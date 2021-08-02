"Лучше бы не писала": автор нашумевшего романа "Дьявол носит Prada" рассказала о ненависти к ней

Лорен Вайсбергер призналась, что не публиковала бы свой дебютный роман, зная, сколько проблем он ей принесет

Лорен Вайсбергер дала откровенное интервью о своем дебютном романе "Дьявол носит Prada" и о реакции, которую он вызвал при публикации и вызывает до сих пор. Об этом пишет Daily Mail.

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44-летняя писательница, родом из Коннектикута, работала в редакции Vogue в 1990-х годах. Позже, уже уволившись, она написала роман "Дьявол носит Prada" о закулисье самого известного модного журнала в мире и его тираничном главном редакторе Анне Винтур.

В романе журнал назывался "Подиум", а редактора звали Миранда Пристли, но все прекрасно поняли о ком идет речь. Роман моментально стал бестселлером, и произвел эффект разорвавшейся бомбы в модной индустрии.

После публикации в 2003 году в 34 странах было продано 13 миллионов копий романа, а когда его популярность пошла на убыль, то был снят фильм с Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй, собравший в прокате 326 миллионов долларов и принес Стрип номинацию на "Оскар".

Сейчас к премьере готовится мюзикл по роману, причем песни для него пишет сам Элтон Джон.

Сама Лорен, хоть и опубликовала позже еще шесть романов и только что закончила писать очередной, но успех своего дебютного опуса повторить не смогла. Сама она говорит, что не никогда бы не написала его, знай, какую волну ненависти он вызовет. "Внимания, ненависти и критики было слишком много", — заявила она.

[ + – ] Реклама нового романа Вайсбергер в Нью-Йорке

Она рассказала, что написала роман, сменив работу, скорей от скуки и ради тренировки своих писательских способностей.

"Я просто надеялась, что мои родители смогут купить мой роман в книжном магазине, но это превратилось в гораздо большее событие, чем я когда-либо ожидала", — отметила Лорен и сообщила, что не была готова к волне критики. Хоть она и настаивала на том, что Миранда Пристли не списана полностью с Анны Винтур, но Лорен признает, что "большая часть книги была вдохновлена ​​тем, что она видела в Vogue".

[ + – ] Лорен Вайсбергер со своими романами/все фото: Instagram laurenweisberger

В Нью-Йорке представители модной индустрии критиковали Лорен за откровенность, а в самом издательстве Conde Nast бестселлер успешно игнорировали. "Дьявол носит Prada" не упоминался ни в одном журнале издательства и в Vogue в том числе.

Реакция самой Анны Винтур на роман до сих пор неизвестна. Хотя, по слухам, она переоборудовала свой кабинет, после того, как он появился в экранизации.

"Многие критики назвали это "предательством босса", — вспомнила Лорен. А New York Times раскритиковала роман, не только назвав его "подлым предательством", но и "плаксивым бестселлером".

Однако о своем бывшем боссе Лорен отзывается положительно. "Она очень требовательна, но она культурный символ. Она возглавляет этот всемирно признанный журнал — а некоторые сказали бы, что возглавляет всю эту отрасль — уже несколько десятилетий. И для этого есть очень веская причина, потому что она очень талантлива", — отметила писательница.

Напомним, недавно еще одна бывшая ассистента Анны Винтур рассказала о работе в Vogue.

А Мерил Стрип призналась, что очень страдала, изображая деспотичную Миранду Пристли в экранизации романа.