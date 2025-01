99-річний Дік Ван Дайк розкрив секрети свого довголіття (відео)

Дружина актора вдвічі молодша за нього. У 2025 Дік Ван Дайк відзначить 100-річчя.

Американський актор Дік Ван Дайк поділився секретом, як залишатися у формі, детально описуючи свій режим тренувань. 99-річний комік зізнався, що його часто запитують, що він робить, щоб бути в такому чудовому фізичному стані, коли йому майже 100 років. Актор зʼявився в подкасті Where Everybody Knows Your Name.

Дік Ван Дайк пояснив: "Коли ти думаєш… Я повертаюся в 1925 рік, мені майже 100. Це божевілля. Я збираюся влаштувати велику вечірку. Хтось сказав: "Чим ви пояснюєте свій вік і фізичний стан? Я відповів: "Я завжди займався спортом".

Дік Ван Дайк

Зокрема, актор зізнався, що навіть у свої 99 років ходить у спортзал три рази на тиждень.

Дружина Ван Дайка Арлін додала: "Він все ще це робить!"

Раніше актор та комік задокументував одне зі своїх тренувань під час інтерв’ю на CBS This Morning у 2021 році, легко виконуючи серію вправ для живота.

"Мені 95, і багато моїх друзів не будуть цього робити", — сказав актор під час тренування, не виходячи з дому в Малібу.

"А потім я роблю це", — сказав він, обертаючи ногами в повітрі.

"Тож усі старі, слухайте мене. Кажу вам, ви можете продовжувати… Я ще танцюю і співаю!" — додав він.

Дружині актора Арлін Сілвер 53 роки. Вони одружилися у 2012 році.

Дік Ван Дайк з дружиною Арлін Фото: Getty Images

