Лейтенант Коломбо і колеги. Топ 5 найвеличніших детективів XX та XXI століття

Американський актор Пітер Фальк зіграв культового поліцейського — лейтенанта Коломбо в однойменному серіалі, що йшов із 1968 по 2003 рік, і цей привабливий персонаж завоював серця мільйонів глядачів у всьому світі. У вересні 2022 року Пітеру Фальку виповнилося б 95 років.

Related video

Актор Пітер Фальк (1927 — 2011 рр.) зіграв у 109 фільмах, двічі номінований на "Оскар", 12 разів — на телепремію "Еммі" (отримав п'ять) і 10 разів — на "Золотий глобус" (отримав одну), але культовим його зробила одна роль — лейтенанта поліції Коломбо, який торпедує вбивць із вищого суспільства. Невеликого зросту, кучерявий, із хитрим прищуром і в незмінному м'ятому бежевому плащі — взимку та влітку.

Фокус підібрав цьому герою хорошу компанію зі ще чотирьох популярних серіальних детективів.

Лейтенант Коломбо: ангел відплати

Пітер Фальк походив із єврейської родини. Його дід і бабуся емігрували з Російської імперії в 1890-х роках, але, крім російської та єврейської крові, в жилах Пітера текла ще чеська та польська. Цілий інтернаціонал!

Лейтенант Коломбо трохи косить, бо у Фалька одне око скляне. У три роки маленький Пітер переніс серйозну хірургічну операцію: його праве око видалили через виявлене утворення — ретинобластому. Перенесене випробування не вплинуло на формування характеру Пітера, темперамент і почуття гумору в нього були високому рівні.

"Пам'ятаю, в школі, класі в десятому, суддя відправив мене в аут на третій базі, а я був впевнений, що встиг до неї добігти. Я був такий злий, що витяг своє скляне око та простяг йому зі словами: "Спробуйте це". "Я так сміявся, ви не повірите", — згадував Пітер Фальк.

Через відсутність ока Пітера Фалька не взяли в ЗС США. Але він примудрився вступити на службу коком на військовий корабель.

"Там нікого не хвилює, сліпий ти чи ні. Єдиний на кораблі, хто має бачити, — це капітан, а у випадку з "Титаніком" і він бачив не дуже добре", — жартував актор, згадуючи армійські роки.

Пітер Фальк спочатку був актором-аматором, закінчив акторські курси, став грати в професійних спектаклях. І буквально через кілька років, вже в 1962 році, за ролі другого плану у фільмах "Корпорація "Вбивство" та "Жменя чудес" був номінований на "Оскар".

А 1968 року Пітер Фальк витяг щасливий квиток, зігравши лейтенанта Коломбо. Фальк спочатку відмовлявся грати поліцейського — боявся стати заручником однієї ролі. Так і сталося! Хоча вже у віці 78 років актор говорив, що ні про що не шкодує: "Якби люди запитали мене, чи почуваюся я роздратованим, чи втомленим, чи кимось таким, кого переслідує прилиплива роль, я б подивився на них, як на божевільних. Я можу бути тільки вдячний за те, що довгий час у мене була можливість грати цікавого персонажа", — говорив Пітер Фальк.

[ + – ] Постер серіалу "Коломбо": Пітер Фальк у своїй "зірковій" ролі

У чому фішка лейтенанта Коломбо? Він — не супермен, а звичайна людина, з народу (хоча звання лейтенанта в американській поліції набагато вище за статусом, ніж в українській — він завідує відділом убивств). Американець італійського походження. Ходить у тому самому м'ятому плащі та непоказному костюмі. Весь час згадує свою дружину (дітей у Коломбо не було, як і в Пітера Фалька), балакає про собаку та їздить на крихітному авто, яке постійно ламається. Такий персонаж був близьким мільйонам людей — вони бачили в ньому себе.

Але при цьому лейтенант Коломбо — ангел відплати. У нього сталева хватка, він весь час кружляє біля злочинця, ставить йому десятки запитань, вишукуючи мікроскопічні протиріччя у свідченнях. Іде, а потім повертається, щоб, зображуючи неуважність, перепитати ще раз. І його "рентгенівський" погляд усе сильніше пронизує негідника.

Ця невибаглива людина атакує вихідців із вищих верств, у серіалі "Коломбо" злочинці переважно належать до вищого світу — це політики, кінозірки, генерали, магнати. Вони випещені, нахабні, впевнені в собі. Але ця маленька людина швидко скидає їхні лицемірні маски. Причому глядач заздалегідь знає, хто вбивця — така оригінальна структура серіалу "Коломбо": злочин показується на початку, а завдання Коломбо — викрити вбивцю, відкривши його мотиви та розставивши пастку.

Образ Коломбо був навіяний авторам історією детектива Альфреда Фіше з французького трилера "Дияволиці" (Les Diaboliques, 1954, Франція): маленька людина з незмінною сигаретою, чий чіпкий розум відразу помічає нестиковки в, здавалося б, ідеально спланованому злочині.

Якщо ми згадали французів, згадаймо і культового комісара. Ваш вихід, комісаре Мегре!

