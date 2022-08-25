Віроломне вторгнення орків. "Володар перснів: Персні влади" та інші топ серіали вересня

Вересень виявився щедрим на цікаві, дорогі проєкти — "Володар перснів: Персні влади", "Зоряні війни: Андор", та й кримінальну "Прибиральницю" знято не за копійки.

На початку вересня стартує фентезійний серіал "Володар перснів: Персні влади" — відповідь платформи Amazon "Дому Дракона" від HBO. Восени між ними розгорнеться неабияка боротьба за увагу аудиторії цифрових стрімінгів: схльоснуться два дорогі серіальні фентезійні епоси, зняті за культовими бестселерами. Щодо українського глядача, то, думаємо, особливий інтерес у нього викличе військове вторгнення Саурона та його орків у "Володарі перснів…", яке представлене у ролику. Полчища маршируючих потвор і вогненна атака з небес не може не викликати асоціації з вторгненням РФ в Україну. Також однозначно зайде нашій аудиторії чергова історія Попелюшки лише з кримінальним відтінком — "Прибиральниця" та серіал із всесвіту "Зоряних війн" — "Андор".

"Володар перснів: Персні влади"/The Lord of the Rings: The Rings of Power

США, Австралія, Нова Зеландія, 2022, фентезійний епос

Тема: становлення героя

Прем'єра: 2 вересня

Сезони: 1

Серій: 21

Платформа: Amazon

У ролях: Максим Болдрі, Роберт Арамайо, Бенджамін Вокер

У "Володар перснів: Персні влади" — рекордний бюджет — 450 млн доларів. Братися за екранізацію Другої доби легендаріуму Дж. Р. Р. Толкіна треба з розмахом. Тим більше, кажуть, лише купівля прав на бестселери Толкіна у його нащадків обійшлася Amazon у сотні мільйонів.

Дія цього фільму відбуватиметься за тисячу років до пригод гобіта Фродо. Тут ми дізнаємося, як виковано Персні Влади і як зростала могутність темного духу Саурона. І ось це, на наш погляд, має особливо зайти нашому глядачеві, бо проглядається безліч аналогій із російсько-українською війною. Полчища маршируючих чудовиськ та вогненна атака з небес нагадує ракетне вторгнення РФ в Україну та перетин наших кордонів путінськими військами. Недарма російських окупантів прозвали в народі орками.

А сама історія сходження Саурона, вибачте, справді в чомусь схожа на тактику і стратегію російського президента Путіна. Судіть самі.

Саурон, він же Гортаур Безжальний — темний дух і маг, головний антагоніст всесвіту Толкіна. Але на початку він був світлим і приховував свої наміри поневолити народи Середзем'я. Спочатку він любив порядок, але потім захопився Силою та Контролем. Саурон закріпився в Мордорі і прийняв прекрасний вигляд під іншим ім'ям Аннатар ("володар дарів"). Він з'явився до ельфів Ерегіона, якими правив коваль Келебрімбор. Під керівництвом Саурона місцеві ковалі створили Персні Влади (всього їх двадцять) — їх роздали лідерам ельфів, гномів та людей. Але Саурон викував таємно Перстень Всевладдя, здатне поєднати силу всіх Перснів і отримати контроль над їх носіями — причому непомітно для них самих.

Але коли він надів Перстень Всевладдя, то ельфи побачили справжній образ Темного Мага і відразу зняли свої персні. У люті Саурон на чолі величезного війська орків вторгся в Ерегіон. Нічого не нагадує?

У ролику летять метеорити, наче ракети. Вибухи, крокують орки, але видно, що з магічного вогню з'являються не лише Кільця Влади, а й Меч Опору, що дає надію ельфам та людям протистояти навали зла.

Терміново дивитись, чим закінчиться!

[ + – ] Ролик серіалу "Володар перснів: Персні влади" 2022

"Прибиральниця"/ Maid

США, 2021 – 2022, драма, кримінал

Тема: шлях нагору

Прем'єра: 19 вересня

Сезон: 2

Серій: 10

Платформа: Netflix

Актори: Маргарет Куеллі, Нік Робінсон, Аніка Ноні Роуз

Цей американський серіал — ремейк успішного однойменного аргентинського серіалу (бразильські, мексиканські та аргентинські телесаги — вічне кохання українських глядачів і особливо глядачок ще з радянських часів).

Ремейк вийшов настільки популярним, що наступного року зняли другий сезон. Секрет простий — це якісна історія Попелюшки, але з кримінальним відтінком — перетворення замученої проблемами симпатичної жінки на королеву…злочинного світу.

Головна героїня Алекс — емігрантка, яка переїхала до США з Філіппін. Вона розлучається з чоловіком-алкоголіком. У неї хворий на імунодефіцит син, який знаходиться в спеціальному міхурі, що захищає його від мікробів. Не зважаючи на освіту, Алекс знаходить в Америці лише роботу прибиральниці. Один з авторитетів мафії випадково звертає увагу на ретельність її збирання. Її запросили — за подвійну плату забрати місце злочину. І справа пішла…

[ + – ] Ролик серіалу "Прибиральниця" 2022

"Зоряні війни: Андор"/Star Wars: Andor

США 2022, наукова фантастика, пригоди, шпигунський трилер

Тема: народжені революцією

Прем'єра: 21 вересня

Сезонів: 1

Серій: 12

Платформа: Disney+

У ролях: Дієго Місяць, Алан Тьюдік, Стеллан Скарсгард

Disney+ продовжує постачати серіали з кіновселеного "Зоряних воєн". Червневий серіал "Обі-Ван Кенобі" порадував початком, але розчарував фіналом.

Цей серіал є приквелом (події, що трапилися раніше) до фільму "Ізгой-один. Зоряні війни: Історії" 2016 року.

Головний герой — капітан Кассіан Андор, офіцер розвідки Альянсу, який брав участь у крадіжці креслень "Зірки Смерті". Серіал розповість про пригоди Андорра до пам'ятної місії з добування цих документів. Загалом телесага про те, як зароджувався рух повстанців проти Імперії, про відважних розвідників Альянсу. Андор — один із головних шпигунів Альянсу із сумнівною трудовою біографією на початку, якому вдалося стати "штирлицем" космічній далечині і грозою секретних архівів Імперії.

Це романтична історія про те, як злодій та авантюрист стане агентом, революціонером та — одним із полум'яних вождів Республіки.