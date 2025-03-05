Американський актор Джессі Айзенберг отримав громадянство Польщі

Джессі Айзенберг, який зіграв головну роль у фільмі "Справжній біль", подав на громадянство ще 2024 року.

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Американський актор Джессі Айзенберг, зірка фільмів "Соціальна мережа" і "Ласкаво просимо до Зомбіленду", отримав польське громадянство. Про це повідомляє Variety.

Джессі Айзенберг отримав громадянство Польщі

Джессі народився в Квінсі в єврейській родині вихідців з України та Польщі. Заявку на польське громадянство він подав ще в травні 2024 року, заявивши місцевому виданню Głos Wielkopolski, що він "хотів би налагодити кращі стосунки між євреями і поляками".

Президент Анджей Дуда надав акторові, письменникові та режисерові громадянство на церемонії в Нью-Йорку у вівторок, лише через кілька днів після того, як його фільм "Справжній біль" приніс Кірану Калкіну премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану.

"Для мене це неймовірна честь. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній вечір, ця церемонія і ця дивовижна честь стануть для мене першим кроком від імені моєї родини до відновлення зв'язку з цією прекрасною країною", — сказав Айзенберг у своїй промові на церемонії.

Айзенберг черпав натхнення з власного життя, коли писав сценарій фільму "A Real Pain", у якому йдеться про двох американських кузенів, яких грають сам Джессі Айзенберг і Кіран Калкін, що вирушають до Польщі, аби вшанувати пам'ять своєї покійної бабусі, яка пережила Голокост. Ідея виникла після смерті 2019 року двоюрідної бабусі самого Джессі. Вона втекла з Польщі до США 1938 року. Зйомки фільму в Польщі надихнули Айзенберга подати заяву на отримання громадянства, яке є доступним для тих, у кого є прямі предки, які народилися в країні або проживали там після 1920 року.

"Коли ми знімали цей фільм у Польщі, і я ходив вулицями і починав трохи звикати до країни, мені спала на думку очевидна думка: моя сім'я жила в цьому місці набагато довше, ніж ми в Нью-Йорку. І, звісно, історія закінчилася так трагічно, але на додачу до цієї трагедії історії була й трагедія того, що моя сім'я більше не відчувала жодного зв'язку з Польщею. І це мене засмутило і переконало мене, що я дійсно хочу спробувати відновити зв'язок, наскільки це можливо", — розповів актор.

Трейлер фільму "Справжній біль"

"A Real Pain" також отримав номінацію на "Оскар" за оригінальний сценарій Айзенберга. На церемонії вручення премії BAFTA Айзенберг отримав приз за оригінальний сценарій на додаток до перемоги Калкіна за найкращу чоловічу роль другого плану.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як пройшла церемонія "Оскар 2025". І хто отримав заповітні статуетки.