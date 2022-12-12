"Це виніс мозку". Передпродажі квитків на "Аватар-2" в Україні в 3 рази перевищують середні показники

У "Планеті кіно" розповіли Фокусу, що ті, кому пощастило побувати на закритих показах майбутнього фільму, високо хвалять стрічку за візуальні ефекти, якість зйомок та історію.

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Напередодні офіційної прем'єри мегаблокбастера Джеймса Кемерона "Аватар: Шлях води" Фокус поцікавився у мережі кінотеатрів "Планета кіно": яка реакція українських глядачів? Вони не обдурили очікувань — інтерес високий.

Гендиректор найбільшої української мережі кінотеатрів "Планета Кіно" Наталія Байдан розповіла Фокусу про ситуацію з попередніми продажами на фільм: "Попередні продажі квитків приблизно втричі перевищують середні показники. Це дуже непогано. Ситуація була б, звичайно, в рази кращою, якби не війна".

Ми поцікавилися, що відомо з інформаційних каналів Наталі щодо першої реакції на закриті прем'єри "Аватара-2" за кордоном.

"Мої знайомі, партнери з бізнесу, багато хто вже бачив фільм. Було кілька закритих показів у США і один у Лондоні. Ті, хто бачив, кажуть коротко — це виніс мозку. Просто офігіти! При чому повірте, це дуже досвідчені люди. Хвалять все: візуальні ефекти, якість зйомок, історію. Я вже бачила кілька рецензій, відгуки у твіттері, двома словами все те саме: виніс мозку".

Нагадаємо, що прем'єра в Україні "Аватара: Шлях води" вже 16 грудня.

[ + – ] Офіційний трейлер фільму "Аватар-2: Шлях води"

Зазначимо, в окремому матеріалі Фокус розповів про всі фішки майбутнього блокбастера "Аватар: Шлях води" Кемерона та перші західні рецензії на стрічку.