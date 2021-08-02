"Краще б не писала": авторка нашумілого роману "Диявол носить Prada" розповіла про ненависть до неї

Лорен Вайсбергер зізналася, що не публікувала б свій дебютний роман, знаючи, скільки проблем він їй принесе

Лорен Вайсбергер дала відверте інтерв'ю про свій дебютний роман "Диявол носить Prada" та про реакцію, яку він викликав при публікації і викликає досі. Про це пише Daily Mail.

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44-річна письменниця, родом із Коннектикуту, працювала в редакції Vogue у 1990-х роках. Пізніше, вже звільнившись, вона написала роман "Диявол носить Prada" про закулісся найвідомішого модного журналу в світі і його тиранічну головну редакторку Анну Вінтур.

У романі журнал називався "Подіум", а редактора звали Міранда Прістлі, але всі прекрасно зрозуміли, про кого йде мова. Роман моментально став бестселером і справив ефект бомби, що розірвалася в модній індустрії.

Після публікації в 2003 році в 34 країнах було продано 13 мільйонів копій роману, а коли його популярність пішла на спад, то був знятий фільм із Меріл Стріп і Енн Гетевей, що зібрав у прокаті 326 мільйонів доларів і приніс Стріп номінацію на "Оскар".

Зараз до прем'єри готується мюзикл за романом, причому пісні для нього пише сам Елтон Джон.

Сама Лорен, хоч і опублікувала пізніше ще шість романів і щойно закінчила писати черговий, але успіх свого дебютного опусу повторити не змогла. Сама вона каже, що не ніколи б не написала його, якби знала, яку хвилю ненависті він викличе. "Уваги, ненависті та критики було занадто багато", — заявила вона.

[ + – ] Реклама нового роману Вайсбергер у Нью-Йорку

Вона розповіла, що написала роман, змінивши роботу, скоріше від нудьги та заради тренування своїх письменницьких здібностей.

"Я просто сподівалася, що мої батьки зможуть купити мій роман а книжковому магазині, але це перетворилося на набагато більшу подію, ніж я коли-небудь очікувала", — зазначила Лорен і повідомила, що не була готова до хвилі критики. Хоч вона й наполягала на тому, що Міранда Прістлі не списана повністю з Анни Вінтур, але Лорен визнає, що "більша частина книги була натхненна тим, що вона бачила в Vogue".

[ + – ] Лорен Вайсбергер зі своїми романами/все фото: Instagram laurenweisberger

У Нью-Йорку представники модної індустрії критикували Лорен за відвертість, а в самому видавництві Conde Nast бестселер успішно ігнорували. "Диявол носить Prada" не згадувався в жодному журналі видавництва і в Vogue в тому числі.

Реакція самої Анни Вінтур на роман досі невідома. Хоча, за чутками, вона переобладнала свій кабінет, після того, як він з'явився в екранізації.

"Багато критиків назвали це "зрадою боса", — згадала Лорен. А New York Times розкритикувала роман, не тільки назвавши його "підлою зрадою", але й "плаксивим бестселером ".

Однак про свого колишнього боса Лорен відгукується позитивно. "Вона дуже вимоглива, але вона культурний символ. Вона очолює цей всесвітньо визнаний журнал — а деякі сказали б, що очолює всю цю галузь — вже кілька десятиліть. І для цього є дуже вагома причина, тому що вона дуже талановита", — зазначила письменниця .

Нагадаємо, нещодавно ще одна колишня асистентка Анни Вінтур розповіла про роботу в Vogue.

А Меріл Стріп зізналася, що дуже страждала, зображуючи деспотичну Міранду Прістлі в екранізації роману.