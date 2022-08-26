Топ-сериалы сентября. Вторжение орков-оккупантов, восстание джедаев, карьера Золушки-мафиози

Сентябрь оказался щедрым на интересные, дорогостоящие проекты – "Властелин колец: Кольца власти", "Звездные войны: Андор", да и криминальная "Уборщица" снята не за копейки.

В начале сентября стартует фэнтезийный сериал "Властелин колец: Кольца власти" – ответ платформы Amazon "Дому Дракона" от HBO. Осенью между ними развернется нешуточная борьба за внимание аудитории цифровых стримингов: схлестнутся два дорогущих сериальных фэнтезийных эпоса, снятые по культовым бестселлерам. Что касается, украинского зрителя, то, думаем, особый интерес у него вызовет военное вторжение Саурона и его орков во "Властелине колец…", которое представлено в ролике. Полчища марширующих чудовищ и огненная атака с небес не может не вызывать ассоциации со вторжением РФ в Украину. Так же однозначно зайдет нашей аудитории очередная история Золушки только с криминальным оттенком – "Уборщица" и сериал из вселенной "Звездных войн" — "Андор".

"Властелин колец: Кольца власти" / The Lord of the Rings: The Rings of Power

США, Австралия, Новая Зеландия, 2022, фэнтезийный эпос

Тема: становление героя

Премьера: 2 сентября

Сезоны: 1

Серий: 21

Платформа: Amazon

В ролях: Максим Болдри, Роберт Арамайо, Бенджамин Уокер

У "Властелина колец: Кольца власти" – рекордный бюджет – 450 млн долларов. Браться за экранизацию Второй эпохи легендариума Дж. Р. Р. Толкина нужно с размахом. Тем более, говорят, только покупка прав на бестселлеры Толкиена у его потомков обошлась Amazon в пару сотен миллионов.

Действие этого фильма будет происходить за тысячу лет до приключений хоббита Фродо. Здесь мы узнаем, как были выкованы Кольца Власти и как росло могущество темного духа Саурона. И вот это, на наш взгляд, должно особенно зайти нашему зрителю, потому что просматривается множество аналогий с российско-украинской войной. Полчища марширующих чудовищ и огненная атака с небес напоминает ракетное вторжение РФ в Украину и пересечение наших границ путинскими войсками. Неспроста российских оккупантов прозвали в народе орками.

А сама история восхождения Саурона, уж извините, действительно в чем-то похожа на тактику и стратегию российского президента Путина. Судите сами.

Саурон , он же Гортаур Безжалостный — темный дух и маг, главный антагонист вселенной Толкиена. Но в начале – он был светлым и скрывал свои намерения поработить народы Средиземья. Изначально он любил порядок, но потом увлекся Силой и Контролем. Саурон закрепился в Мордоре и принял прекрасный облик под другим именем Аннатар ("владыка даров"). Он явился к эльфам Эрегиона, которыми правил кузнец Келебримбор. Под чутким руководством Саурона местные кузнецы создали Кольца Власти (их всего двадцать) – их раздали лидерам эльфов, гномов и людей. Но Саурон выковал втайне Кольцо Всевластья, способное соединить силу всех Колец и получить контроль над их носителями – при чем незаметно для них самих.

Но когда он надел Кольцо Всевластья, то эльфы увидели истинный облик Темного Мага и тут же сняли свои колечки. В ярости Саурон во главе огромного войска орков вторгся в Эрегион. Ничего не напоминает?

В ролике летят метеориты, словно ракеты. Взрывы, шагают орки, но видно, что из магического огня появляются не только Кольца Власти, но и Меч Сопротивления, дающий надежду эльфам и людям противостоять нашествию зла.

Срочно смотреть, чем закончится!

[ + – ] Ролик сериала "Властелин колец: Кольца власти" 2022

"Уборщица"/ Maid

США, 2021 – 2022, драма, криминал

Тема: путь наверх

Премьера: 19 сентября

Сезон: 2

Серий: 10

Платформа: Netflix

Актеры: Маргарет Куэлли, Ник Робинсон, Аника Нони Роуз

Этот американский сериал – ремейк успешного одноименного аргентинского сериала (бразильские, мексиканские и аргентинские телесаги – вечная любовь украинских зрителей и особенно зрительниц еще с советских времен).

Ремейк получился настолько популярным, что на следующий год сняли второй сезон. Секрет прост – это качественная история Золушки, но с криминальным оттенком – превращение замученной проблемами симпатичной женщины в королеву…преступного мира.

Главная героиня Алекс – эмигрантка, переехавшая в США с Филиппин. Она в разводится с мужем-алкоголиком. У нее больной иммунодефицитом сын, который находится в специальном пузыре, защищающим его от микробов. Не смотря на образование, Алекс находит в Америке только работу уборщицы. Один из авторитетов мафии случайно обращает внимание на тщательность ее уборки. Ее пригласили – за двойную плату убрать место преступления. И дело пошло...

[ + – ] Ролик сериала "Уборщица" 2022

"Звездные войны: Андор" / Star Wars: Andor

США 2022, научная фантастика, приключения, шпионский триллер

Тема: рожденные революцией

Премьера: 21 сентября

Сезонов: 1

Серий: 12

Платформа: Disney+

В ролях: Диего Луна, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгард

Disney+ продолжает снабжать сериалами из киновселенной "Звездных войн". Июньский сериал "Оби-Ван Кеноби" порадовал началом, но разочаровал финалом.

Этот сериал является приквелом (события, случившиеся раньше) к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории" 2016 года.

Главный герой— капитан Кассиан Андор, офицер разведки Альянса, участвовавший в краже чертежей "Звезды Смерти". Сериал расскажет о приключениях Андора до памятной миссии по добыванию этих документов. В целом телесага о том, как зарождалось движение повстанцев против Империи, об отважных разведчиках Альянса. Андор – один из главных шпионов Альянса с сомнительной трудовой биографией в начале, которому удалось стать "штирлицем" космических далей и грозой секретных архивов Империи.

Это романтическая история о том, как вор и авантюрист станет агентом, революционером и – одним из пламенных вождей Республики.