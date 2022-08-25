Віроломне вторгнення орків. "Володар перснів: Персні влади" та інші топ серіали вересня
Вересень виявився щедрим на цікаві, дорогі проєкти — "Володар перснів: Персні влади", "Зоряні війни: Андор", та й кримінальну "Прибиральницю" знято не за копійки.
На початку вересня стартує фентезійний серіал "Володар перснів: Персні влади" — відповідь платформи Amazon "Дому Дракона" від HBO. Восени між ними розгорнеться неабияка боротьба за увагу аудиторії цифрових стрімінгів: схльоснуться два дорогі серіальні фентезійні епоси, зняті за культовими бестселерами. Щодо українського глядача, то, думаємо, особливий інтерес у нього викличе військове вторгнення Саурона та його орків у "Володарі перснів…", яке представлене у ролику. Полчища маршируючих потвор і вогненна атака з небес не може не викликати асоціації з вторгненням РФ в Україну. Також однозначно зайде нашій аудиторії чергова історія Попелюшки лише з кримінальним відтінком — "Прибиральниця" та серіал із всесвіту "Зоряних війн" — "Андор".
"Володар перснів: Персні влади"/The Lord of the Rings: The Rings of Power
США, Австралія, Нова Зеландія, 2022, фентезійний епос
Тема: становлення героя
Прем'єра: 2 вересня
Сезони: 1
Серій: 21
Платформа: Amazon
У ролях: Максим Болдрі, Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер
У "Володар перснів: Персні влади" — рекордний бюджет — 450 млн доларів. Братися за екранізацію Другої доби легендаріуму Дж. Р. Р. Толкіна треба з розмахом. Тим більше, кажуть, лише купівля прав на бестселери Толкіна у його нащадків обійшлася Amazon у сотні мільйонів.
Дія цього фільму відбуватиметься за тисячу років до пригод гобіта Фродо. Тут ми дізнаємося, як виковано Персні Влади і як зростала могутність темного духу Саурона. І ось це, на наш погляд, має особливо зайти нашому глядачеві, бо проглядається безліч аналогій із російсько-українською війною. Полчища маршируючих чудовиськ та вогненна атака з небес нагадує ракетне вторгнення РФ в Україну та перетин наших кордонів путінськими військами. Недарма російських окупантів прозвали в народі орками.
А сама історія сходження Саурона, вибачте, справді в чомусь схожа на тактику і стратегію російського президента Путіна. Судіть самі.
Саурон, він же Гортаур Безжальний — темний дух і маг, головний антагоніст всесвіту Толкіна. Але на початку він був світлим і приховував свої наміри поневолити народи Середзем'я. Спочатку він любив порядок, але потім захопився Силою та Контролем. Саурон закріпився в Мордорі і прийняв прекрасний вигляд під іншим ім'ям Аннатар ("володар дарів"). Він з'явився до ельфів Ерегіона, якими правив коваль Келебрімбор. Під керівництвом Саурона місцеві ковалі створили Персні Влади (всього їх двадцять) — їх роздали лідерам ельфів, гномів та людей. Але Саурон викував таємно Перстень Всевладдя, здатне поєднати силу всіх Перснів і отримати контроль над їх носіями — причому непомітно для них самих.
Але коли він надів Перстень Всевладдя, то ельфи побачили справжній образ Темного Мага і відразу зняли свої персні. У люті Саурон на чолі величезного війська орків вторгся в Ерегіон. Нічого не нагадує?
У ролику летять метеорити, наче ракети. Вибухи, крокують орки, але видно, що з магічного вогню з'являються не лише Кільця Влади, а й Меч Опору, що дає надію ельфам та людям протистояти навали зла.
Терміново дивитись, чим закінчиться!
"Прибиральниця"/ Maid
США, 2021 – 2022, драма, кримінал
Тема: шлях нагору
Прем'єра: 19 вересня
Сезон: 2
Серій: 10
Платформа: Netflix
Актори: Маргарет Куеллі, Нік Робінсон, Аніка Ноні Роуз
Цей американський серіал — ремейк успішного однойменного аргентинського серіалу (бразильські, мексиканські та аргентинські телесаги — вічне кохання українських глядачів і особливо глядачок ще з радянських часів).
Ремейк вийшов настільки популярним, що наступного року зняли другий сезон. Секрет простий — це якісна історія Попелюшки, але з кримінальним відтінком — перетворення замученої проблемами симпатичної жінки на королеву…злочинного світу.
Головна героїня Алекс — емігрантка, яка переїхала до США з Філіппін. Вона розлучається з чоловіком-алкоголіком. У неї хворий на імунодефіцит син, який знаходиться в спеціальному міхурі, що захищає його від мікробів. Не зважаючи на освіту, Алекс знаходить в Америці лише роботу прибиральниці. Один з авторитетів мафії випадково звертає увагу на ретельність її збирання. Її запросили — за подвійну плату забрати місце злочину. І справа пішла…
"Зоряні війни: Андор"/Star Wars: Andor
США 2022, наукова фантастика, пригоди, шпигунський трилер
Тема: народжені революцією
Прем'єра: 21 вересня
Сезонів: 1
Серій: 12
Платформа: Disney+
У ролях: Дієго Місяць, Алан Тьюдік, Стеллан Скарсгард
Disney+ продовжує постачати серіали з кіновселеного "Зоряних воєн". Червневий серіал "Обі-Ван Кенобі" порадував початком, але розчарував фіналом.
Цей серіал є приквелом (події, що трапилися раніше) до фільму "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії" 2016 року.
Головний герой — капітан Кассіан Андор, офіцер розвідки Альянсу, який брав участь у крадіжці креслень "Зірки Смерті". Серіал розповість про пригоди Андорра до пам'ятної місії з добування цих документів. Загалом телесага про те, як зароджувався рух повстанців проти Імперії, про відважних розвідників Альянсу. Андор — один із головних шпигунів Альянсу із сумнівною трудовою біографією на початку, якому вдалося стати "штирлицем" космічній далечині і грозою секретних архівів Імперії.
Це романтична історія про те, як злодій та авантюрист стане агентом, революціонером та — одним із полум'яних вождів Республіки.