"До" и "после": как 500 отжиманий за час изменили тело мужчины (фото, видео)

Джексон Хантер выполнил 500 отжиманий за час и поделился результатами своего эксперимента. Однако не все зрители поверили в его преображение.

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Музыкант и блогер Джексон Хантер взорвал YouTube, поделившись впечатляющими результатами 500 отжиманий, выполненных за один час. В коротком видео он показал не только процесс, но и сравнил фотографии до и после — и разница оказалась заметной.

В ролике Хантер демонстрирует, как отжимается у себя дома, а затем рассказывает о произошедших изменениях. Его грудь, плечи и руки выглядят значительно более объемными, что не осталось незамеченным зрителями.

Некоторые скептики усомнились в подлинности трансформации, предполагая фотошоп или удачный ракурс. Однако более опытные в спортивных тренировках пользователи объяснили, что подобный эффект называют "мышечным насосом" — временным увеличением объема мышц из-за активного притока крови во время интенсивной нагрузки.

До отжиманий Фото: YouTube После отжиманий Фото: YouTube

Комментаторы разделились во мнениях: одни выразили восхищение и вдохновились экспериментом Хантера, а другие нашли повод для критики. Некоторые пользователи заметили, что на "после" фото борода музыканта выглядит длиннее, а кто-то заявил, что его техника отжиманий оставляет желать лучшего.

Тем не менее видео собрало тысячи просмотров и мотивировало зрителей следить за своей физической формой. Специалисты советуют, что для поддержания здоровья не обязательно делать сотни повторений: например, 25-летнему мужчине достаточно 28 отжиманий за один подход, а женщине того же возраста — 20.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверена, что без дорогих процедур остановила старение. Кристина Любовна придерживается здорового образа жизни и уверена, что может обмануть процесс старения.

Также стало известно, что мужчина съел 900 яиц за месяц. Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

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