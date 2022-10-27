"Блондинка". Скандальный фильм о сексе с Мэрилин Монро и о тараканах в ее голове

В премьерном фильме о Мэрилин Монро режиссер воплотил свои эротико-сатирические фантазии, но не раскрыл тему, как из голливудской актрисы получилась поп-икона.

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Премьерный фильм от Netflix о Мэрилин Монро разделил зрителей и критиков на два полярных лагеря – одним понравилась вольная интерпретация биографии звезды – экранизация одноименного бестселлера писательницы Джойс Кэрол Оутс, а другие возненавидели ленту за ее натуралистический обличительный пафос.

Многие ожидали секс-скандала от трехчасового кинополотна режиссера Эндрю Доминика на Венецианском фестивале, поскольку в пиар-компании фильма нагнеталось, что там запредельно откровенные сцены. Там действительно имеются три эпизода с сексом, но скандала не произошло: они не сняты "за гранью".

Однако "Блондинка" не получила призов. И даже героический (без преувеличения) труд исполнительницы главной роли Аны де Армас не был отмечен. Почему? На наш взгляд потому, что режиссер хотел быть оригинальным, чтобы уйти от общих мест, связанных с образом Монро, но в результате фильм получился о неврастенической психопатке, которая в любых обстоятельствах играет роль жертвы. В картине впечатляет техническое исполнение, однако оно значительно уступает ее идейной и художественной составляющей. Фокус разбирался, почему так произошло.

[ + – ] "Блондинка": фильм от Netflix о Мэрилин Монро разделил зрителей и критиков на два полярных лагеря

Над картиной австралиец Эндрю Доминик работал около десяти лет, приступив к экранизации романа Джойс Кэрол Оутс сразу после криминального боевика "Ограбления казино" (2012) с Брэдом Питтом. С ним же он снял вестерн "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (2007). Эти картины лишены романтического флера: обе о том, как в США цинично решаются дела: кто-то всегда палач – кто-то жертва. Как сказал главный герой-килер "Ограбления казино" устами Питта: "В Америке нет общества, только бизнес".

В "Блондинке" Эндрю Доминик пляшет не от личности Монро, а от этой мировоззренческой концепции, кстати, близкой той, что Оутс заложила в роман. В ленте произошла встреча концепции "мира как бизнеса" и персонажа Мэрилин Монро, но в результате их слияния – от реальной звезды на экране осталось немного. Авторы хвалебные рецензий, по нашим наблюдениям, разделяют с художником его обличительный пафос, а те, кто не принял ленту недоумевают, где же сама Мэрилин?

Почему фильм "Блондинка" про Мэрилин Монро — не байопик

Если соберетесь посмотреть фильм – примите изначально, что "Блондинка" – это не байопик, а вольная фантазия режиссера на тему романа о голливудской кинодиве. В ленте нет даже заявленного в книге раздвоения личности актрисы на Норму Джин Бейкер и Мерилин Монро. Формально оно имеется (на премьере фильма "Ниагара" Норма твердит о своей Монро: "Это – не я, это монстр"), но по факту Ана де Армас обе ипостаси изображает одинаково.

В ее трактовке Норма – это крайне чувствительная особа, вздрагивающая от любого резкого звука, человек без кожи. Своей сверхчувствительностью и нервностью она напоминает персонаж Одри Хепберн в "Завтраке у "Тиффани" (1961), но та хотя бы себе на уме. А здесь Норму третирует шизофреническая мать, показывающая фото неизвестного отца и запрещающая ей даже прикасаться к "священному" портрету; насилует на столе студийный продюсер во время аудиенции; избивает ревнивый муж. Показаны в подробностях аборт и выкидыш. Вот это большеглазое ранимое существо бесконечно перемалывает жестокая машина мира – и не подавится.

Счастлива Норма Джин за всю ленту лишь однажды, когда занимается любовью с Кэсом Чаплином (сын великого актера) и его дружком. Но даже они поступили как свиньи – шантажировали потом мужа Мэрилин-Нормы ее откровенными снимками.

А еще самое светлое, что было в жизни Нормы Бейкер – это игрушка тигренка и фото отца, которого она ищет всю жизнь. Поэтому всех своих мужей она называет папочками. Но они материальны, а отец с фото, как Бог – незримая опора героини. Главная ее, почти религиозная мечта – с ним встретиться. Но у матери, помещенной в психбольницу из-за обострения шизофрении, невозможно выпытать хоть какие-то реальные факты его биографии.

