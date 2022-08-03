Топ-5 фэнтези-сериалов августа: война Таргариенов, детство Грута, возвращение царя снов

Великолепная пятерка ярких фэнтезийных премьер, которые вас ждут в ближайший месяц.

В августе мы увидим новые фэнтезийные сериалы: драконовскую историю о междоусобной распре Таргариенов; превращение юристки в зеленую подружку Халка; возвращение пленного Морфея – владыки снов; приключения древовидного гуманоида Грута в детстве… И узнаем, как семья Локков нашла наконец все потайные ключи, а заодно с ними – новые проблемы себе на голову.

"Песочный человек" / The Sandman

США, Великобритания, 2022 года, ужасы, фэнтези, боевик, драма

Тема: мир без снов невозможен

Премьера: 5 августа

Сезон: 1

Серий: 10

Платформа: Netflix

В ролях: Том Стерридж, Бойд Холбрук, Дженна Коулман

Об экранизации одноименной серии комиксов британского писателя Нила Геймана, выходившей в 1989-1996 годах на DC Comics, говорят уже больше десяти лет. Почему так долго? Нужно иметь в виду масштаб произведения, его красочность и множество мифологических персонажей, требующих к себе особого внимания. Тут действуют повелитель Ада Люцифер, библейские братья Каин и Авель, семь Бесконечных, среди которых Смерть и Судьба. Серьезная компания!

В центре сюжета – царь сновидений Морфей, он же — Песочный человек, который в 1916 году попадает в плен к оккультисту Родерику Берджессу. Этот колдун хотел выторговать себе вечную жизнь, для чего нужно было поймать Смерть. Но ему удалось захватить только младшего брата Смерти – повелителя Снов – и запереть его стеклянной колбе. Однако через 105 лет Морфей вырывается на свободу с намерением восстановить порядок. А для этого ему нужно найти три магических предмета: шлем, суму с песком и рубин.

Трейлер производит впечатление: многие из описанных выше персонажей там выглядят вполне убедительно.

[ + – ] Финальный трейлер сериала "Песочный человек"

"Я есть Грут" / I Am Groot

США, 2022, анимация, фэнтези, приключения

Тема: взросление будущего Стража Галактики

Премьера: 10 августа

Платформа: Disney+

Сезоны: 1

Серий: 5

Анимационный мини-сериал расскажет об одном из членов команды "Стражей галактики" – внеземном древовидном гуманоиде Груте.

Сериал будет частью четвертой фазы киновселенной Marvel. Здесь вы увидите Грута с другим любимцем публики – охотником за головами, генетически модифицированным енотом Ракетой, который является полной противоположностью советского Крошки-Енота, который в мультфильме 1974 года голосом актрисы Румяновой распевал известный детский хит: "От улыбки станет всем светлей". Однако в трейлере тот же Грут, несмотря на свои не менее боевые, чем у Ракеты, качества, очень даже мил. Стражами Галактики не рождаются, а становятся.

[ + – ] Трейлер мультфильма "Я есть Грут".

"Ключи Локков" / Locke & Key

США, хоррор, фэнтези, приключения

Тема: не буди лихо

Премьера: 10 августа

Сезоны: 3

Серии: 10

Платформа: Netflix

В ролях: Дэрби Стэнчфилд, Коннор Джессап, Эмилия Джонс

Третий сезон фэнтези-хоррора "Ключи Локков" на основе одноименной серии комиксов Джо Хилла (родной отпрыск короля ужасов – писателя Стивена Кинга) станет для проекта последним и окончательно раскроет тайну магических ключей, которые наделяют их владельцев сверхъестественными силами, а заодно поставит точку в борьбе семьи Локков с демонами.

Напомним, что после того как Рэнделл Локк был убит, его жена Нина решила переехать со своими тремя детьми в семейный дом мужа под названием "Дом ключей". Дети обнаруживают, что в этом слегка обветшалом особняке полно потайных дверей, и к ним можно отыскать волшебные ключи.

Ключи дают своим владельцам магические силы, но одновременно пробуждают демонов, почти по пословице: ни одно доброе дело не остается безнаказанным. В третьем сезоне таким воплощенным злом будет солдат Гидеон – отъявленный мерзавец, повешенный два столетия назад за жестокие преступления. Гидеона по глупости воскресили при помощи магических ключей, и теперь семейство Локкков будет стараться отправить его обратно в преисподнюю.

[ + – ] Трейлер третьего сезона сериала "Ключи Локков"

Она-Халк / She-Hulk

США, 2022, фэнтези, боевик

Тема: женщины способны на все

Премьера: 17 августа

Сезоны: 1

Серий: 9

Платформа: Netflix

В ролях: Татьяна Маслани, Марк Раффало, Тим Рот

В очередном творении киновселенной Marvel зрителей познакомят с новым персонажем – женщиной-адвокатом Дженнифер Уолтерс, специализирующейся на делах, связанных со сверхлюдьми. При этом она — двоюродная сестра мстителя Брюса Бэннера / Халка.

Юристка стала превращаться в гигантскую версию самой себя с изумрудным оттенком кожи после того, как ей сделали переливание крови от кузена. В полку халкоподобных прибыло!

[ + – ] Трейлер сериала "Она-Халк"

"Дом дракона" / House of the Dragon

США, 2022, фэнтези

Тема: перипетии родственной междоусобицы

Премьера: 22 августа

Сезонов: 1

Серий: 10

Платформа: HBO

В ролях: Пэдди Консидайн, Эмма Д'Арси, Оливия Кук, Мэтт Смит

Праздник на улице фанатов "Игры Престолов" — долгожданная премьера нового фэнтези-сериала по произведениям Джорджа Р. Р. Мартина. Здесь подробно изложат историю дома беловолосых Таргариенов. События картины происходят за два столетия до битв и интриг, описанных в серии книг "Песнь льда и пламени".

Король Визерис потряс подданных, когда объявил своей наследницей дочь Рейниру. Однако после рождения сына многие захотели убедиться, что девушка никогда не взойдет на Железный трон. Сюжет будет сконцентрирован на Танце Драконов — гражданской войне, причиной которой стал династический кризис между двумя ветвями дома Таргариенов.

Танец начался после смерти Визериса I Таргариена, когда Рейнира, поддержанная партией "черных", и принц Эйгон, поддержанный партией "зеленых", оба заявили права на власть. Но Железный трон – один! Как сказано в трейлере: "Женщина никогда не наследовала Железный трон".

"Так почему бы не создать новый порядок?" – воскликнула принцесса Рейнира – надо сказать, совершенно в духе современных тенденций.

[ + – ] Трейлер сериала "Дом Дракона"

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