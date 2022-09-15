Ніл Гейман та Маргарет Етвуд: автор "Американських богів" виступить на фестивалі у Львові

29-й щорічний книжковий фестиваль BookForum пройде з 6 по 9 жовтня. Загалом у межах форуму заплановано 18 заходів. Вони будуть проводитись у гібридному форматі — офлайн-дискусії з онлайн-трансляцією.

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З 6 по 9 жовтня у Львові у 29 разів проходитиме престижний книжковий фестиваль BookForum. Цього року у заході візьмуть участь американський фантаст Ніл Гейман, ізраїльський історик Ювал Ной Харарі та канадська письменниця Маргарет Етвуд. Про це повідомляє сайт форуму.

Як стало відомо, цьогорічний фестиваль пройде в гібридному режимі: будуть як офлайн, так і онлайн-заходи.

Публічна розмова з Нілом Гейманом (автором роману "Американські боги" та серії коміксів "Пісочна людина") та Ювалем Харарі ("Sapiens: Коротка історія людства") відбудеться 7 жовтня о 19:00-20:00, він пройде в онлайн-форматі.

8 жовтня відбудеться онлайн-зустріч з Маргарет Етвуд ("Оповідання служниці", "Завіти").

Що ще буде на книжковому фестивалі

У межах книжкового форуму також заплановано дискусію на тему "Воєнні злочини та пам'ять". У ній візьмуть участь український письменник та журналіст Станіслав Асєєв, який працював в окупованому Донецьку під псевдонімом Станіслав Васін, а також американський письменник Джонатан Літтелл (автор роману "Благоволительки"), українська журналістка Наталія Гуменюк (авторка книги репортажів про окупований Крим "Загублений острів").

Розмову про імперіалізм та ідентичність, намічену на 8 жовтня, вестиме прозаїк Ігор Померанцев та англійський письменник танзанійського походження Абдулразак Гурна, який минулого року був удостоєний Нобелівської премії "за безкомпромісне та співчутливе вивчення наслідків колоніалізму та долі біженця у проваллі між культурами та континентами".

Також на фестивалі виступить український історик та публіцист Ярослав Грицак.

Нагадаємо, концерт групи Сергія Жадана в Мілані скасували через збір грошей на ЗСУ. За словами самого письменника та музиканта, організатори не хочуть "підтримувати війну". Письменник заявив, що багато європейців продовжують грати у подвійні стандарти та пацифізм, оголошуючи українців, які воюють за свій дім, — фашистами.