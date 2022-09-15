Нил Гейман и Маргарет Этвуд: автор "Американских богов" выступит на фестивале во Львове

29-ый ежегодный книжный фестиваль BookForum пройдет с 6 по 9 октября. Всего в рамках форума запланировано 18 мероприятий. Они будут проводиться в гибридном формате – офлайн-дискуссии с онлайн-трансляцией.

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С 6 по 9 октября во Львове в 29 раз пройдет престижный книжный фестиваль BookForum. В этом году в мероприятии примут участие американский фантаст Нил Гейман, израильский историк Юваль Ной Харари и канадская писательница Маргарет Этвуд. Об этом сообщается на сайте форума.

Как стало известно, фестиваль в этом году пройдет в гибридном режиме: будут как офлайн, так и онлайн-мероприятия.

Публичный разговор с Нилом Гейманом (автором романа "Американские боги" и серии комиксов "Песочный человек") и Ювалем Харари ("Sapiens: Краткая история человечества") состоится 7 октября в 19:00-20:00, он пройдет в онлайн-формате.

8 октября пройдет онлайн-встреча с Маргарет Этвуд ("Рассказ служанки", "Заветы").

Что еще будет на книжном фестивале

В рамках книжного форума также запланирована дискуссия на тему "Военные преступления и память". В ней примут участие украинский писатель и журналист Станислав Асеев, который работал в оккупированном Донецке под псевдонимом Станислав Васин, а также американский писатель Джонатан Литтелл (автор романа "Благоволительницы"), украинская журналистка Наталья Гуменюк (автор книги репортажей об оккупированном Крыме "Загублений острів").

Разговор об империализме и идентичности, намеченный на 8 октября, будут вести прозаик Игорь Померанцев и английский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна, который в прошлом году был удостоен Нобелевской премии "за бескомпромиссное и участливое изучение последствий колониализма и судьбы беженца в пропасти между культурами и континентами".

Также на фестивале выступит украинский историк и публицист Ярослав Грицак.

Напомним, концерт группы Сергея Жадана в Милане отменили из-за сбора денег на ВСУ. По словам самого писателя и музыканта, организаторы не хотят "поддерживать войну". Писатель заявил, что многие европейцы продолжают играть в двойные стандарты и пацифизм, объявляя воюющих за свой дом украинцев — фашистами.