, с минимальными искажениями. Контровой свет на его портретах создает величественный ореол вокруг лица. С супергеройским величием у TidalWave Comics получилось хорошо, а вот с динамикой – не сложилось", — подводит итог эксперт.
Если мы зайдем на сайт издательства, то увидим, что комикс о Зеленском продается там в ряду с комиксами о кандидате в сенаторы Стейси Абрамс, королеве диско Донне Саммер и легендарной группе "Битлз". Все они выполнены в том же духе – смеси супергеройского и биографического.