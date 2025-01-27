55-річна Дженніфер Лопес з'явилася на прем'єрі в прозорій сукні-павутині (фото, відео)

За словами Дженніфер Лопес, вона була народжена для ролі у фільмі "Поцілунок жінки-павука". Її вбрання відповідало тематиці картини.

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Американська співачка й актриса Дженніфер Лопес з'явилася на прем'єрі фільму "Поцілунок жінки-павука" на кінофестивалі "Санденс" 2025 року в Парк-Сіті, штат Юта. На червоній доріжці вона сяяла в прозорій мереживній сукні. Відповідними фото знаменитість традиційно поділилася на своїх сторінках у соцмережах.

Для виходу у світ артистка обрала відверте чорне вбрання від Valdrin Sahiti з високим розрізом ззаду, оздоблене прикрасами Hassanzadeh у формі павутини. Образ доповнили пара чорних туфель від Christian Louboutin і такого ж кольору клатч.

Своє довге волосся Лопес зібрала в елегантну зачіску.

Фільм-мюзикл Білла Кондона "Поцілунок жінки-павука", заснований на однойменному романі Мануеля Пуїга 1976 року, розповідає історію політичного в'язня, який намагається уникнути жахів тюремного ув'язнення, уявляючи фільми, де знімалася класична актриса на ім'я Інгрід Луна. Головні ролі в картині виконали Лопес і Дієго Луна. Продюсерами стрічки є колишній чоловік Дженніфер, Бен Аффлек, і його друг дитинства Метт Деймон.

Офіційний синопсис картини для фестивалю "Санденс" описує її як "текстово насичену історичну і політичну драму з кричущою екстравагантністю старого голлівудського мюзиклу".

За словами Лопес, вона місяцями готувалася до ролі Інгрід у фільмі.

"Мені б хотілося мати цілий рік, щоб зробити такий великий мюзикл, але в нас його не було — цього незалежного фільму, і тому все було підтискало. У нас було не так багато часу. Це було складно. Дійсно складно. Для мене, хоч я і була танцівницею. Але для Дієго і Тони (Тонатіу) це було дуже складно, але ми впоралися", — сказала Дженніфер.

Кадри з фільму "Поцілунок жінки-павука"

Вона додала, що відчувала себе народженою для цієї ролі.

Чіта Рівера, яка померла у віці 91 року 30 січня, зіграла роль Аврори у всіх трьох постановках, поставлених у Торонто/Вест-Енді 1992 року, на Бродвеї 1993 року і в національному турі 1996 року. Сонія Брага зіграла потрійну роль Лені Ламейсон, Марти і Жінки-павука в екранізації Гектора Бабенка 1985 року, що отримала визнання критиків і зібрала $17 млн у світовому прокаті.

Раніше Дженніфер знімалася разом із 74-річною Брагою в кримінальній драмі Грегорі Нави 2007 року "Місто на кордоні", яка отримала гнітючі відгуки і провалилася в прокаті.

Дата і світова прем'єра "Поцілунку жінки-павука" поки що не оголошені.

Нагадаємо, Фокус писав, що Дженніфер Лопес залишила собі каблучку за понад $5 млн від Бена Аффлека, а їхній шлюб став "кошмаром".