"Не могу поверить": 98-летний Дик Ван Дайк вошел в историю премии "Эмми" (фото)

Легендарный актер фильма "Мэри Поппинс возвращается" положил в свою копилку еще одну премию. Творчество Дика Ван Дайка уже давно высоко оценено в обществе: он имеет звезду на Голливудской Аллее Славы, а также признан Легендой Диснея.

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Этот год был звездным для американского актера, комика и сценариста Дика Ван Дайка. Он вошел в историю на церемонии вручения премии "Эмми" в области креативного искусства, пишет Рeople.

Знаменитому комику в декабре исполнится 99 лет, но поздно вечером 7 сентября в театре Peacock в центре Лос-Анджелеса он сравнялся с рекордом американского сценариста Нормана Лира, став самым возрастным обладателем премии "Эмми": оба стали лауреатами в возрасте 98 лет. Дик был награжден премией "Эмми" в номинации "Выдающееся развлекательное шоу" за свою специальную программу ко дню рождения 2023 года "Дик Ван Дайк, 98 лет магии". Получив награду, Ван Дайк сообщил журналистам, что надеется, что его запомнят за "смех".

"Я надеюсь, что буду смешить людей на протяжении еще 75 лет. Я в этом бизнесе уже 75 лет. Не могу поверить, что я все еще здесь и выступаю", — сказал он. Легендарный комик оглядел зал и пошутил: "Я ищу работу, если она у кого-то есть".

Когда его спросили, какой совет он дал бы молодым актерам, он ответил, что нужно продолжать заниматься своим ремеслом.

"Нужно держаться. Тебе предстоит пройти через трудные времена и множество прослушиваний… но ты должен держаться. Будьте терпеливы, если вы уверены в себе, и очень важно верить, что вы сможете это сделать", — добавил Ван Дайк.

Принимая награду под бурные аплодисменты, Ван Дайк выразил свою признательность за награду и теплый прием: "Спасибо! Этот прием, я не могу вам передать, что он значит". На сцене к нему присоединилась его 52-летняя жена Арлин Сильвер, которая выступила продюсером удостоенного премии "Эмми" специального выпуска программы о ее муже.

Дик Ван Дайк со своей женой Арлин Сильвер Фото: Getty Images

"Молодая леди, получившая эту награду, — вы, возможно, думаете о слове "кумовство", и я бы его понял, — но эта леди сама получила работу продюсера специального выпуска о Дике Ван Дайке, потому что она знает меня вдоль и поперек, знает, как я работаю, и не терпит дерзости ни от кого", — сказал он о своей жене.

Всего несколько месяцев назад он вошел в историю как старейший обладатель дневной премии "Эмми" в номинации "Лучший приглашенный актер" в сериале "Дни нашей жизни".

Напомним, 4 сентября Джорджина Родригес в шикарном платье вышла на красную дорожку премии Diva E Donna в Венеции.