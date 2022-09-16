Лейтенант Коломбо и коллеги. Топ-5 величайших детективов XX и XXI века

Американский актер Питер Фальк сыграл культового полицейского – лейтенанта Коломо в одноименном сериале, который шел с 1968 по 2003 годы, и этот обаятельный персонаж завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. В сентябре 2022 Питеру Фальку исполнилось бы 95 лет.

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Актер Питер Фальк (1927 — 2011) сыграл в 109 фильмах, дважды номинирован на "Оскар", 12 раз — на телепремию "Эмми" (получил пять) и 10 раз на "Золотой глобус" (получил одну), но культовым его сделала одна роль – лейтенанта полиции Коломбо, торпедирующего убийц из высшего общества. Небольшого роста, кудрявый, с хитрым прищуром и в неизменном мятом бежевом плаще – зимой и летом.

Фокус подобрал этому герою хорошую компанию из еще четырех популярных сериальных детективов.

Лейтенант Коломбо: ангел возмездия

Питер Фальк происходил из еврейской семьи. Его дед и бабушка эмигрировали из Российской империи в 1890-х годах, но помимо русской и еврейской кровей в жилах Питера текла еще чешская и польская. Целый интернационал!

Лейтенант Коломбо слегка косит, потому что у Фалька – один глаз стеклянный. В три года маленький Питер перенес серьезную хирургическую операцию: его правый глаз удалили из-за обнаруженного образования — ретинобластомы. Перенесенное испытание не повлияло на формирование характера Питера, темперамент и чувство юмора у него были на высоком уровне.

"Помню, в школе, классе в десятом, судья отправил меня в аут на третьей базе, а я был уверен, что успел до нее добежать. Я был так зол, что вытащил свой стеклянный глаз и протянул ему со словами: "Попробуйте это". Я так смеялся, вы не поверите", — вспоминал Питер Фальк.

Из-за отсутствия глаза Питера Фалька не взяли в ВС США. Но он умудрился поступить на службу коком на военный корабль. "Там никого не волнует, слеп ты или нет. Единственный на корабле, кто должен видеть — это капитан, а в случае с "Титаником" и он видел не очень хорошо", — шутил актер, вспоминая армейские годы.

Питер Фальк поначалу был актером-любителем, окончил актерские курсы, стал играть в профессиональных спектаклях. И буквально через несколько лет, уже в 1962 году, за роли второго плана в фильмах "Корпорация "Убийство"" и "Пригоршня чудес" был номинирован на Оскар".

А в 1968 году Питер Фальк вытащил счастливый билет, сыграв лейтенанта Коломбо. Фальк поначалу отказывался играть полицейского – боялся стать заложником одной роли. –Так и случилось! Хотя уже в возрасте 78 лет актер говорил, что не о чем не жалеет: "Если бы люди спросили меня, чувствую ли я себя раздраженным или уставшим или кем-то таким, кого преследует прилипчивая роль, я бы посмотрел на них, как на сумасшедших. Я могу быть только благодарен за то, что долгое время у меня была возможность играть интересного персонажа", — говорил Питер Фальк.

[ + – ] Постер сериала "Коломбо": Питер Фальк в своей "звездной" роли

В чем фишка лейтенанта Коломбо? Он – не супермен, а обычный человек, из народа (хотя звание лейтенанта в американской полиции гораздо выше по статусу, чем в украинской – он заведует отделом убийств). Американец итальянского происхождения. Ходит в одном и том же мятом плаще и невзрачном костюме. Все время вспоминает свою жену (детей у Коломбо не было, как и у Питера Фалька), болтает о собаке и ездит на крошечном авто, которое постоянно ломается. Такой персонаж был близок миллионам людей – они угадывали в нем себя.

Но при этом лейтенант Коломбо – ангел возмездия. У него стальная хватка, он все время кружит возле преступника, задает ему десятки вопросов, выискивая микроскопические противоречия в показаниях. Уходит, а потом возвращается, чтобы, изображая рассеянность, переспросить еще раз. И его "рентгеновский" взгляд все сильнее пронизывает негодяя.

Этот непритязательный человек атакует выходцев из высших слоев, в сериале "Коломбо" преступники , в основном, принадлежат к высшему свету – это политики, кинозвезды, генералы, магнаты. Они холеные, наглые, уверенные в себе. Но этот маленький человечек быстро скидывает их лицемерные маски. Причем зритель заранее знает, кто убийца – такова оригинальная структура сериала "Коломбо": преступление показывается в начале, а задача Коломбо – изобличить убийцу, открыв его мотивы и расставив западню.

Образ Коломбо был навеян авторам историей детектива Альфреда Фише из французского триллера "Дьяволицы" (Les Diaboliques, 1954, Франция): маленький человек с неизменной сигаретой, чей цепкий ум сразу подмечает нестыковки в казалось бы идеально спланированном преступлении.

Раз мы упомянули французов – вспомним и культового комиссара. Ваш выход, комиссар Мегрэ!

