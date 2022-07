Стала відома дата прем'єри мюзиклу "Диявол носить Prada"

Музику до продовження культової історії написав Елтон Джон.

Стала відома дата прем'єри довгоочікуваного мюзиклу "Диявол носить Prada". Про це пише Entertainment.

19 липня 2022 на Бродвеї нарешті покажуть мюзикл за мотивами легендарного фільму "Диявол носить Prada". Раніше прем'єра спектаклю планувалася на літо 2020, проте через карантинні заходи показ мюзиклу відклався ще на два роки.

Як відомо, у ролі головної редакторки журналу Міранди Прістлі буде Бет Левел, а стажерку Енді Сакс зіграє Іман Джонс. А режисером довгоочікуваного спектаклю стала Анна Шапіро.

[ + – ] Елтон Джон написав музику до спектаклю "Диявол носить Prada"

Сам Елтон Джон пообіцяв, що його пісні для екранізації блокбастера Девіда Франкеля 2006 року будуть "сучасними", а театрали "будуть у захваті", коли нарешті побачать постановку.

"Усі герої [мають] щось сказати, тож це дає вам великий простір для написання", — зазначав раніше Елтон Джон.

Співак також назвав одним зі своїх "улюблених фільмів" хіт Меріл Стріп і Енн Гетевей про журналістку-початківця, яка влаштувалася на роботу до нещадного модного редактора, сюжет якого "кричить про музику", і це надзвичайно його надихнуло.

75-річний Елтон Джон виконав прев’ю кількох треків у відео, зокрема "Dress Your Way Up", "When a Legend Is Born" і заголовної композиції "The Devil Wears Prada".

[ + – ] Кадр із фільму

"Текст такий блискучий, тому що звучить так, ніби я був на достатньо показах мод у своєму житті, щоб знати, що це хвилювання, коли ти бачиш щось нове, і ти бачиш щось чудове, і ти там, і ти можеш відчути хвилювання в натовпі, і ви знаєте, що прийшло щось особливе", — додав музикант.

