Стала известна дата премьеры мюзикла "Дьявол носит Prada"

Музыку к продолжению культовой истории написал Элтон Джон.

Стала известна дата премьеры долгожданного мюзикла "Дьявол носит Prada". Об этом пишет Entertainment.

19 июля 2022 на Бродвее наконец-то покажут мюзикл по мотивам легендарного фильма "Дьявол носит Prada". Ранее премьера спектакля планировалась на лето 2020, однако из-за карантинных ограничений показ мюзикла отложился еще на два года.

Как известно, в роли главного редактора журнала Миранды Пристли будет Бет Левел, а стажерку Энди Сакс сыграет Иман Джонс. Режиссером долгожданного спектакля выступила Анна Шапиро.

[ + – ] Элтон Джон написал музыку к спектаклю "Дьявол носит Prada"

Сам Элтон Джон пообещал, что его песни для экранизации блокбастера Дэвида Франкеля 2006 года будут "современными", а театралы "будут в восторге", когда наконец-то увидят постановку.

"Все герои [должны] что-то сказать, так что это дает вам большое пространство для написания", — отмечал ранее Элтон Джон.

Певец также назвал одним из своих "любимых фильмов" хит Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй о начинающей журналистке, которая устроилась на работу к беспощадному модному редактору, сюжет которого "кричит о музыке", это чрезвычайно его вдохновило.

75-летний Элтон Джон исполнил превью нескольких треков в видео, в том числе "Dress Your Way Up", "When a Legend Is Born" и заглавной композиции "The Devil Wears Prada".

[ + – ] Кадр из фильма

"Текст блестящий, потому что звучит так, будто я был на достаточно показах мод в своей жизни, чтобы знать, что это волнение, когда ты видишь что-то новое, и ты видишь что-то замечательное, и ты там, и ты можешь почувствовать волнение в толпе, и вы знаете, что пришло что-то особенное", — добавил музыкант.

