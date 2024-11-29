58-річна Сальма Хаєк приміряла червону ефектну сукню (фото)

Зірка підтримала головних акторок нового мюзиклу "Wicked: Чародійка" Аріану Гранде та Синтію Еріво. Сальма подякувала за магію, яку її колеги принесли на екрани.

58-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк вийшла у світ в ефектній червоній сукні. Кадрами зірка екрану поділилася в Instagram.

Хаєк підтримала на публіці головних акторок нового мюзиклу "Wicked: Чародійка" Аріану Гранде та Синтію Еріво.

"Вітаю Аріану Гранде, Синтію Еріво, та всю команду Wicked за магію, яку ви принесли на наші екрани!" — написала мексикано-американська знаменитість.

На публіці Сальма зʼявилася в червоній ефектній сукні з оголеними плечима. Волосся зірки фільму "Фріда" було розпущене. Вона зробила легкий макіяж та практично відмовилася від аксесуарів, закцентувавши увагу на основному вбранні.

Тим часом Аріана Гранде постала в казковій світлій сукні, схожій на весільну. До образу співачка та акторка додала кольє та зібрала своє волосся в охайний пучок.

Аріана Гранде та Сальма Хаєк

"Чародійка" режисера Джона М. Чу ("Шалено багаті азіати") дебютував у прокаті з рекордною сумою у понад 160 млн доларів. Фільм є адаптацією однойменного мюзиклу, який сам по собі є адаптацією однойменного роману Грегорі Магвайра, що є приквелом до "Чарівника країни Оз".

Втім, наразі вийшла тільки перша частина казкової картини. Друга очікується приблизно через рік.

Трейлер мюзиклу "Чародійка"

Нагадаємо, Сальма Хаєк продемонструвавши чорну мінісукню.

Також Фокус писав про сварку Сальми Хаєк та Ніколь Кідман.