День знань. Топ 5 фільмів про школу, популярних серед учнів та їхніх батьків

До 1 вересня Фокус зробив добірку нетривіальних фільмів про школу. Усі вони займали високі місця у рейтингах фільмів для підлітків, але будуть цікаві й батькам.

Проаналізувавши кілька збірок найкращих фільмів про школу, а також рейтинги картин для підлітків, ми знайшли кінострічки, які виявились і тут, і там. Їх небагато, зате — саме те! Ці фільми розповідають про те, що цікаво і школярам, і їхнім батькам.

"Диво"/Wonder (2017)

Сімейна драма режисера Стівена Чбоскі за романом Р. Х. Паласіо. Приготуйтеся, ця картина — шедевр. Без перебільшення. Автору вдалося пройти тонкою межею між сентиментальністю і сердечністю. В результаті вийшла зворушлива історія про "особливого" хлопчика Августа.

Через рідкісну хворобу Август переніс двадцять сім операцій — щоб бачити, говорити та чути без спеціального апарату. В одинадцять років він уперше вийшов до школи, знявши свій шолом, схожий на частину космічного скафандра.

Хлопчика чекають труднощі соціалізації, знаходження друзів, подолання внутрішніх конфліктів та перешкод на шляху до дорослішання. Бути особливим непросто, але Август справляється з цим випробуванням із честю — і вчить людей навколо бути добрішими та уважнішими до того, що має значення насправді. Август виявився дуже внутрішньо стійким хлопцем.

У ролях: Джейкоб Тремблей, Оуен Вілсон, Ізабелла Відович, Джулія Робертс.

[ + – ] Трейлер фільму "Диво"

"Сінг Стріт"/Sing Street (2016)

Романтичний підліток Конор через фінансові негаразди батьків змушений перейти з приватної школи — до державної. У новому середовищі він стикається з грубістю та невіглаством, зате обзаводиться друзями та закохується у красуню-старшокласницю.

Щоб підкотити до дівчинки, Конор придумав легенду, що запрошує її на зйомки кліпу його рок-групи. Звучить? Все це круто, тільки одна невдача: групи поки немає. Доведеться її терміново сколотити.

Занурившись у музичну стихію, хлопці беруть відповідальність за себе, свою творчість та починають дорослішати. У фільмі ми чуємо Rio, Duran Duran, A-ha. Та й у Конора з друзями поступово починають виходити свої хіти.

У ролях: Фердія Волш-Піло, Келлі Торнтон, Марія Дойл Кеннеді, Джек Рейнор.

[ + – ] Трейлери фильму "Сінг Стріт"

"Іди до біса, Гьоте"/Fack ju Göhte (2013)

Кумедна німецька комедія про те, як невдаха грабіжник банків помилково влаштувався вчителем на заміну. Історія починається з того, що Зекі Мюллер виходить з тюрми і вирушає на пошуки прихованого награбованого: виявилося, що видобуток закопано на будівництві, де тепер знаходиться шкільний спортзал. Мюллер, щоб дорватися до місця і покопатися там без свідків, прийшов улаштуватися шкільним сторожем. Але його помилково беруть учителем. Окей, але, зрозуміло, методи викладання нового "педагога" дещо відрізняються від загальноприйнятих. Проте вони ефективні!

У ролях: Еліас ЕмБарек, Кароліна Херфурт, Катя Ріман, Яна Палласке.

[ + – ] Кадр із фільму "Іди до біса, Гьоте"

"Школа року"/The School of Rock (2003)

Це теж дуже вдала стрічка — про школу та музику. Після того, як кар'єра рок-зірки Дьюї Фінна полетіла під укіс, він був змушений влаштуватися вчителем у молодші класи приватної школи. І, як часто це буває: не було щастя та нещастя допомогло: тут виявився його справжній талант — наставника. Щирого, доброго, можливо, дещо прямолінійного, але того, хто любить дітей. А Дьюї найлегше достукатися до них, звичайно, через гітару. Головне, що працює!

У ролях: Джек Блек, Джоан К'юсак, Майк Вайт

[ + – ] Трейлер фільму "Школа рока"

"Погані дівчата"/Mean Girls (2004)

Шістнадцятирічна Кеді переїжджає з Африки, де довго жила з батьками до США. І переходить із домашнього навчання у звичайний клас. "Середня школа — страшніша за Африку", — йдеться у фільмі.

Кеді вперше дізнається, що таке колектив. Їй доведеться зустріти ворогів, але й знайти друзів, загартувавши свій характер. Тут буде все: конфлікти, обговорення довжини спідниць та перше кохання. Вся її краса, що вона перша. А не друга, третя, п'ятнадцята. За типажами у класі ви легко впізнаєте своїх товаришів за навчанням.

У ролях: Ліндсі Лохан, Рейчел МакАдамс, Ліззі Каплан, Лейсі Шабер.

[ + – ] Трейлери фильму "Погані дівчата"

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