Комісар Мегре: системний підхід

Комісар Мегре — герой 76 романів і 26 оповідань письменника Жоржа Сіменона. Під час встановлення пам'ятника в 1966 році Жоржу Сіменону вручили жартівливе свідоцтво про народження, де написано: "Мегре Жуль, народився в Делфзейлі 20 лютого 1929 ... у віці 44-х років. Батько — Жорж Сіменон, мати невідома".

Мегре, на відміну від Коломбо, зробив блискучу кар'єру: дослужився від рядового інспектора до посади дивізійного комісара. Фізично теж несхожий на американського колегу: він величезний, широкоплечий.

Комісара Мегре неможливо уявити без курильної люльки, їх у нього ціла колекція, але на Шерлока Голмса він зовсім не схожий. Скоріше він — анти-голмс. Британець Шерлок — аристократ-одинак, а Мегре своєю будовою та простими манерами скидається на селянина. Щодо роботи — він людина системна. Як і автор книг про Мегре: відомо, що Сіменон потоваришував із двома паризькими поліцейськими високого рангу та навіть виїжджав із ними на місця злочинів, щоб вивчити реальні методи розслідування.

Зі звичок комісара Мегре можна згадати, що він не любив сам кермувати в авто, бо часто замислюється та не може зосередитися на дорозі. Кілька разів бував у відрядженнях в Англії та Америці, причому незнання англійської його регулярно виводило із себе, хоч і не заважало розкривати тамтешні злочини.

Про комісара Мегре зняли кілька десятків серіалів і фільмів. Ми рекомендуємо французько-швейцарсько-бельгійський серіал "Мегре" (1991 — 2005), де головну роль зіграв актор Бруно Кремер, відомий багатьом глядачам за роллю стюарда-вбивці у фільмі "Приватний детектив" із Жаном-Полем Бельмондо.

[ + – ] Комісар Мегре у виконанні Бруно Кремера

Ніро Вульф: гурман і естет

У плані ексцентричності серед персонажів-сищиків виділяється Ніро Вульф, створений американським письменником Рексом Стаутом — його книги перекладені 35 мовами та вийшли загальним тиражем 70 млн екземплярів. Романи про Ніро Вульфа — його головна праця.

Детектив Ніро Вульф родом із Чорногорії. Він недолюблює жінок, але обожнює орхідеї та цінує класну кухню, чудернацькі страви — його пристрасть. Для розкриття справи він не виходить із дому, для цього в нього помічник — Арчі Гудвін. Той збирає інформацію, а Ніро Вульф розкриває злочини, сидячи в кріслі, — лише за допомогою інтелекту. У 33 романах і 39 повістях.

Найвідоміша екранізація історій про знаменитого детектива — серіал "Таємниці Ніро Вульфа" (2001 — 2002 р.), де його зіграв актор Морі Чайкін.

[ + – ] Ніро Вульф, якого грає Морі Чайкін

Детектив Мек Мактейлор: коп зі співчуттям

Мек — поліцейський, головний герой серіалу "CSI: Місце злочину Нью-Йорк" (2004 — 2013 рр.), якого зіграв актор Гері Сініз. Він очолює команду детективів. Тут теж системна робота. Найбільше Меку допомагає детектив Стелла Бонасейра.

У чому фішка Мека? Незважаючи на напружену роботу з розкриття вбивств, він показаний тонкою людиною, яка переживає долю злочинців. Пускається з ними в моральні розмови, намагаючись смикати за людські струни. Своїми величезними гіпнотичними очима Мек Мактейлор дивиться на них (і не тільки) зі співчуттям. Таке не часто зустрінеш в американському кіно.

Ось цю його тонкість його натури відбиває й те, що іноді детектив Мек Мактейлор навіть грає в джазовому гурті.

[ + – ] Детектив Мек Мактейлор із помічницею Стеллою в серіалі "CSI: Місце злочину Нью-Йорк"

Касл: життєрадісний писака

Хто хоче не тільки насолодитися напруженістю детектива, а й посміятися — рекомендуємо пригоди автора детективів Касла, героя американського комедійно-драматичного серіалу "Касл" (2009 — 2016 рр.).

У центрі сюжету Річард Касл, якого грає Нейтан Філліон, відомий письменник-детективник. Рік живе в одному будинку з матір'ю та донькою. Зазнає творчої кризи. Як раптом Касл дізнається, що реальний злочинець почав наслідувати сцени вбивств із його романів. Касла допитує дуже симпатична детектив із 12-ої ділянки поліції Нью-Йорка Кейт Беккет (Стана Катіч).

У результаті Касл неспроможний не втрутитися в перебіг розслідування, задіявши свої зв'язки, що починає дратувати Беккет. Але письменнику вдається неформально увійти в групу слідчих поліції, і справа пішла: матеріал на нову книгу є! А заразом, звичайно, є і романтичні стосунки, що складно розвиваються, з Кейт.

Річард Касл — чарівний, дотепний, навіть місцями дурний, але не боягуз, щирий і досить не дурний розслідувач — із зайвою уявою, що цілком зрозуміло: він письменник. Коли Касла занадто заносить, його тримає в облозі Беккет.

Кожна серія в серіалі "Касл" — нова цікава справа.

[ + – ] Касл — автор детективів і слідчий-самоучка

Важливо