"Не можу повірити": 98-річний Дік Ван Дайк увійшов в історію премії "Еммі" (фото)

Легендарний актор фільму "Мері Поппінс повертається" поклав у свою скарбничку ще одну премію. Творчість Діка Ван Дайка вже давно високо оцінена в суспільстві: він має зірку на Голлівудській Алеї Слави, а також визнаний Легендою Діснея.

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Цей рік був зірковим для американського актора, коміка і сценариста Діка Ван Дайка. Він увійшов в історію на церемонії вручення премії "Еммі" в галузі креативного мистецтва, пише Рeople.

Знаменитому коміку в грудні виповниться 99 років, але пізно ввечері 7 вересня в театрі Peacock у центрі Лос-Анджелеса він зрівнявся з рекордом американського сценариста Нормана Ліра, ставши найстаршим володарем премії "Еммі": обидва стали лауреатами у віці 98 років. Дік був нагороджений премією "Еммі" в номінації "Видатне розважальне шоу" за свою спеціальну програму до дня народження 2023 року "Дік Ван Дайк, 98 років магії". Отримавши нагороду, Ван Дайк повідомив журналістам, що сподівається, що його запам'ятають за "сміх".

"Я сподіваюся, що буду смішити людей протягом ще 75 років. Я в цьому бізнесі вже 75 років. Не можу повірити, що я все ще тут і виступаю", — сказав він. Легендарний комік озирнувся зал і пожартував: "Я шукаю роботу, якщо вона в когось є".

Коли його запитали, яку пораду він дав би молодим акторам, він відповів, що потрібно продовжувати займатися своїм ремеслом.

"Потрібно триматися. На тебе чекають важкі часи і безліч прослуховувань... але ти маєш триматися. Будьте терплячі, якщо ви впевнені в собі, і дуже важливо вірити, що ви зможете це зробити", — додав Ван Дайк.

Приймаючи нагороду під бурхливі оплески, Ван Дайк висловив свою вдячність за нагороду і теплий прийом: "Дякую! Цей прийом, я не можу вам передати, що він означає". На сцені до нього приєдналася його 52-річна дружина Арлін Сільвер, яка виступила продюсером удостоєного премії "Еммі" спеціального випуску програми про її чоловіка.

Дік Ван Дайк зі своєю дружиною Арлін Сільвер Фото: Getty Images

"Молода леді, яка отримала цю нагороду, — ви, можливо, думаєте про слово "кумівство", і я б його зрозумів, — але ця леді сама отримала роботу продюсерки спеціального випуску про Діка Ван Дайка, тому що вона знає мене вздовж і впоперек, знає, як я працюю, і не терпить зухвалості ні від кого", — сказав він про свою дружину.

Лише кілька місяців тому він увійшов в історію як найстаріший володар денної премії "Еммі" в номінації "Найкращий запрошений актор" у серіалі "Дні нашого життя".

Нагадаємо, 4 вересня Джорджина Родрігес у шикарній сукні вийшла на червону доріжку премії Diva E Donna у Венеції.