Хью Джекман показал изнурительные тренировки со скакалкой для своего нового шоу (видео)

Актер впервые за пять лет представил свою новую программу, и подготовка к ней была длительной и изнурительной.

Новая любовь в лице актрисы Саттон Фостер буквально заставила прыгать 56-летнего Хью Джекмана, причем в прямом смысле этого слова. 56-летний актер фонтанирует творческими планами и представил свою новую программу "Из Нью-Йорка, с любовью" премьера которой стартовала в Radio City Music Hall. Он не только исполнил песни из своих сценических и экранных ролей, включая "Отверженные", "Величайший шоумен", "Мальчик из страны Оз" и "Музыкант", но и устроил перфоманс со скакалкой. Как к нему готовился, Джекман показал на своей странице в Instagram.

Он поделился кадрами изнурительных тренировок в спортзале.

"Вот в чем дело… мой тренер Бет Льюис и я работали месяцами и месяцами, чтобы я был хотя бы отдаленно близок к готовности выполнить эту хореографию со скакалкой на сцене. У нее терпение святой!!! И хотя я все еще облажался, я отлично провел время. И смогу сделать это еще 21 раз! Спасибо!", – говорится в подписи.

Джекман был одет в мокрую от пота майку и шорты в клипе, улыбался, с легкостью прыгая на скакалке посреди спортзала. Затем он поменял скакалку с обеих сторон и скрестил руки, продолжая прыгать.

Выступление со скакалкой стало неожиданностью во время открытия его концертной серии. Он поделился своей восторженной реакцией на успешное первое выступление.

"Какой это был невероятный вечер. Мы открыли наше шоу в @radiocitymusichall. В нем было все, что нужно. Любовь, сбои, пот, слезы, смех и, и, и любовь, исходящая от зрителей, была огромной. Мы все это чувствовали. И самое главное, что мы можем продлить вечеринку еще 23 раза. Спасибо актерам и съемочной группе за ваши неустанные усилия и талант", – написал актер в соцсети.

"From New York, With Love" — первый концерт Джекмана за пять лет. Звезду театра поддержали на его первом шоу его друг и коллега Райан Рейнольдс, Шон Леви и Саттон Фостер, которые посетили его выступление.

Хью Джекман и Саттон Фостер пока никак официально не комментировали свои отношения, однако их уже неоднократно видели вместе на публике. По словам инсайдеров, они "любят друг друга и хотят провести остаток своей жизни вместе".

Две звезды ранее делили сцену на Бродвее, когда они исполняли главные роли в известной постановке классического мюзикла "Продавец музыки".

Фостер подала на развод со своим мужем Тедом Гриффином в октябре 2024 года. За год до этого о разрыве с женой объявил и Хью. Звезда "Росомахи" и Деборра-Ли Фернесс были женаты 27 лет. Пока они официально еще не развелись, однако процесс может быть сложным из-за раздела $250 млн совместного имущества.

