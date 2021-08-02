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"Краще б не писала": авторка нашумілого роману "Диявол носить Prada" розповіла про ненависть до неї

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Диявол носить Prada, диявол носить прада, міряв стрип, екранізація, Лорен Вайсбергер, роман, vogue, Анна Вінтур
Фото: Скриншот | Кадр із фільму "Диявол носить Prada"

Лорен Вайсбергер зізналася, що не публікувала б свій дебютний роман, знаючи, скільки проблем він їй принесе

Лорен Вайсбергер дала відверте інтерв'ю про свій дебютний роман "Диявол носить Prada" та про реакцію, яку він викликав при публікації і викликає досі. Про це пише Daily Mail.

44-річна письменниця, родом із Коннектикуту, працювала в редакції Vogue у 1990-х роках. Пізніше, вже звільнившись, вона написала роман "Диявол носить Prada" про закулісся найвідомішого модного журналу в світі і його тиранічну головну редакторку Анну Вінтур.

У романі журнал називався "Подіум", а редактора звали Міранда Прістлі, але всі прекрасно зрозуміли, про кого йде мова. Роман моментально став бестселером і справив ефект бомби, що розірвалася в модній індустрії.

Після публікації в 2003 році в 34 країнах було продано 13 мільйонів копій роману, а коли його популярність пішла на спад, то був знятий фільм із Меріл Стріп і Енн Гетевей, що зібрав у прокаті 326 мільйонів доларів і приніс Стріп номінацію на "Оскар".

Зараз до прем'єри готується мюзикл за романом, причому пісні для нього пише сам Елтон Джон.

Сама Лорен, хоч і опублікувала пізніше ще шість романів і щойно закінчила писати черговий, але успіх свого дебютного опусу повторити не змогла. Сама вона каже, що не ніколи б не написала його, якби знала, яку хвилю ненависті він викличе. "Уваги, ненависті та критики було занадто багато", — заявила вона.

Лорен Вайсбергер, диявол носить прада
Реклама нового роману Вайсбергер у Нью-Йорку
Лорен Вайсбергер, диявол носить прада

Вона розповіла, що написала роман, змінивши роботу, скоріше від нудьги та заради тренування своїх письменницьких здібностей.

"Я просто сподівалася, що мої батьки зможуть купити мій роман а книжковому магазині, але це перетворилося на набагато більшу подію, ніж я коли-небудь очікувала", — зазначила Лорен і повідомила, що не була готова до хвилі критики. Хоч вона й наполягала на тому, що Міранда Прістлі не списана повністю з Анни Вінтур, але Лорен визнає, що "більша частина книги була натхненна тим, що вона бачила в Vogue".

Лорен Вайсбергер, диявол носить прада
Лорен Вайсбергер зі своїми романами/все фото: Instagram laurenweisberger
Лорен Вайсбергер, диявол носить прада

У Нью-Йорку представники модної індустрії критикували Лорен за відвертість, а в самому видавництві Conde Nast бестселер успішно ігнорували. "Диявол носить Prada" не згадувався в жодному журналі видавництва і в Vogue в тому числі.

Реакція самої Анни Вінтур на роман досі невідома. Хоча, за чутками, вона переобладнала свій кабінет, після того, як він з'явився в екранізації.

"Багато критиків назвали це "зрадою боса", — згадала Лорен. А New York Times розкритикувала роман, не тільки назвавши його "підлою зрадою", але й "плаксивим бестселером ".

Однак про свого колишнього боса Лорен відгукується позитивно. "Вона дуже вимоглива, але вона культурний символ. Вона очолює цей всесвітньо визнаний журнал — а деякі сказали б, що очолює всю цю галузь — вже кілька десятиліть. І для цього є дуже вагома причина, тому що вона дуже талановита", — зазначила письменниця .

Нагадаємо, нещодавно ще одна колишня асистентка Анни Вінтур розповіла про роботу в Vogue.

А Меріл Стріп зізналася, що дуже страждала, зображуючи деспотичну Міранду Прістлі в екранізації роману.