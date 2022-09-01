День Знаний. Топ-5 фильмов о школе, популярных среди учеников и их родителей

К 1 сентября Фокус сделал подборку нетривиальных фильмов о школе. Все они занимали высокие места в рейтингах фильмов для подростков, но будут интересны и родителям.

Проанализировав несколько сборников лучших фильмов о школе, а также рейтинги картин для подростков, мы нашли киноленты, которые оказались и здесь, и там. Их немного, зато – самый сок! Эти фильмы рассказывают о том, что интересно и школьникам, и их родителям.

"Чудо" / Wonder (2017)

Семейная драма режиссера Стивена Чбоски по роману Р. Х. Паласио. Приготовьтесь, эта картина – шедевр. Без преувеличения. Автору удалось пройти по тонкой грани между сентиментальностью и сердечностью. В результате получилась трогательная история про "особого" мальчика Августа.

Из-за редкой болезни Август перенес двадцать семь операций — чтобы видеть, говорить и слышать без специального аппарата. В одиннадцать лет он впервые вышел в школу, сняв свой шлем, похожий на часть космического скафандра.

Мальчика ждут трудности социализации, обретение друзей, преодоление внутренних конфликтов и препятствий на пути к взрослению. Быть особенным непросто, но Август справляется с этим испытанием с честью — и учит людей вокруг быть добрее и внимательнее к тому, что имеет значение на самом деле. Август оказался очень внутренне стойким парнем.

В ролях: Джейкоб Тремблей, Оуэн Уилсон, Изабелла Видович, Джулия Робертс.

[ + – ] Трейлер фильма "Чудо"

"Синг Стрит" / Sing Street ( 2016)

Романтичный подросток Конор из-за финансовых неурядиц родителей вынужден перейти из частной школы – в государственную. В новой среде он сталкивается с грубостью и невежеством, зато обзаводится друзьями и влюбляется в красавицу-старшеклассницу.

Чтобы подкатить к понравившейся девочке, Конор придумал легенду, что приглашает ее на съемки клипа его рок-группы. Звучит?! Все это круто, только одна незадача: группы пока нет. Придется ее в срочном порядке сколотить.

Погрузившись в музыкальную стихию, ребята берут ответственность за себя, свое творчество и начинают взрослеть. В фильме мы слышим Rio, Duran Duran, A-ha. Да и у Конора с друзьями постепенно начинают получаться свои хиты.

В ролях: Фердия Уолш-Пило, Келли Торнтон, Мария Дойл Кеннеди, Джек Рейнор.

[ + – ] Трейлер фильма "Синг Стрит"

"Зачетный препод" / Fack ju Göhte (2013)

Забавная немецкая комедия о том, как незадачливый грабитель банков по ошибке устроился учителем на замену. История начинается с того, что Зеки Мюллер выходит из тюряги и отправляется на поиски припрятанного награбленного: оказалось, что добыча зарыта на стройке, где теперь находится школьный спортзал. Мюллер, чтобы дорваться до места и покопаться там без свидетелей, пришел устроиться школьным сторожем. Но его по ошибке берут учителем. Окей, но, разумеется, методы преподавания у нового "педагога" несколько отличаются от общепринятых. Зато они эффективны!

В ролях: Элиас ЭмБарек, Каролина Херфурт, Катя Риман, Яна Палласке.

[ + – ] Кадр из фильма "Зачетный препод"

"Школа рока" / The School of Rock (2003)

Это тоже очень удачная лента – про школу и музыку. После того, как карьера рок-звезды Дьюи Финна полетела под откос, он был вынужден устроиться учителем в младшие классы частной школы. И, как часто это бывает: не было счастья, да несчастье помогло: здесь обнаружился его настоящий талант – наставника. Искреннего, доброго, возможно, несколько прямолинейного, но любящего детей. А Дьюи легче всего достучаться до них — конечно, через гитару. Главное, что работает!

В ролях: Джек Блэк, Джоан Кьюсак, Майк Уайт

[ + – ] Трейлер фильма "Школа рока"

"Дряные девчонки" / Mean Girls (2004)

Шестнадцатилетняя Кэди переезжает из Африки, где долго жила с родителями, в США. И переходит с домашнего обучения в обычный класс. "Средняя школа – страшнее Африки", — говорится в фильме.

Кэди впервые узнает, что такое коллектив. Ей предстоит встретить врагов, но и обрести друзей, закалив свой характер. Здесь будет все: конфликты, обсуждение длины юбок и первая любовь. Вся ее прелесть, что она — первая. А не вторая, третья, пятнадцатая. По типажам в классе вы легко узнаете своих соучеников.

В ролях: Линдси Лохан, Рэйчел МакАдамс, Лиззи Каплан, Лэйси Шабер.

[ + – ] Трейлер фильма "Дряные девчонки"

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