55-летняя Дженнифер Лопес появилась на премьере в прозрачном платье- паутине (фото, видео)

По словам Дженнифер Лопес, она была рожденя для роли в фильме "Поцелуй женщины--паука". Ее наряд соответствовал тематике картины.

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Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на премьере фильма "Поцелуй женщины-паука" на кинофестивале "Сандэнс" 2025 года в Парк-Сити, штат Юта. На красной дорожке она блистала в прозрачном кружевном платье. Соответствующими фото знаменитость традиционно поделилась на своих страницах в соцсетях.

Для выхода в свет артистка выбрала облегающий черный наряд от Valdrin Sahiti с высоким разрезом сзади, отделанный украшениями Hassanzadeh в форме паутины. Образ дополнили пара черных туфель от Christian Louboutin и такого же цвета клатч.

Свои длинные волосы Лопес собрала в элегантную прическу.

Фильм-мюзикл Билла Кондона "Поцелуй женщины-паука", основанный на одноименном романе Мануэля Пуига 1976 года, рассказывает историю политического узника, который пытается избежать ужасов тюремного заключения, воображая фильмы, где снималась классическая актриса по имени Ингрид Луна. Главные роли в картине исполнили Лопес и Диего Луна. Продюсерами ленты являются бывший муж Дженнифер, Бен Аффлек, и его друг детства Мэтт Дэймон.

Официальный синопсис картины для фестиваля "Сандэнс" описывает ее как "текстово насыщенную историческую и политическую драму с кричащей экстравагантностью старого голливудского мюзикла".

По словам Лопес, она месяцами готовилась к роли Ингрид в фильме.

"Мне бы хотелось иметь целый год, чтобы сделать такой большой мюзикл, но у нас его не было – этого независимого фильма, и поэтому все было поджимало. У нас было не так много времени. Это было сложно. Действительно сложно. Для меня, хоть я и была танцовщицей. Но для Диего и Тоны (Тонатиу) это было очень сложно, но мы справились", – сказала Дженнифер.

Кадры из фильма "Поцелуй женщины-паука"

Она добавила, что чувствовала себя рожденной для этой роли.

Чита Ривера, которая умерла в возрасте 91 года 30 января, сыграла роль Авроры во всех трех постановках, поставленных в Торонто/Вест-Энде в 1992 году, на Бродвее в 1993 году и в национальном туре в 1996 году. Сония Брага сыграла тройную роль Лени Ламейсон, Марты и Женщины-паука в экранизации Гектора Бабенко 1985 года, получившей признание критиков и собравшей $17 млн в мировом прокате.

Ранее Дженнифер снималась вместе с 74-летней Брагой в криминальной драме Грегори Навы 2007 года "Город на границе", которая получила удручающие отзывы и провалилась в прокате.

Дата и мировая премьера "Поцелуя женщины-паука" пока что не объявлены.

Напомним, Фокус писал, что Дженнифер Лопес оставила себе кольцо за более $5 млн от Бена Аффлека, а их брак стал "кошмаром".