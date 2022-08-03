Топ-5 фентезі-серіалів серпня: війна Таргарієнів, дитинство Грута, повернення царя снів

Чудова п'ятірка яскравих фентезійних прем'єр, які на вас чекають у найближчий місяць.

У серпні ми побачимо нові фентезійні серіали: драконівську історію про міжусобну суперечку Таргарієнів; перетворення юристки на зелену подружку Галка; повернення полоненого Морфея — владики снів; пригоди деревоподібного гуманоїда Грута в дитинстві… І дізнаємося, як сім'я Локків знайшла нарешті всі потаємні ключі, а заразом із ними — нові проблеми собі на голову.

"Піщана людина"/The Sandman

США, Великобританія, 2022 року, жахи, фентезі, бойовик, драма

Тема: світ без снів неможливий

Прем'єра: 5 серпня

Сезон: 1

Серій: 10

Платформа: Netflix

У ролях: Том Старрідж, Бойд Голбрук, Дженна Коулман

Про екранізацію однойменної серії коміксів британського письменника Ніла Геймана, яка виходила в 1989-1996 роках на DC Comics, говорять уже понад десять років. Чому так довго? Потрібно мати на увазі масштаб твору, його барвистість та безліч міфологічних персонажів, які потребують особливої уваги. Тут діють король Пекла Люцифер, біблійні брати Каїн і Авель, сім Нескінченних, серед яких Смерть і Доля. Серйозна компанія!

У центрі сюжету — цар сновидінь Морфей, він же — Пісочний чоловік, який у 1916 році потрапляє в полон до окультиста Родеріка Берджесса. Цей чаклун хотів виторгувати собі вічне життя, для чого треба було спіймати Смерть. Але йому вдалося захопити лише молодшого брата Смерті — повелителя Снів — і замкнути його скляній колбі. Однак через 105 років Морфей виривається на волю із наміром відновити порядок. А для цього йому потрібно знайти три магічні предмети: шолом, торбу з піском і рубін.

Трейлер справляє враження: багато хто з описаних вище персонажів там виглядає цілком переконливо.

[ + – ] Фінальний трейлер серіалу "Пісочний чоловік"

"Я є Ґрут"/I Am Groot

США, 2022, анімація, фентезі, пригоди

Тема: зростання майбутнього Вартового Галактики

Прем'єра: 10 серпня

Платформа: Disney+

Сезони: 1

Серій: 5

Анімаційний мінісеріал розповість про одного з членів команди "Вартових галактики" – позаземного деревоподібного гуманоїда Ґрута.

Серіал буде частиною четвертої фази Marvel. Тут ви побачите Ґрута з іншим улюбленцем публіки – мисливцем за головами, генетично модифікованим єнотом Ракетою, який є повною протилежністю радянського Крихітки-Єнота, який у мультфільмі 1974 року голосом акторки Рум'яної співав відомий дитячий хіт: "Від посмішки стане всім світліше. Однак у трейлері той самий Ґрут, попри свої не менш бойові, ніж у Ракети, якості, дуже навіть милий. Вартовими Галактики не народжуються, а стають.

[ + – ] Трейлер "Я є Ґрут".

"Ключі Локків"/Locke & Key

США, хорор, фентезі, пригоди

Тема: не буди лихо

Прем'єра: 10 серпня

Сезони: 3

Серії: 10

Платформа: Netflix

У ролях: Дербі Стенчфілд, Коннор Джессап, Емілія Джонс

Третій сезон фентезі-хорору "Ключі Локків" на основі однойменної серії коміксів Джо Гілла (рідний син короля жахів — письменника Стівена Кінга) стане для проєкту останнім і остаточно розкриє таємницю магічних ключів, які наділяють їх власників надприродними силами, а заодно поставить крапку у боротьбі сім'ї Локків з демонами.

Нагадаємо, що після того, як Ренделла Локка вбито, його дружина Ніна вирішила переїхати зі своїми трьома дітьми до сімейного будинку чоловіка під назвою "Будинок ключів". Діти виявляють, що в цьому дещо застарілому будинку повно потаємних дверей, і до них можна знайти чарівні ключі.

Ключі дають своїм власникам магічні сили, але одночасно пробуджують демонів, майже за прислів'ям: жодна добра справа не залишається безкарною. У третьому сезоні таким втіленим злом буде солдат Гідеон – запеклий мерзотник, повішений два століття тому за жорстокі злочини. Гідеона по дурості воскресили за допомогою магічних ключів, і тепер сімейство Локків намагатиметься відправити його назад до пекла.

[ + – ] Трейлер третього сезону серіалу "Ключі Локків"

Вона-Галк/She-Hulk

США, 2022, фентезі, бойовик

Тема: жінки здатні на все

Прем'єра: 17 серпня

Сезони: 1

Серій: 9

Платформа: Netflix

У ролях: Тетяна Маслані, Марк Раффало, Тім Рот

У черговому творінні кіновселеного Marvel глядачів познайомлять із новим персонажем – жінкою-адвокатом Дженніфер Волтерс, що спеціалізується на справах, пов'язаних із надлюдьми. Водночас вона двоюрідна сестра месника Брюса Беннера/Галка.

Юристка стала перетворюватися на гігантську версію самої себе зі смарагдовим відтінком шкіри після того, як їй зробили переливання крові від кузена. До полку галкоподібних прибуло!

[ + – ] Трейлер серіалу "Вона-Галк"

"Дім Дракона"/House of the Dragon

США, 2022, фентезі

Тема: перипетії спорідненої міжусобиці

Прем'єра: 22 серпня

Сезонів: 1

Серій: 10

Платформа: HBO

У ролях: Педді Консідайн, Емма Д'Арсі, Олівія Кук, Метт Сміт

Свято на вулиці фанатів "Ігри Престолів" — довгоочікувана прем'єра нового фентезі-серіалу за творами Джорджа Р. Р. Мартіна. Тут докладно викладуть історію будинку біловолосих Таргарієнів. Події картини відбуваються за два століття до битв та інтриг, описаних у серії книг "Пісня льоду та полум'я".

Король Візеріс вразив підданих, коли оголосив своєю спадкоємицею дочку Рейніру. Однак після народження сина багато хто захотів переконатися, що дівчина ніколи не зійде на Залізний трон. Сюжет буде сконцентрований на Танці Драконів — громадянській війні, причиною якої стала династична криза між двома гілками будинку Таргарієнів.

Танець розпочався після смерті Візериса I Таргарієна, коли Рейніра, підтримана партією "чорних", та принц Ейгон, підтриманий партією "зелених", обидва заявили права на владу. Але Залізний трон – один! Як сказано у трейлері: "Жінка ніколи не успадкувала Залізний трон".

"То чому б не створити новий порядок?" — вигукнула принцеса Рейніра — треба сказати, абсолютно в дусі сучасних тенденцій.

[ + – ] Трейлер серіалу "Дім Дракона"

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