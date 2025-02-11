За відмову від проходження БЗВП студентів будуть відраховувати з навчальних закладів, — ТЦК

Речниця Рівненського ТЦК Тетяна Камерістова розповіла, що базова загальна військова підготовка буде обов'язковою навчальною дисципліною, яка складатиметься з теоретичної та практичної частини. Студенти вивчатимуть домедичну допомогу, володіння стрілецькою зброєю та міжнародне гуманітарне право.

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За відмову від проходження від базової загальної військової підготовки (БЗВП) або неуспішне складення цієї дисципліни в навчальному закладі студента можуть відрахувати. Про це заявила речниця Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Тетяна Камерістова.

Вона наголосила, що БЗВП буде навчальною дисципліною й матимете теоретичний та практичний курс. Теоретичний курс буде обов'язковим для проходження всіма студентами — і хлопцями, й дівчатами.

"А практичний курс — дівчата, які не матимуть обмежень за станом здоров'я і дівчата, які захочуть пройти практичний курс. В будь-якому випадку це навчальна дисципліна", — додала представниця ТЦК.

За її словами, теорія буде проходити у вищих закладах, практична підготовка буде проходити у навчальних центрах Збройних сил України.

"Теорію проходять всі, практику — якщо вони студенти, якщо відмовляються проходять або неуспішно складають, це може призвести до того, що студент буде відрахований", — розповіла Тетяна Камерістова.

Речниця додала, що БЗВП буде включена в курс кожного окремого навчального закладу при складанні розкладу навчальних дисциплін. До неї буде входити домедична допомога, володіння стрілецькою зброєю, міжнародне гуманітарне право — це "базові основи, які повинні знати всі майбутні військовослужбовці Збройних сил України.

За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, БЗВП є обов'язковою абсолютно для всіх і підготовка принесе користь не тільки у військовій службі. Громадяни без базової військової підготовки також не зможуть працевлаштуватися на державну службу, до органів місцевого самоврядування або прокуратури.

Додамо, що 10 лютого Міноборони представило нову редакцію програми базової військової підготовки.Тепер БЗВП включає так званий "нульовий день" для адаптації новобранців до військового середовища. Також посилюється психологічна підготовка