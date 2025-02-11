За отказ от прохождения БОВП студентов будут отчислять из учебных заведений, — ТЦК

Пресс-секретарь Ривненского ТЦК Татьяна Камеристова рассказала, что базовая общая военная подготовка будет обязательной учебной дисциплиной, которая будет состоять из теоретической и практической части. Студенты будут изучать домедицинскую помощь, владение стрелковым оружием и международное гуманитарное право.

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За отказ от прохождения от базовой общей военной подготовки (БОВП) или неуспешную сдачу этой дисциплины в учебном заведении студента могут отчислить. Об этом заявила пресс-секретарь Ровенского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Татьяна Камеристова.

Она отметила, что БОВП будет учебной дисциплиной и будет иметь теоретический и практический курс. Теоретический курс будет обязательным для прохождения всеми студентами — и парнями, и девушками.

"А практический курс — девушки, которые не будут иметь ограничений по состоянию здоровья, и девушки, которые захотят пройти практический курс. В любом случае это учебная дисциплина", — добавила представительница ТЦК.

По ее словам, теория будет проходить в высших учебных заведениях, практическая подготовка будет проходить в учебных центрах Вооруженных сил Украины.

"Теорию проходят все, практику — если они студенты, если отказываются проходитьили неуспешно сдают, это может привести к тому, что студент будет отчислен", — рассказала Татьяна Камеристова.

Пресс-секретарь добавила, что БОВП будет включена в курс каждого отдельного учебного заведения при составлении расписания учебных дисциплин. В нее будет входить домедицинская помощь, владение стрелковым оружием, международное гуманитарное право — это "базовые основы, которые должны знать все будущие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

По словам заместителя министра обороны Сергея Мельника, БОВП является обязательной абсолютно для всех и подготовка принесет пользу не только в военной службе. Граждане без базовой военной подготовки также не смогут трудоустроиться на государственную службу, в органы местного самоуправления или прокуратуры.

Добавим, что 10 февраля Минобороны представило новую редакцию программы базовой военной подготовки. теперь БЗВП включает так называемый "нулевой день" для адаптации новобранцев к военной среде. Также усиливается психологическая подготовка