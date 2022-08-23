Премьера "Дома Дракона": фанаты "Игры престолов" в восторге – все козыри выложены сразу

В день премьеры первой серии "Дома Дракона" платформа НBO установила рекорд — этот эпизод посмотрело десять миллионов зрителей.

Премьерная серия "Дома Дракона" — приквела "Игры престолов" вызвала внятный, одобрительный гул среди армии фанов прошлой экранизации фэнтезийных романов Джорджа Мартина. В прессе долго муссировалось, что приквел будет мягче "Игры". Но первый же эпизод развеял эти сомнения – сексуально-кровавое пиршество казней, оргий, жестких рыцарских турниров и даже страданий роженицы – вброшены без предисловий, мощным широким жестом – аж дух захватывает: как много всего и сразу. Тут есть все, что в "Игре престолов", только умноженное на десять. Недостаток один – ничего нового. Но огромное достоинство: никто из поклонников прошлого телехита не обманут в ожиданиях, напротив, размах и качество картинки – многократно усилены.

Первый эпизод получил положительные отзывы: на IMDb – оценка 9,1, на Rotten Tomatoes – 85% одобрения критиков и 89% – аудитории, на Metacritic – 69 баллов от обозревателей и 8,6 от зрителей. Полный успех! Телефильм основан на книжном цикле Джорджа Мартина "Пламя и кровь", первый том которого был опубликован в 2018 году. Накануне выхода "Дома Дракона" в прессе муссировалась его создателями тема, что новый сериал будет мягче. В итоге оказалось, что все это фальшивая ширма – от крови, жестоких сцен, оргий – сносит крышу, но судя по рейтингам – это именно то, что ждала аудитория сериала.

Оно и понятно. Все что современному цивилизованному человеку запрещено – героям саги Мартина – разрешено. Здесь можно увидеть все: от шокирующей жестокости – до сексуальной вольности. Формула сериала проста: запретный секс – жестокая власть – полная свобода. Джордж Мартин наложил сексуальную революцию 1960-х на средневековое рыцарское бытие, добавив щепотку магии в виде драконов и получил – ядреный тонизирующий коктейль. Первая серия поразила концентрацией этого коктейля.

События по сюжету разворачиваются за 200 лет до "Игры престолов". Таргариены правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Почему? Король Визерис I правит Вестеросом, но у него нет наследника – известная проблема всех престарелых правителей. У королевы было несколько выкидышей и одна наследница – принцесса Рейнира, но женщина не должна занимать Железный трон.

[ + – ] Двор короля Визериса I

Имеется еще буйный младший брат короля, дядя Рейниры – Деймон Таргариен (актер Мэтт Смит). Создатели фильма сразу знакомят зрителей с его сомнительным моральным обликом. Порочный принц ( как его иногда называют) успевает все: рубить члены ( в прямом смысле ) преступникам и заниматься сексом с хозяйкой борделя – за ними подглядывают вместе с нами десятки местных вуайеристов. Когда Деймон берется бороться с криминалом перед рыцарским турниром – садизм в городе в разы возрастает и отрубленные головы с другими частями тел вывозят телегами.

[ + – ] Младший буйный брат короля Визериса I Деймон любит сидеть на Железном троне - привыкает

На турнире Деймон тоже проявляет, как может, все свои отрицательные черты: он подсекает ноги лошадям, швыряется песком и прицельно кидает в лицо противникам щит. Умничка! Конечно, все это происходит с легкой руки автора Джорджа Мартина, который рыцарское единоборство превратил в гладиаторское побоище без правил. Накостылять Деймону оказался способен только один рыцарь – и это тоже доставляет большое удовольствие зрителям.

Немало кровавых сцен и в эпизоде родов наследника престола – здесь причудливая смесь современных методов решения подобных проблем со средневековыми пытками.

Кто пока без страха и упрека – это только принцесса Рейнира. Приятно следить, как она споро взмывает в небеса вместе с драконом. Британская актриса Эмма Д'Арси, играющая ее, благодаря только одним ярким роликам "Дома Дракона" уже "засветилась" среди поклонников вселенной "Игры престолов". Ее курносость и тонкие губы предполагают наличие дерзкого и сильного характера. Уже очевидно после первой серии, что она будет сражаться за Железный трон со своим чудным дядей Деймоном. В принципе, изначально это было анонсировано.

Но вот из занятных фактов о самой актрисе – Эмма имеет , так называемую, небинарную гендерную идентичность, то есть отрицает разделение на мужчин и женщин и предпочитает из личных местоимений не "он/его", "она/ее", а "они/их". Получается, что эта принцесса/девица/юноша – в самом деле идеальная претендентка на сугубо до селе мужское кресло – Железный трон. Ее вряд ли запугает информация, что это "самое опасное место в королевстве". Это видно даже по эпизоду из первой серии "Дома Дракона", когда Визерис, восседая там, случайно порезал палец одним из мечей, торчащих со всех сторон. Что не мешает его братцу регулярно сидеть там – привыкать.

[ + – ] Принцесса Рейнира (слева) способна на многое

Добавим к этой интриге знакомую по "Игре престолов" музыкальную тему, костюмы, сделанные с большой дизайнерской изобретательностью – все эти шлемы с драконами, а так же виртуозно нарисованных в цифре – дрессированных драконов, чтобы понять – задел для удачного старта максимальный. Смотрим!