58-летняя Сальма Хайек примерила красное эффектное платье (фото)

Звезда поддержала главных актрис нового мюзикла "Wicked: Чародейка" Ариану Гранде и Синтию Эриво. Сальма поблагодарила за магию, которую ее коллеги принесли на экраны.

58-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек вышла в свет в эффектном красном платье. Кадрами звезда экрана поделилась в Instagram.

Хайек поддержала на публике главных актрис нового мюзикла "Wicked: Чародейка" Ариану Гранде и Синтию Эриво.

"Поздравляю Ариану Гранде, Синтию Эриво, и всю команду Wicked за магию, которую вы принесли на наши экраны!" — написала мексикано-американская знаменитость.

На публике Сальма появилась в красном эффектном платье с обнаженными плечами. Волосы звезды фильма "Фрида" были распущены. Она сделала легкий макияж и практически отказалась от аксессуаров, акцентировав внимание на основном наряде.

Между тем Ариана Гранде предстала в сказочном светлом платье, похожем на свадебное. К образу певица и актриса добавила колье и собрала свои волосы в аккуратный пучок.

Ариана Гранде и Сальма Хайек

"Чародейка" режиссера Джона М. Чу ("Безумно богатые азиаты") дебютировал в прокате с рекордной суммой в более чем 160 млн долларов. Фильм является адаптацией одноименного мюзикла, который сам по себе является адаптацией одноименного романа Грегори Магуайра, являющегося приквелом к "Волшебнику страны Оз".

Впрочем, пока вышла только первая часть сказочной картины. Вторая ожидается примерно через год.

Трейлер мюзикла "Чародейка"

Напомним, Сальма Хайек продемонстрировав черное мини-платье.

Также Фокус писал о ссоре Сальмы Хайек и Николь Кидман.