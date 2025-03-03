"Готовится к лету": кот поразил людей своими тренировками на беговой дорожке (видео)

Владелец Наклза отметил, что кот может тренироваться до шести раз в день, но это зависит от того, насколько часто ему включают беговую дорожку. В среднем питомец занимается на ней хотя бы раз в сутки.

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В то время как большинство кошек выпрашивают у хозяев лакомства, черный кот по кличке Наклз требует совсем другого – он хочет тренироваться на беговой дорожке. Роликом, который стал вирусным и набрал 7,9 млн просмотров, поделился хозяин домашнего животного в TikTok.

Кот стал звездой соцсетей после того, как его владелец из Миннесоты (США) поделился видео, где тот настойчиво мяукает и ведет хозяина к беговой дорожке. Как только тренажер включается, Наклз с удовольствием шагает по нему. Ролик быстро стал вирусным, набрав 7,9 миллиона просмотров.

Хозяин Наклза рассказал, что кот готов тренироваться до шести раз в день, но все зависит от того, как часто он включает для него беговую дорожку. В среднем домашнее животное использует ее хотя бы раз в день, а иногда даже присоединяется к нему во время его собственных тренировок.

"Дольше всего он продержался на беговой дорожке около 15 минут, но это только потому, что я шел рядом с ним. Его любимая скорость — 1,4 мили в час, но иногда он разгоняется до 2 миль и даже переходит на бег", — рассказал он.

Владелец Наклза отметил, что кот может тренироваться до шести раз в день Фото: TikTok

По словам хозяина, интерес к тренажеру у Наклза появился еще в десятинедельном возрасте. Сначала он просто ползал под ним, затем начал гоняться за движущимися буквами на ленте, а к пяти месяцам уже освоил ходьбу по дорожке. С тех пор это стало его привычкой.

Ветеринар доктор Нита Васудеван отмечает, что такие тренировки допустимы для кошек, но требуют особого внимания владельцев.

"Некоторые кошки воспринимают беговую дорожку естественно, а другие могут испытывать стресс. Главное — присмотр. Нельзя оставлять питомца одного во время занятий", — предупредила она.

Ролик с тренирующимся Наклзом покорил интернет, собрав миллионы лайков и тысячи комментариев.

"В прошлой жизни он был братаном из спортзала", "Представьте, если бы кто-то пришел в гости и спросил: "Что за шум?" – "Ой, извините, это просто мой кот тренируется", "Я показал это своей ленивой кошке, и она сказала, что это искусственный интеллект", !Он готовится к летнему сезону", — писали они.

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