"Супергерои с Банковой": эксперт оценил плюсы и минусы комикса о Зеленском и его команде

"Кто он? Что им движет? Почему Владимир Зеленский — подходящий лидер для Украины в данный момент?" — задается вопросами автор текста комикса Майкл Фризелл.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В комиксе, который на днях вышел в США, рассказана в картинках история жизни президента Украины Владимира Зеленского — от звезды студии "Квартал 95" до верховного главнокомандующего мощно воюющей страны, — сообщает Reuters.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Комикс о Зеленском продается в ряду таких же изданий Tidal Wave Comics о группе "Битлз", королеве диско Донне Саммер и даже о Ромео и Джульетте. Стоимость буклета – 7,99 доллара.

Графическая история о Владимире Зеленском вышла в виде 22-страничного глянцевого буклета. На рисунках мы видим в кратком изложении биографический путь Владимира Зеленского: вот он играет императора Франции в фильме "Ржевский против Наполеона", а вот — и президента в сериале "Слуга народа". Указывается, что у Зеленского не было политического опыта, когда он вступил в должность шестого президента страны.

[ + – ] Комикс знакомит читателя с Владимиром Зеленским – звездой экрана и шоу "Квартал 95"

А вот уже на рисунке начало войны с РФ – 25 февраля 2022 года. Зеленский на Банковой со своей командой – министром обороны Алексеем Резниковым, главой офиса Андреем Ермаком и его замом – Михаилом Подоляком.

[ + – ] На этой странице – начало войны с РФ. Супергерои с Банковой вступают в бой

"Кто он? Что им движет? Почему Владимир Зеленский — подходящий лидер для Украины в данный момент?" — задается вопросами автор текста комикса Майкл Фризелл.

Рисунки выполнил художник Пабло Мартинена, который создавал графические биографии Нельсона Манделы, Дональда Трампа, Дэвида Бекхэма.

Важно

"Ничего сильнее здесь не покажут". Фильм режиссера, погибшего под Мариуполем, потряс Канны (видео)

"Эта книга для меня немало значит из-за моего украинского происхождения, — говорит американский издатель Даррен Дж. Дэвис. — Оба моих дедушки и бабушки иммигрировали из Украины. Я хотел использовать это не только, чтобы рассказать интересную историю, но и чтобы внести свой вклад в виде пожертвований на общее дело". Часть денег от продаж передадут Международному Красному Кресту.

Фокус попросил оценить этот продукт американской поп-культуры известного украинского художника-карикатуриста, которому приходилось делать комиксы на политические темы, Игоря Лукьянченко.

[ + – ] "Супергерой, но без плаща и не летает": комикс о президенте Украины [ + – ] "Супергерой, но без плаща и не летает": комикс о президенте Украины [ + – ] "Супергерой, но без плаща и не летает": комикс о президенте Украины [ + – ] "Супергерой, но без плаща и не летает": комикс о президенте Украины [ + – ] "Супергерой, но без плаща и не летает": комикс о президенте Украины [ + – ] "Супергерой, но без плаща и не летает": комикс о президенте Украины

"То, что рисовал я – это были сатирические комиксы. Они по интонации сродни тому продукту, что делал когда-то "Квартал 95" о политиках. А что касается американского комикса о Зеленском, то это – смесь биографического комикса с супергеройским. Взяли факты из жизни президента и выстроили их в патетической манере в виде небольшого графического романа", — говорит художник.

Игорь Лукьянченко напоминает: "США – лидер по производству комиксов и там очень высокий уровень рисунков, Европа отдыхает. Но если сравнить продукт Tidal Wave Comics с супергеройскими комиксами Marvel, то в данном конкретном случае не хватает действия: Зеленский здесь только стоит или сидит. Я понимаю, что в комиксе о Бэтмене проще выдумать динамичные сцены, когда он летит в плаще над городом. Но и здесь можно было слегка пофантазировать. Так что по факту Зеленский попал в супергерои Америки, но без плаща и не летает", — слегка иронизирует художник, которому и самому приходилось работать над политическими комиксами.

При этом Лукьянченко отмечает удачные графические детали: "Президент Украины классно нарисован, с минимальными искажениями. Контровой свет на его портретах создает величественный ореол вокруг лица. С супергеройским величием у TidalWave Comics получилось хорошо, а вот с динамикой – не сложилось", — подводит итог эксперт.

[ + – ] Владимир Зеленский в образе супергероя. Эксперт считает, что передать величие у авторов получилось, но комиксу не хватает динамики

Если мы зайдем на сайт издательства, то увидим, что комикс о Зеленском продается там в ряду с комиксами о кандидате в сенаторы Стейси Абрамс, королеве диско Донне Саммер и легендарной группе "Битлз". Все они выполнены в том же духе – смеси супергеройского и биографического.