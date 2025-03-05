Американский актер Джесси Айзенберг получил гражданство Польши

Джесси Айзенберг, сыгравший главную роль в фильме "Настоящая боль", подал на гражданство еще в 2024 году.

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Американский актер Джесси Айзенберг, звезда фильмов "Социальная сеть" и "Добро пожаловать в Зомбиленд", получил польское гражданство. Об этом сообщает Variety.

Джесси Айзенберг получил гражданство Польши

Джесси родился в Куинсе в еврейской семье выходцев из Украины и Польши. Заявку на польское гражданство он подал еще в мае 2024 года, заявив местному изданию Głos Wielkopolski, что он "хотел бы наладить лучшие отношения между евреями и поляками".

Президент Анджей Дуда предоставил актеру, писателю и режиссеру гражданство на церемонии в Нью-Йорке во вторник, всего через несколько дней после того, как его фильм "Настоящая боль" принес Кирану Калкину премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

"Для меня это невероятная честь. Я очень надеюсь, что сегодняшний вечер, эта церемония и эта удивительная честь станут для меня первым шагом от имени моей семьи к восстановлению связи с этой прекрасной страной ", — сказал Айзенберг в своей речи на церемонии.

Айзенберг черпал вдохновение из собственной жизни, когда писал сценарий фильма "A Real Pain", в котором рассказывается о двух американских кузенах, которых играют сам Джесси Айзенберг и Киран Калкин, которые отправляются в Польшу, чтобы почтить память своей покойной бабушки, пережившей Холокост. Идея возникла после смерти в 2019 году двоюродной бабушки самого Джесси. Она бежала из Польши в США в 1938 году. Съемки фильма в Польше вдохновили Айзенберга подать заявление на получение гражданства, которое доступно тем, у кого есть прямые предки, родившиеся в стране или проживавшие там после 1920 года.

"Когда мы снимали этот фильм в Польше, и я ходил по улицам и начинал немного привыкать к стране, мне пришла в голову очевидная мысль: моя семья жила в этом месте гораздо дольше, чем мы в Нью-Йорке. И, конечно, история закончилась так трагично, но в дополнение к этой трагедии истории была и трагедия того, что моя семья больше не чувствовала никакой связи с Польшей. И это меня огорчило и убедило меня, что я действительно хочу попытаться восстановить связь, насколько это возможно", — рассказал актер.

Трейлер фильма "Настоящая боль"

"A Real Pain" также получил номинацию на "Оскар" за оригинальный сценарий Айзенберга. На церемонии вручения премии BAFTA Айзенберг получил приз за оригинальный сценарий в дополнение к победе Калкина за лучшую мужскую роль второго плана.

Напомним, Фокус писал о том, как прошла церемония "Оскар 2025". И кто получил заветные статуэтки.