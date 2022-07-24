"Сага Мультbвсесвіту": у Marvel озвучили дати виходу трьох фільмів шостої фази (відео)
За словами представників кінокомпанії, нову фазу "Саги Мультивсесвіту" завершать "Секретні війни", прем'єра яких відбудеться 2025 року.
Після того, як минулої суботи на щорічному фестивалі індустрії розваг та коміксів Comic-Con International у Сан-Дієго було оголошено, що 4 фазу, або частину кіновсесвіту Marvel завершить фільм "Чорна пантера: Ваканда назавжди", у Marvel Studios анонсували 5 та 6 частини, остання має вийти після 2024 року. Про це повідомляє портал Cnet.
Фільми Марвел дати виходу: 6 фаза кіновсесвіту Marvel
Поки що відомі три назви шостої частини, які анонсувала Marvel Studios:
- "Фантастична четвірка" вийде у прокат 8 листопада 2024 року;
- "Месники: Династія Кан" — прем'єра: 2 травня 2025;
- "Месники: Секретні війни" — прем'єра: 7 листопада 2025 року.
Президент Marvel Studios Кевін Файг повідомив, що персонажів братів Руссо не буде в наступних "Месниках", водночас він відмовився говорити про подробиці сюжетних ліній та тематики нових фільмів. За його словами, у студії не люблять обговорювати окремі частини фільмів доти, доки не будуть готові абсолютно всі, бо "всі наші історії взаємопов'язані і водночас сподіваємося, що їх можна дивитися як окремі історії".
Фільми Марвел дати виходу: анонс 5 фази кіновсесвіту Marvel
5 фазу запустить фільм "Людина-мураха та Оса: Квантоманія". Його прем'єра запланована на 17 лютого 2023 року.
Потім вийдуть:
- "Вартові Галактики. Частина 3" — дата виходу фільму: 5 травня 2023; "Марвели" — прем'єра 28 липня 2023 року;
- "Блейд" — дата виходу фільму: 3 листопада 2023 року;
- "Капітан Америка: Новий світовий порядок" — дата виходу фільму: 3 травня 2024 року;
- "Громовержці" — дата виходу фільму: 26 липня 2024 року.
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