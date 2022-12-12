"Это вынос мозга". Предпродажи билетов на "Аватар-2" в Украине в 3 раза превышают средние показатели

В "Планете кино" рассказали Фокусу, что те, кому посчастливилось побывать на закрытых показах грядущего фильма, высоко хвалят ленту за визуальные эффекты, качество съемок и историю.

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Накануне официальной премьеры мегаблокбастера Джеймса Кэмерона "Аватар: Путь воды" Фокус поинтересовался у крупной сети кинотеатров "Планета кино": какова реакция украинских зрителей? Они не обманули ожиданий — интерес высокий.

Гендиректор крупнейшей украинской сети кинотеатров "Планета Кино" Наталия Байдан рассказала Фокусу о ситуации с предварительными продажами на фильм: "Предварительные продажи билетов примерно в три раза превышают средние показатели. Это очень неплохо. Ситуация была бы, конечно, в разы лучше, если бы не война".

Мы поинтересовались, что известно из информационных каналов Наталии относительно первой реакции на закрытые премьеры "Аватара-2" за рубежом.

"Мои знакомые, партнеры по бизнесу, многие уже видели фильм. Было несколько закрытых показов в США и один в Лондоне. Те, кто видел, говорят коротко — это вынос мозга. Просто офигеть! При чем поверьте, это очень искушенные люди. Отмечают все: визуальные эффекты, качество съемок, историю. Я уже видела несколько рецензий, отзывы в твиттере, двумя словами все то же самое: вынос мозга".

Напомним, что премьера в Украине "Аватара: Путь воды" — уже 16 декабря.

[ + – ] Официальный трейлер фильма "Аватар-2:Путь воды"

Отметим, в отдельном материале Фокус рассказал обо всех фишках грядущего блокбастера "Аватар: Путь воды" Кэмерона и первых западных рецензиях на ленту.