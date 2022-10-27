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Культура

"Блондинка". Скандальный фильм о сексе с Мэрилин Монро и о тараканах в ее голове

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Ана де Армас в образе Мэрилин Монро

В премьерном фильме о Мэрилин Монро режиссер воплотил свои эротико-сатирические фантазии, но не раскрыл тему, как из голливудской актрисы получилась поп-икона.

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Премьерный фильм от Netflix о Мэрилин Монро разделил зрителей и критиков на два полярных лагеря – одним понравилась вольная интерпретация биографии звезды – экранизация одноименного бестселлера писательницы Джойс Кэрол Оутс, а другие возненавидели ленту за ее натуралистический обличительный пафос.

Многие ожидали секс-скандала от трехчасового кинополотна режиссера Эндрю Доминика на Венецианском фестивале, поскольку в пиар-компании фильма нагнеталось, что там запредельно откровенные сцены. Там действительно имеются три эпизода с сексом, но скандала не произошло: они не сняты "за гранью".

Однако "Блондинка" не получила призов. И даже героический (без преувеличения) труд исполнительницы главной роли Аны де Армас не был отмечен. Почему? На наш взгляд потому, что режиссер хотел быть оригинальным, чтобы уйти от общих мест, связанных с образом Монро, но в результате фильм получился о неврастенической психопатке, которая в любых обстоятельствах играет роль жертвы. В картине впечатляет техническое исполнение, однако оно значительно уступает ее идейной и художественной составляющей. Фокус разбирался, почему так произошло.

Ана де Армас, Мэрилин Монро, фильм блондинка, биография мэрилин монро, кого любила мэрилин монро, почему умерла мэрилин монро, норма джин бейкер Fullscreen
"Блондинка": фильм от Netflix о Мэрилин Монро разделил зрителей и критиков на два полярных лагеря

Над картиной австралиец Эндрю Доминик работал около десяти лет, приступив к экранизации романа Джойс Кэрол Оутс сразу после криминального боевика "Ограбления казино" (2012) с Брэдом Питтом. С ним же он снял вестерн "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (2007). Эти картины лишены романтического флера: обе о том, как в США цинично решаются дела: кто-то всегда палач – кто-то жертва. Как сказал главный герой-килер "Ограбления казино" устами Питта: "В Америке нет общества, только бизнес".

В "Блондинке" Эндрю Доминик пляшет не от личности Монро, а от этой мировоззренческой концепции, кстати, близкой той, что Оутс заложила в роман. В ленте произошла встреча концепции "мира как бизнеса" и персонажа Мэрилин Монро, но в результате их слияния – от реальной звезды на экране осталось немного. Авторы хвалебные рецензий, по нашим наблюдениям, разделяют с художником его обличительный пафос, а те, кто не принял ленту недоумевают, где же сама Мэрилин?

Почему фильм "Блондинка" про Мэрилин Монро — не байопик

Если соберетесь посмотреть фильм – примите изначально, что "Блондинка" – это не байопик, а вольная фантазия режиссера на тему романа о голливудской кинодиве. В ленте нет даже заявленного в книге раздвоения личности актрисы на Норму Джин Бейкер и Мерилин Монро. Формально оно имеется (на премьере фильма "Ниагара" Норма твердит о своей Монро: "Это – не я, это монстр"), но по факту Ана де Армас обе ипостаси изображает одинаково.

В ее трактовке Норма – это крайне чувствительная особа, вздрагивающая от любого резкого звука, человек без кожи. Своей сверхчувствительностью и нервностью она напоминает персонаж Одри Хепберн в "Завтраке у "Тиффани" (1961), но та хотя бы себе на уме. А здесь Норму третирует шизофреническая мать, показывающая фото неизвестного отца и запрещающая ей даже прикасаться к "священному" портрету; насилует на столе студийный продюсер во время аудиенции; избивает ревнивый муж. Показаны в подробностях аборт и выкидыш. Вот это большеглазое ранимое существо бесконечно перемалывает жестокая машина мира – и не подавится.

Счастлива Норма Джин за всю ленту лишь однажды, когда занимается любовью с Кэсом Чаплином (сын великого актера) и его дружком. Но даже они поступили как свиньи – шантажировали потом мужа Мэрилин-Нормы ее откровенными снимками.

А еще самое светлое, что было в жизни Нормы Бейкер – это игрушка тигренка и фото отца, которого она ищет всю жизнь. Поэтому всех своих мужей она называет папочками. Но они материальны, а отец с фото, как Бог – незримая опора героини. Главная ее, почти религиозная мечта – с ним встретиться. Но у матери, помещенной в психбольницу из-за обострения шизофрении, невозможно выпытать хоть какие-то реальные факты его биографии.

