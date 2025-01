Г'ю Джекман показав виснажливі тренування зі скакалкою для свого нового шоу (відео)

Актор уперше за п'ять років представив свою нову програму, і підготовка до неї була тривалою і виснажливою.

Related video

Нове кохання в особі актриси Саттон Фостер буквально змусило стрибати 56-річного Г'ю Джекмана, причому в прямому сенсі цього слова. 56-річний актор фонтанує творчими планами і представив свою нову програму "З Нью-Йорка, з любов'ю", прем'єра якої стартувала в Radio City Music Hall. Він не тільки виконав пісні зі своїх сценічних і екранних ролей, включно зі "Знедолені", "Найбільший шоумен", "Хлопчик з країни Оз" і "Музикант", а й влаштував перфоманс зі скакалкою. Як до нього готувався, Джекман показав на своїй сторінці в Instagram.

Він поділився кадрами виснажливих тренувань у спортзалі.

"Ось у чому річ... мій тренер Бет Льюїс і я працювали місяцями і місяцями, щоб я був хоча б віддалено близький до готовності виконати цю хореографію зі скакалкою на сцені. У неї терпіння святе!!! І хоча я все ще облажався, я чудово провів час. І зможу зробити це ще 21 раз! Спасибі!", — йдеться у підписі.

Джекман був одягнений у мокру від поту майку і шорти в кліпі, посміхався, з легкістю стрибаючи на скакалці посеред спортзалу. Потім він поміняв скакалку з обох боків і схрестив руки, продовжуючи стрибати.

Виступ зі скакалкою став несподіванкою під час відкриття його концертної серії. Він поділився своєю захопленою реакцією на успішний перший виступ.

"Який це був неймовірний вечір. Ми відкрили наше шоу в @radiocitymusichall. У ньому було все, що потрібно. Любов, збої, піт, сльози, сміх і, і, і, і любов, що виходить від глядачів, була величезною. Ми все це відчували. І найголовніше, що ми можемо продовжити вечірку ще 23 рази. Спасибі акторам і знімальній групі за ваші невпинні зусилля і талант", — написав актор у соцмережі.

"From New York, With Love" — перший концерт Джекмана за п'ять років. Зірку театру підтримали на його першому шоу його друг і колега Раян Рейнольдс, Шон Леві та Саттон Фостер, які відвідали його виступ.

Г'ю Джекман і Саттон Фостер поки що жодним чином офіційно не коментували своїх стосунків, проте їх уже неодноразово бачили разом на публіці. За словами інсайдерів, вони "кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом".

Дві зірки раніше ділили сцену на Бродвеї, коли вони виконували головні ролі у відомій постановці класичного мюзиклу "Продавець музики".

Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком Тедом Гріффіном у жовтні 2024 року. За рік до цього про розрив із дружиною оголосив і Г'ю. Зірка "Росомахи" і Деборра-Лі Фернесс були одружені 27 років. Поки вони офіційно ще не розлучилися, проте процес може бути складним через розподіл $250 млн спільного майна.

Раніше Фокус писав, що Ніколь Кідман важко переживає розлучення Г'ю Джекмана.