Комиссар Мегрэ: системный подход

Комиссар Мегрэ – герой 76 романов и 26 рассказов писателя Жоржа Сименона. При установке памятника в 1966 году Жоржу Сименону вручили шуточное свидетельство о рождении, где написано: "Мегрэ Жюль, родился в Делфзейле 20 февраля 1929 года… в возрасте 44-х лет. Отец — Жорж Сименон, мать неизвестна".

Мегрэ, в отличие от Коломбо, сделал блестящую карьеру: дослужился от рядового инспектора до должности дивизионного комиссара. Физически тоже непохож на американского коллегу: он огромный, широкоплечий.

Комиссара Мегрэ невозможно представить без курительной трубки, их у него целая коллекция, но на Шерлока Холмса он совсем не похож. Скорее он – анти-Холмс. Британец Шерлок – аристократ-одиночка, а Мегрэ своей статью и простыми манерами смахивает на крестьянина. Что касается работы – он человек системный. Как и автор книг о Мегрэ: известно, что Сименон подружился с двумя парижскими полицейскими высокого ранга и даже выезжал с ними на места преступлений, чтобы изучить реальные методы расследования.

Из привычек комиссара Мегрэ упоминается, что он не любил сам водить авто, потому что часто задумывается и не может сосредоточиться на дороге. Несколько раз бывал в командировках в Англии и Америке, причем незнание английского его регулярно выводило из себя, хотя и не мешало раскрывать тамошние преступления.

О комиссаре Мегрэ сняли несколько десятков сериалов и фильмов. Мы рекомендуем французско-швейцарско-бельгийский сериал "Мегрэ" (1991 – 2005), где главную роль сыграл актер Бруно Кремер, известный многим зрителям по роли стюарда-убийцы в фильме "Частный детектив" с Жаном-Полем Бельмондо.

[ + – ] Комиссар Мегрэ в исполнении Бруно Кремера

Ниро Вульф: гурман и эстет

В плане эксцентричности среди персонажей-сыщиков выделяется Ниро Вульф, созданный американским писателем Рексом Стаутом – его книги переведены на 35 языков и вышли общим тиражом 70 млн экземпляров. Романы про Ниро Вульфа – его главный труд.

Сыщик Ниро Вульф родом из Черногории. Он недолюбливает женщин, но обожает орхидеи и ценит классную кухню, вычурные блюда — его страсть. Для раскрытия дела он не выходит из дома, для этого у него помощник – Арчи Гудвин. Тот собирает информацию, а Ниро Вульф раскрывает преступления, сидя в кресле — только при помощи интеллекта. В 33 романах и 39 повестях.

Самая известная экранизация историй о знаменитом сыщике – сериал "Тайны Ниро Вульфа" ( 2001 – 2002), где его сыграл актер Мори Чайкин.

[ + – ] Ниро Вульф, которого играет Мори Чайкин

Детектив Мэк Мактейлор: коп с состраданием

Мэк — полицейский, главный герой сериала "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк" (2004 — 2013), которого сыграл актер Гэри Синиз. Он возглавляет команду детективов. Здесь – тоже системная работа. Больше всего Мэку помогает детектив Стелла Бонасейра.

В чем фишка Мэка? Несмотря на напряженную работу по раскрытию убийств, он показан тонким человеком, который переживает за судьбу преступников. Пускается с ними в моральные разговоры, пытаясь дергать за человеческие струны. Своими огромными гипнотическими глазами Мэк Мактейлор глядит на них (и не только) с состраданием. Такое не часто встретишь в американском кино.

Вот эту его тонкость его натуры отражает и то, что иногда детектив Мэк Мактейлор даже играет в джазовой группе.

[ + – ] Детектив Мэк Мактейлор с помощницей Стеллой в сериале "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк"

Касл: жизнерадостный писака

Кто хочет не только насладиться напряженностью детектива, но и посмеяться – рекомендуем приключения автора детективов – Касла – героя американского комедийно-драматического сериала "Касл" ( 2009 – 2016).

В центре сюжета Ричард Касл, которого играет Нейтан Филлион, известный писатель-детективщик. Рик живет в одном доме с матерью и дочкой. Испытывает творческий кризис. Как вдруг Касл узнает, что реальный преступник начал подражать сценам убийств из его романов. Касла допрашивает очень симпатичная детектив из 12-го участка полиции Нью-Йорка Кейт Беккет (Стана Катич).

В итоге Касл не может не вмешаться в ход расследования, задействовав свои связи, что начинает раздражать Беккет. Но писателю удается неформально войти в группу следователей полиции, и — дело пошло: материл на новую книгу есть! А заодно, конечно, имеются и сложно развивающиеся романтические отношения с Кейт.

Ричард Касл – обаятельный, остроумный, даже местами дурашливый, но не трус, искренний и достаточно не глупый расследователь – с излишним воображением, что вполне объяснимо: он же писатель. Когда Касла слишком заносит, его осаживает Беккет.

Каждая серия в сериале "Касл" – новое интересное дело.

[ + – ] Касл – автор детективов и следователь-самоучка

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