Фильм "Блондинка": официальный трейлер

Всему этому внутреннему хаосу и раздраю противостоит только роскошное тело героини. После монолога Мэрилин на пробах продюсеры обсуждают, что актриса кажется слегка безумной. И сразу после этого генеральный, глядя вслед уходящей девушке, восхищенно отмечает: "Ты видел ее задницу?" Получается, что из набора: депрессия, слезы, травмы, чувствительность, зацикленность на отце – только яркая внешность позволила Монро стать поп-иконой. Но ведь в Голливуде красивых актрис тысячи! Не срастается.

Мэрилин, Норма Джин… Недостающее звено

Логический провал возникает потому, что из образа Мэрилин хирургически убрана волевая составляющая. Вот факты ее биографии. Первое замужество – в 16 лет. Работа на заводе. Когда она стала пинап-моделью, в 20 лет ее изображение вышло на обложках 33 изданий – выдающийся результат. Когда она перешла в кино из модельного бизнеса – у нее были бесконечные актерские курсы и мощные наставники, в том числе Михаил Чехов.

Да и что касается тела – не все было так радужно. Норма сделала две пластические операции (нос, линия волос), оплаченные любовниками. Где-то ее путь наверх напоминает Мадонну (точнее, конечно, наоборот) – использование мужчин для построения карьеры.

Но в "Блондинке" мы постоянно видим маниакально чувствительную инфантильную крошку, которая беззащитно хлопает большими глазами, говорит с придыханием и тоннами употребляет барбитураты. Из поступков Мэрилин в фильме "Блондинка" есть только жесткий телефонный спор о гонораре за участие фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953): студия сильно занижала оплату и актриса отказалась выходить на площадку.

Сравните с оригиналом: Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок"

В ленте Эндрю Доминика — сплошная эксплуатация Мэрилин Монро и ее сексуальной внешности, словно не она прилагала массу усилий – и своих и чужих – для достижения вершины, а была только "лакомым куском" для стаи хищников. Но ведь в любом изображении Монро чувствуется ее магнетическая сила искушения. Ведь после нее были уже десятки знаменитых платиновых блондинок (она не только покрасила, но и распрямила свои каштановые волосы), которые почему-то не действуют так повелительно. С тысяч фотографий и кадров на нас глядит королева соблазна и гламура, а не жертва.

Ана де Армас, Мэрилин Монро, фильм блондинка, биография мэрилин монро, кого любила мэрилин монро, почему умерла мэрилин монро, норма джин бейкер Fullscreen
Мэрилин Монро – королева соблазна и гламура
Фото: Getty Images
Ана де Армас, Мэрилин Монро, фильм блондинка, биография мэрилин монро, кого любила мэрилин монро, почему умерла мэрилин монро, норма джин бейкер Fullscreen
Мэрилин Монро – королева соблазна и гламура
Фото: Getty Images

В "Блондинке" показана съемка знаменитой сцены для фильма "Зуд седьмого года" (1955), где поток воздуха из решетки вентиляции метро раздувает юбку белого платья героини, Мэрилин здесь — ангел соблазнения – края ее юбки трепещут, как крылья. Вокруг щелкают фотовспышками десятки фотографов и восторженно ревут пять тысяч зрителей – студия сделала из съемки этого эпизода пиар-акцию.

Мэрилин Монро – идеальное сочетание невинности и искушения ( отсюда и образ невесты-искусительницы певицы Мадонны). ).

Ана де Армас, Мэрилин Монро, фильм блондинка, биография мэрилин монро, кого любила мэрилин монро, почему умерла мэрилин монро, норма джин бейкер Fullscreen
Мэрилин Монро во время съемок знаменитой сцены из фильма "Зуд седьмого года"
Фото: Getty Images

Но что бы в картине ни происходило позитивного, Эндрю Доминик нагнетает чувство тревоги: зритель постоянно ждет какого-нибудь "абзаца". Некоторые в связи с этим вспоминают стиль Дэвида Линча, но в "Блондинке" все гораздо более вульгарно обставлено, как в мелодраматическом сериале. Режиссер показывает нам "типа" изнанку жизни. В той же сексуальной сцене с президентом США Джоном Кеннеди Мэрилин Монро словно стала Моникой Левински. Кеннеди при этом разговаривает по телефону.

Эндрю Доминик не пожалел сатирических красок для двух самых обаятельных людей планеты: они оба нелепо-отвратительны.

"Любовь – это самообман", — делает глобальный вывод Мэрилин Монро устами своей киногероини. Но режиссер убеждает нас, что вообще – все кругом ложь. Ведь с "божественным" отцом Мэрилин связывают еще и письма, которые он отправлял ей в одностороннем порядке. Но и здесь пряталась фальшивка. А при таком раскладе смерть – лучший выход для героини.

В общем, те зрители, чья жизненная концепция укладывается в мировоззрение режиссера, будут в восторге от фильма, а для кого такой взгляд на вещи кажется плоским, приземленным, лишенным духовности и объема – сочтут ленту вздором. Что касается Аны де Армас – она выложилась полностью и с режиссерской задачей справилась на все сто.

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