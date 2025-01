99-летний Дик Ван Дайк раскрыл секреты своего долголетия (видео)

Жена актера вдвое моложе его. В 2025 Дик Ван Дайк отметит 100-летие.

Американский актер Дик Ван Дайк поделился секретом, как оставаться в форме, подробно описывая свой режим тренировок. 99-летний комик признался, что его часто спрашивают, что он делает, чтобы быть в таком отличном физическом состоянии, когда ему почти 100 лет. Актер появился в подкасте Where Everybody Knows Your Name.

Дик Ван Дайк объяснил: "Когда ты думаешь... Я возвращаюсь в 1925 год, мне почти 100. Это безумие. Я собираюсь устроить большую вечеринку. Кто-то сказал: "Чем вы объясняете свой возраст и физическое состояние? Я ответил: "Я всегда занимался спортом".

Дик Ван Дайк

В частности, актер признался, что даже в свои 99 лет ходит в спортзал три раза в неделю.

Жена Ван Дайка Арлин добавила: "Он все еще это делает!"

Ранее актер и комик задокументировал одну из своих тренировок во время интервью на CBS This Morning в 2021 году, легко выполняя серию упражнений для живота.

"Мне 95, и многие мои друзья не будут этого делать", — сказал актер во время тренировки, не выходя из дома в Малибу.

"А потом я делаю это", — сказал он, вращая ногами в воздухе.

"Так что все старики, слушайте меня. Говорю вам, вы можете продолжать... Я еще танцую и пою!" — добавил он.

Жене актера Арлин Силвер 53 года. Они поженились в 2012 году.

Дик Ван Дайк с женой Арлин Фото: Getty Images

