"Сага Мультивселенной": в Marvel озвучили даты выхода трех фильмов шестой фазы (видео)
По словам представителей кинокомпании, новую фазу "Саги Мультивселенной" завершат "Секретные войны", премьера которых состоится в 2025 году.
После того, как в минувшую субботу на ежегодном фестивале индустрии развлечений и комиксов Comic-Con International в Сан-Диего было объявлено, что 4 фазу, или часть киновселенной Marvel завершит фильм "Черная пантера: Ваканда навсегда", в Marvel Studios анонсировали 5 и 6 части, последняя должна выйти после 2024 года. Об этом сообщает портал Cnet.
Фильмы Марвел даты выхода: 6 фаза киновселенной Marvel
Пока известны три названия шестой части, которые анонсировала Marvel Studios:
- "Фантастическая четверка" выйдет в прокат 8 ноября 2024;
- "Мстители: Династия Кан" — премьера: 2 мая 2025;
- "Мстители: Секретные войны" — премьера: 7 ноября 2025 .
Президент Marvel Studios Кевин Файг сообщил, что персонажей братьев Руссо не будет в следующих "Мстителях", вместе с тем, он отказался говорить о подробностях сюжетных линий и тематиках новых фильмов. По его словам, в студии не любят обсуждать отдельные части фильмов до тех пор, пока не будут готовы абсолютно все, потому что "все наши истории взаимосвязаны и в то же время, надеемся, что их можно смотреть как отдельные истории".
Фильмы Марвел даты выхода: анонс 5 фазы киновселенной Marvel
5 фазу запустит фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Его премьера намечена на 17 февраля 2023 года.
Затем выйдут:
- "Стражи Галактики. Часть 3" — дата выхода фильма: 5 мая 2023; "Марвелы" — премьера 28 июля 2023;
- "Блэйд" — дата выхода фильма: 3 ноября 2023;
- "Капитан Америка: Новый мировой порядок" — дата выхода фильма: 3 мая 2024;
- "Громовержцы" — дата выхода фильма: 26 июля 2024.
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