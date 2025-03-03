"Готується до літа": кіт вразив людей своїми тренуваннями на біговій доріжці (відео)

Власник Наклза зазначив, що кіт може тренуватися до шести разів на день, але це залежить від того, наскільки часто йому вмикають бігову доріжку. У середньому вихованець займається на ній хоча б раз на добу.

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У той час як більшість кішок випрошують у господарів ласощі, чорний кіт на прізвисько Наклз вимагає зовсім іншого — він хоче тренуватися на біговій доріжці. Роликом, який став вірусним і набрав 7,9 млн переглядів, поділився господар домашньої тварини в TikTok.

Кіт став зіркою соцмереж після того, як його власник із Міннесоти (США) поділився відео, де той наполегливо нявкає і веде господаря до бігової доріжки. Щойно тренажер вмикається, Наклз із задоволенням крокує по ньому. Ролик швидко став вірусним, набравши 7,9 мільйона переглядів.

Господар Наклза розповів, що кіт готовий тренуватися до шести разів на день, але все залежить від того, як часто він вмикає для нього бігову доріжку. У середньому домашня тварина використовує її хоча б раз на день, а іноді навіть приєднується до нього під час його власних тренувань.

"Найдовше він протримався на біговій доріжці близько 15 хвилин, але це тільки тому, що я йшов поруч із ним. Його улюблена швидкість — 1,4 милі на годину, але іноді він розганяється до 2 миль і навіть переходить на біг", — розповів він.

Власник Наклза зазначив, що кіт може тренуватися до шести разів на день Фото: TikTok

За словами господаря, інтерес до тренажера у Наклза з'явився ще в десятитижневому віці. Спочатку він просто повзав під ним, потім почав ганятися за рухомими буквами на стрічці, а до п'яти місяців уже опанував ходьбу по доріжці. Відтоді це стало його звичкою.

Ветеринар доктор Ніта Васудеван зазначає, що такі тренування припустимі для кішок, але вимагають особливої уваги власників.

"Деякі кішки сприймають бігову доріжку природно, а інші можуть відчувати стрес. Головне — нагляд. Не можна залишати вихованця одного під час занять", — попередила вона.

Ролик із Наклзом, який тренується, підкорив інтернет, зібравши мільйони лайків і тисячі коментарів.

"У минулому житті він був братаном зі спортзалу", "Уявіть, якби хтось прийшов у гості й запитав: "Що за шум?" — "Ой, вибачте, це просто мій кіт тренується", "Я показав це своїй ледачій кішці, і вона сказала, що це штучний інтелект", "Він готується до літнього сезону", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка тримає на руках гігантського білого кролика. Користувачі соцмереж сперечалися про справжність вірусного ролика. Деякі серйозно повірили в існування незвичайної тварини, інші ж поставилися до кадрів з гумором.

Також стало відомо, що кішка "сіла" в поїзд і проїхала 28 кілометрів до іншого міста. Майкл Гарді помітив, що Тіллі рухається залізницею. Незабаром стало зрозуміло, що вона застрибнула у вагон поїзда і вирушила до столиці.