[ + – ] Фильм "Блондинка": официальный трейлер

Всему этому внутреннему хаосу и раздраю противостоит только роскошное тело героини. После монолога Мэрилин на пробах продюсеры обсуждают, что актриса кажется слегка безумной. И сразу после этого генеральный, глядя вслед уходящей девушке, восхищенно отмечает: "Ты видел ее задницу?" Получается, что из набора: депрессия, слезы, травмы, чувствительность, зацикленность на отце – только яркая внешность позволила Монро стать поп-иконой. Но ведь в Голливуде красивых актрис тысячи! Не срастается.

Мэрилин, Норма Джин… Недостающее звено

Логический провал возникает потому, что из образа Мэрилин хирургически убрана волевая составляющая. Вот факты ее биографии. Первое замужество – в 16 лет. Работа на заводе. Когда она стала пинап-моделью, в 20 лет ее изображение вышло на обложках 33 изданий – выдающийся результат. Когда она перешла в кино из модельного бизнеса – у нее были бесконечные актерские курсы и мощные наставники, в том числе Михаил Чехов.

Да и что касается тела – не все было так радужно. Норма сделала две пластические операции (нос, линия волос), оплаченные любовниками. Где-то ее путь наверх напоминает Мадонну (точнее, конечно, наоборот) – использование мужчин для построения карьеры.

Но в "Блондинке" мы постоянно видим маниакально чувствительную инфантильную крошку, которая беззащитно хлопает большими глазами, говорит с придыханием и тоннами употребляет барбитураты. Из поступков Мэрилин в фильме "Блондинка" есть только жесткий телефонный спор о гонораре за участие фильме "Джентльмены предпочитают блондинок" (1953): студия сильно занижала оплату и актриса отказалась выходить на площадку.

[ + – ] Сравните с оригиналом: Мэрилин Монро в фильме "Джентльмены предпочитают блондинок"

В ленте Эндрю Доминика — сплошная эксплуатация Мэрилин Монро и ее сексуальной внешности, словно не она прилагала массу усилий – и своих и чужих – для достижения вершины, а была только "лакомым куском" для стаи хищников. Но ведь в любом изображении Монро чувствуется ее магнетическая сила искушения. Ведь после нее были уже десятки знаменитых платиновых блондинок (она не только покрасила, но и распрямила свои каштановые волосы), которые почему-то не действуют так повелительно. С тысяч фотографий и кадров на нас глядит королева соблазна и гламура, а не жертва.

[ + – ] Мэрилин Монро – королева соблазна и гламура Фото: Getty Images [ + – ] Мэрилин Монро – королева соблазна и гламура Фото: Getty Images

В "Блондинке" показана съемка знаменитой сцены для фильма "Зуд седьмого года" (1955), где поток воздуха из решетки вентиляции метро раздувает юбку белого платья героини, Мэрилин здесь — ангел соблазнения – края ее юбки трепещут, как крылья. Вокруг щелкают фотовспышками десятки фотографов и восторженно ревут пять тысяч зрителей – студия сделала из съемки этого эпизода пиар-акцию.

Мэрилин Монро – идеальное сочетание невинности и искушения ( отсюда и образ невесты-искусительницы певицы Мадонны). ).

[ + – ] Мэрилин Монро во время съемок знаменитой сцены из фильма "Зуд седьмого года" Фото: Getty Images

Но что бы в картине ни происходило позитивного, Эндрю Доминик нагнетает чувство тревоги: зритель постоянно ждет какого-нибудь "абзаца". Некоторые в связи с этим вспоминают стиль Дэвида Линча, но в "Блондинке" все гораздо более вульгарно обставлено, как в мелодраматическом сериале. Режиссер показывает нам "типа" изнанку жизни. В той же сексуальной сцене с президентом США Джоном Кеннеди Мэрилин Монро словно стала Моникой Левински. Кеннеди при этом разговаривает по телефону.

Эндрю Доминик не пожалел сатирических красок для двух самых обаятельных людей планеты: они оба нелепо-отвратительны.

"Любовь – это самообман", — делает глобальный вывод Мэрилин Монро устами своей киногероини. Но режиссер убеждает нас, что вообще – все кругом ложь. Ведь с "божественным" отцом Мэрилин связывают еще и письма, которые он отправлял ей в одностороннем порядке. Но и здесь пряталась фальшивка. А при таком раскладе смерть – лучший выход для героини.

В общем, те зрители, чья жизненная концепция укладывается в мировоззрение режиссера, будут в восторге от фильма, а для кого такой взгляд на вещи кажется плоским, приземленным, лишенным духовности и объема – сочтут ленту вздором. Что касается Аны де Армас – она выложилась полностью и с режиссерской задачей справилась на все сто.

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