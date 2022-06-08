70 лет Лиаму Нисону – 70 фильмов. Самая дикая и страшная роль последнего героя боевиков

Голливудская звезда Лиам Нисон немало играл романтический персонажей и героев боевиков, но одна роль в его карьере стоит особняком. В фильме "Жизнь за гранью" Лиам Нисон сыграл настоящее чудовище.

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Голливудскому актеру Лиаму Нисону – 70 лет. Крупного телосложения ирландец, со сломанным в боксерском поединке носом, Лиам Нисон был создан, чтобы играть натур волевых, решительных, идущих до конца. Он таких и играл, причем в фильмах совершенно разных по жанрам – от фантастки до боевиков и исторических драм. И везде его герои прямы и несгибаемы, как рельсы. Но Стивен Спилберг за угрожающим фасадом Нисона разглядел доброе сердце, а Агнешка Войтович-Восло – наоборот: за вызывающим доверие гигантом – адского монстра.

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Лиам Нисон: рыцарь своего дела

С конца 1970-х Лиам сыграл в более чем 70-ти фильмах. Стивен Спилберг первым разглядел в нем одну особенность – за устрашающе-воинственной внешностью может скрываться чуткий и добрый человек, практически рыцарь.

Всемирную славу Нисону принесла главная роль в картине Спилберга "Список Шиндлера" (1993), где Лиам сыграл немецкого бизнесмена и члена НСДАП Оскара Шиндлера, который спас более тысячи польских евреев от гибели во время Холокоста. Его герой неоднозначен, но однажды он потратил почти все заработанные деньги на подкуп нацистских офицеров, чтобы спасти еврейских женщин и детей, отправлявшихся в Освенцим.

[ + – ] Лиам Нисон в роли рыцаря-джедая в "Звездных войнах" Фото: Кадр из фильма

В огромном количестве картин с участием Нисона его герои обладали нужной нотой романтизма и рыцарства: "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза", "Банды Нью-Йорка", "К-19", "Реальная любовь", "Бэтмен: Начало" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды". В 2007 году экшн "Заложница" выводит Нисона в первый ряд звезд боевиков. Но все это, опять же, прямолинейное использование его внешних данных и темперамента.

Однако польско-американская режиссер Агнешка Войтович-Восло увидела в Лиаме Нисоне возможность того перевертыша, что разглядел Стивен Спилберг, только теперь не с позитивом , а с негативом.

Гробовщик – передовик похоронного цеха

Агнешка Войтович-Восло пригласила Лиама Нисона сняться в главной роли в оригинальном мистическом триллере "Жизнь за гранью" (2009). Сюжет фильма довольно дикий, как, впрочем и его главный герой.

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Некая вполне успешная девушка-красавица Анна Тэйлор (Кристина Риччи) после автомобильной аварии оказывается в похоронном бюро. Владелец бюро по имени Элиот Дикон (Лиам Нисон) утверждает, что Анна умерла и общается с ним лишь потому, что он обладает способностью говорить с людьми, которые недавно скончались. Типа он – духовидец.

Анна пытается сбежать, но у нее не получается. Элиот не держит ее силой, лишь убеждает успокоиться. "Ведь вы же мертвы", — постоянно напоминает он.

Вскоре жертва смиряется. Но ее кавалер Пол (Джастин Лонг) не желает свыкнуться с мыслью, что любимая умерла. Он не может простить себе ссору накануне, которая спровоцировала ДТП.

[ + – ] Кадр из фильма "Жизнь за гранью" [ + – ] Кадр из фильма "Жизнь за гранью" [ + – ] Кадр из фильма "Жизнь за гранью" [ + – ] Кадр из фильма "Жизнь за гранью" [ + – ] Кадр из фильма "Жизнь за гранью" [ + – ] Кадр из фильма "Жизнь за гранью"

Кавалер идет в похоронное бюро — хочет увидеть тело невесты. Элиот его не пускает…Перед церемонией похорон Анна понимает, что жива, но Элиот ее усыпляет. После погребения Элиот намекает Полу — возможно, она жива, но времени мало. В гробу Анна задыхается. Пол мчится на кладбище, но попадает в ДТП, а потом и на стол к Элиоту. "Ведь вы же мертвы", — история повторяется…

Внешне герой Лиама Нисона тут, как всегда, безупречен: темный костюм-белая рубашка-галстук. Элиот обходителен, вежлив, он все тот же нисоновский рыцарь, а по сути — адский монстр, маньяк, который пытается похоронить людей заживо.

Какова она, "Жизнь за гранью"?

Фильм "Жизнь за гранью" с Лиамом Нисоном в главной роли не имел большого успеха потому, что мы не совсем понимаем мотивы центрального персонажа: зачем ему это? Чтобы увеличить "производительность" своего похоронного цеха, как мастеру Безенчуку из "12 стульев"?

[ + – ] Лиам Нисон в фильме "Жизнь за гранью". Его персонаж — адский монстр, маньяк, который пытается похоронить людей заживо

Но если вы цените Лиама Нисона, то посмотрите. Его актерская игра в этом мистическом триллере великолепна. А персонаж реально страшен именно этой свой безукоризненной одержимостью: лжет, как дышит. С поразительной убедительностью.

Атмосфера ленты и актерская игра блистательны. Но недоработка сценария не позволила фильму "Жизнь за гранью" стать явлением. Нужно было все-таки разобраться в мотивах монстра, чтобы понять каким образом он додумался до своей дьявольской философии, вынесенной в слоган картины: "Жизнь — это болезнь. Смерть — это исцеление".

После этой роли я Нисона слегка побиваюсь. Она все-таки оставляет некоторый темный шлейф, как роль доктора Лектера у Энтони Хопкинса.

[ + – ] Трейлер фильма "Жизнь за гранью" (2009)

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