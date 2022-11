Kalush в дуэте с культовой рок-группой сняли стильный клип о войне в Украине. В кадре рубят головы

Kalush Orchestra и The Rasmus перезагрузили суперхит финнов 2003 года, сделав стильное видео на композицию In The Shadows of Ukraine о российско-украинской войне.

Всемирно известные финские рокеры The Rasmus и украинская рэп-группа Kalush Orchestra, победившая на "Евровидении-2022", выпустила неделю назад совместную композицию на основе суперхита финнов 2003 года — "In The Shadows of Ukraine". До этого подобный трек 2Step выпустили совместно наша рок-группа "Антитела" и известный британский певец Эд Ширан, а так же выходила композиция Hey Hey Rise Up, записанная Pink Floyd и лидером "Бумбокс" Андреем Хлывнюком — на основе народной песни "Ой у лузі червона калина".

Идея поработать вместе Kalush Orchestra и The Rasmus возникла у них еще во время участия в международном песенном конкурсе "Евровидение-2022". Украинцы познакомились с финнами на препати конкурса. Финские рокеры тогда эмоционально выразили поддержку нашим музыкантам, показав полную солидарность с Украиной — против полномасштабного вторжения в страну ВС РФ.

Украинцы и финны дали совместный уличный концерт в Турине, где проходило "Евровидение", и, как вспоминают музыканты обоих коллективов, возникла магия.

28-летний Олег Псюк тогда заметил: "Все украинцы моего возраста и чуть старше хорошо помнят трек The Rasmus "In the Shadows". Мне было 17, когда я впервые услышал его и включил на повторе. Никогда бы не подумал, что я не только встречусь с The Rasmus лично, но и поработаю над новой версией этой культовой песни". Kalush Orchestra обратились к финским рок-звездам с идеей мешап-версии ( "мэш-ап", от англ. mash-up — "смешивать композиции") из таких треков: Stefania, The Shadows, Jezebel.

"Игра на флейте в сочетании с битбоксом вызвали у меня мурашки по коже. Мы все вдохновились создать что-то новое для записи", — прокомментировал совместную работу гитарист The Rasmus Ээро Хейнонен.

И вот музыканты представили коллаборацию на культовый трек под новым названием "In The Shadows Of Ukraine". "Соединив легендарную рок-песню с неповторимым звучанием украинского фолка, мы создали "In The Shadows of Ukraine". Оригинальная фраза из песни: "Говорят, что я должен научиться убивать, прежде чем смогу чувствовать себя в безопасности, но я лучше убью себя, чем стану их рабом" – отражают чувства украинцев во время войны в их стране", — прокомментировали эту работу финны под клипом.

После знаменитого припева на английском – в финале песня удачно завершалась рэп-речитативом солиста Kalush Orchestra Олега Псюка:

"Болить серденько в нашої неньки

Не плач рідненька, наш час вже близенько!

Встану раненько, обійму стареньку

Сонце зійде, зникнуть всі вороженьки!"

Особенно хочется отметить флейту

Режиссером клипа выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский. Он известен созданием многих знаковых клипов, в частности для Потапа и Насти он снял "Бумдиггибай", а для дуэта "Время и Стекло" – "Имя 505". Клип на последнюю песню является одним из самых рекордных украинских музыкальных видео: он первым преодолел среди продукции отечественных звезд отметку на YouTube в 200 млн. просмотров. На сегодня его поглядело 261 млн.человек.

Колосовский сделал концептуальный черно-белый клип. Две музыкальные группы играют в современном бетонном помещении. После панорам Украины возникают различные национальные образы, но центральный — девушка в народном убранстве – в венке и вышиванке, олицетворяющая Украину.

Потом мы видим ее в луче света, а из тьмы к ней тянутся десятки черных рук захватчиков-орков — на их лицах маски маньяков. В клипе интересно чередуются полосы тьмы и света. В одном из снопов лучей возникает солдат ВСУ, потом казак с саблей и воин УПА. Девушка в длинной вышиванке в ужасе отползает в полоске света все дальше от черных вражеских рук. Но тут казак передает ей из рук в руки саблю. На стене мы видим тени-силуэты: девушка перестает отступать, бросается вперед, взмахивая саблей – голова орка летит прочь. Режиссер развитие российско-украинской войны решил представить в виде ряда метафорических персонажей.

В финале клипа девушка-Украина поднимает грозно над собой саблю, а вокруг нее, как на обложке культового альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Битлз, собрались множество персонажей: казак, воин УПА, пожилая женщина с иконой, дети в вышиванках и сами украинские и финские музыканты.

В общем, работа сделана не без масштаба. После этой композиции, удачно объединившей в себе украинский фолк, хип-хоп и рок, украинские рэперы и финские рокеры планируют записать еще ряд треков.