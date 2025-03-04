"До" і "після": як 500 віджимань за годину змінили тіло чоловіка (фото, відео)

Джексон Гантер виконав 500 віджимань за годину і поділився результатами свого експерименту. Однак не всі глядачі повірили в його перетворення.

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Музикант і блогер Джексон Хантер підірвав YouTube, поділившись вражаючими результатами 500 віджимань, виконаних за одну годину. У короткому відео він показав не тільки процес, а й порівняв фотографії до і після — і різниця виявилася помітною.

У ролику Гантер демонструє, як віджимається у себе вдома, а потім розповідає про зміни, що відбулися. Його груди, плечі та руки виглядають значно об'ємнішими, що не залишилося непоміченим глядачами.

Деякі скептики засумнівалися в автентичності трансформації, припускаючи фотошоп або вдалий ракурс. Однак більш досвідчені в спортивних тренуваннях користувачі пояснили, що подібний ефект називають "м'язовим насосом" — тимчасовим збільшенням об'єму м'язів через активний приплив крові під час інтенсивного навантаження.

До віджимань Фото: YouTube Після віджимань Фото: YouTube

Коментатори розділилися в думках: одні висловили захоплення і надихнулися експериментом Хантера, а інші знайшли привід для критики. Деякі користувачі помітили, що на "після" фото борода музиканта виглядає довшою, а хтось заявив, що його техніка віджимань залишає бажати кращого.

Проте відео зібрало тисячі переглядів і мотивувало глядачів стежити за своєю фізичною формою. Фахівці радять, що для підтримання здоров'я не обов'язково робити сотні повторень: наприклад, 25-річному чоловікові достатньо 28 віджимань за один підхід, а жінці того ж віку — 20.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.