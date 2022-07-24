"Сага Мультивселенной": в Marvel озвучили даты выхода трех фильмов шестой фазы (видео)

По словам представителей кинокомпании, новую фазу "Саги Мультивселенной" завершат "Секретные войны", премьера которых состоится в 2025 году.

После того, как в минувшую субботу на ежегодном фестивале индустрии развлечений и комиксов Comic-Con International в Сан-Диего было объявлено, что 4 фазу, или часть киновселенной Marvel завершит фильм "Черная пантера: Ваканда навсегда", в Marvel Studios анонсировали 5 и 6 части, последняя должна выйти после 2024 года. Об этом сообщает портал Cnet.

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[ + – ] Трейлер фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Фильмы Марвел даты выхода: 6 фаза киновселенной Marvel

Пока известны три названия шестой части, которые анонсировала Marvel Studios:

"Фантастическая четверка" выйдет в прокат 8 ноября 2024;

"Мстители: Династия Кан" — премьера: 2 мая 2025;

"Мстители: Секретные войны" — премьера: 7 ноября 2025 .

[ + – ] Анонс новых фильмов Marvel Studios.

Президент Marvel Studios Кевин Файг сообщил, что персонажей братьев Руссо не будет в следующих "Мстителях", вместе с тем, он отказался говорить о подробностях сюжетных линий и тематиках новых фильмов. По его словам, в студии не любят обсуждать отдельные части фильмов до тех пор, пока не будут готовы абсолютно все, потому что "все наши истории взаимосвязаны и в то же время, надеемся, что их можно смотреть как отдельные истории".

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Фильмы Марвел даты выхода: анонс 5 фазы киновселенной Marvel

5 фазу запустит фильм "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Его премьера намечена на 17 февраля 2023 года.

Затем выйдут:

"Стражи Галактики. Часть 3" — дата выхода фильма: 5 мая 2023; "Марвелы" — премьера 28 июля 2023;

"Блэйд" — дата выхода фильма: 3 ноября 2023;

"Капитан Америка: Новый мировой порядок" — дата выхода фильма: 3 мая 2024;

"Громовержцы" — дата выхода фильма: 26 июля 2024.

Ранее Фокус сообщал о том, какие сериалы стоит ждать в июле. Антиутопия, военный боевик, фантастика и детектив — вот жанры новых фильмов, релизы которых состоятся в текущем месяце. Поклонников ждет новый Рэмбо, зрители также смогут увидеть битву с монстром Векной и тонкую месть обманутой невесты.

Напомним, что появилась дата релиза мюзикла "Дьявол носит Prada", а автором саундтрека к продолжению культовой истории стал Элтон Джон.