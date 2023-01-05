Скучать не придется. Топ-5 не романтических, но увлекательных рождественских комедий

Самый распространенный тип рождественского фильма – ромком, а мы даем вам заветный список не романтических, но веселых комедий, события в которых случились под Новый год.

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Несмотря на войну, новогоднее, рождественское время обладает свойством производить чудеса. Есть немало рождественских комедий о том, как двое нашли друг друга и возник роман. Но ведь чудеса на этом не заканчиваются, и впереди – масса всего интересного.

Здравствуй, папа, Новый год! / Daddy's Home

США, 2015, комедия

В ролях: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Линда Карделлини

Искрящееся юмором столкновение двух мужских характеров.

Брэд – неконфликтный, добрый, деликатный. Дасти – жесткий, агрессивный, отличный спортсмен, но так себе как отец. Брэд женился на бывшей жене Дасти – красавице Саре и усыновил двух ее детей. Своих у него нет, но он старается быть идеальным отцом для девочки и мальчика Сары.

Дасти даже был не в курсе нового замужества своей бывшей. И вот он – объявляется. Прекрасный манипулятор и почти супермен – он добивается вроде бы победы: Брэд, не выдержав конкуренции, готов уже свалить. Да только триумф Дасти оборачивается для него провалом – он не способен избавиться от эгоизма, ему не хватает доброго сердца Брэда, терпения тащить на себе отцовские обязанности. Как же выйти из ситуации?..

Если зацепит (а точно зацепит!), смотрите и "Здравствуй, папа, Новый год! -2" — фильм такой же успешный как и первый. Но здесь появится дедушка, он же – отец Дасти, которого играет Мэл Гибсон. Еще больший супермен и чудак на букву "м", чем сынок. Битва за симпатии детворы и жен обещает быть масштабной!

[ + – ] Ролик фильма "Здравствуй, папа, Новый год!"

Мой мальчик / About a Boy

США, 2002, комедия, мелодрама

В ролях: Хью Грант, Николас Холт, Тони Коллетт, Рэйчел Вайс, Виктория Смерфит

38-летний холостяк Уилл, живущий на отчисления от хита папы-композитора, придумал удобный способ менять подружек: он посещает встречи общества родителей-одиночек и заводит короткие романы с молодыми мамашками. Себе он взял "жалостливую" роль – якобы брошенного отца с двухлетним сыном.

На одной из таких встреч он знакомится со Сьюзи, ее подругой Фионой и сыном Фионы 12-летним Маркусом. С Фионой роман не задался, но неожиданно для себя Уилл сблизился с Маркусом. Для мальчика он стал кем-то вроде старшего брата или отца. Он защищает Маркуса от хулиганов, покупает кроссовки. Уилл стремительно начинает взрослеть, но влюбляться в проблемную маму Маркуса, как мечтает мальчик, у него не получается. Что на выходе? Смотрите.

[ + – ] Трейлер фильма "Мой мальчик"

Замерзшая из Майами / New in Town

США, Канада, 2009, комедия, драма

В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник мл., Шивон Фэллон

Любопытная смесь производственной драмы с лирической комедией, и все это – накануне Нового года. Подобный микс можем припомнить только в старом фильме Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи", премьера которого была специально запланирована на 30 декабря 1968.

Здесь же – англоязычный дебют датского кинорежиссера Йонаса Элмера: его картина гораздо более теплая и камерная в сравнении с подобными лентами, снятыми американскими мастерами.

Съемки проходили в Канаде, поэтому снега тут – выше крыши, в отличие от того, что творится у нас за окном.

По сюжету, Люси — одинокая бизнес-леди, карьеристка, живущая в солнечном Майами. Она рвется в бой, но не сразу разобралась, что командировка ей предстоит – в далекий северный городок Новый Ульм, штат Миннесота.

Центральный офис собирается модернизировать провинциальный завод и в связи с этим сократить работающий персонал вдвое. Героиня рьяно берется за работу, однако вскоре на нее начинают действовать те особые отношения, которые Ульме распространены между людьми. Эти отношения — доверительные, трогательные, семейные, весь городок, все заводчане участвуют в делах друг друга.

Особое обаяние местных нравов почувствуете, когда увидите как местные жители вместе поют, собравшись вокруг городской рождественской елки, держа в руках бутылки со свечами.

Здесь будет забавная секретарша, симпатичный лидер профсоюза, спаянный коллектив, который стоит за себя и, конечно, циничное начальство из Майями, желающее все это разрушить.

Люси попытается распутать весь этот клубок противоречий, когда…пе рестанет жить только для себя.

[ + – ] Трейлер фильма "Замерзшая из Майами"

Почему он? / Why Him?

США, 2016, комедия

В ролях: Джеймс Франко, Зои Дойч, Брайан Крэнстон, Меган Маллалли

Девушка встречается с привлекательным и обаятельным молодым человеком. Все у них ладится, и дело постепенно идет к свадьбе. Будущий жених к тому же небеден – он известный блогер. Однако он… экзотичен, груб, нахален, отвязан. Особенно с точки зрения ретроградного папы девушки. Мама как раз решила, что парень не без плюсов.

[ + – ] Трейлер фильма "Почему он?"

Реальная любовь / Love Actually

Великобритания, Франция, США, 2003

В ролях: Кира Найтли, Алан Рикман, Лиам Нисон, Колин Ферт

Однажды британский режиссер Ричард Кертис ("Рок-волна", "Дневник Бриджит Джонс") придумал нестандартный ход. Он заметил, что на съемки каждого романтического фильма у него уходило по 3-4 года — таким образом может и жизни не хватить на реализацию всех своих идей. Тогда он решил соединить в однм фильме сразу несколько романтических картин. На выходе получилась любопытная лента с девятью микросюжетами, причудливо проникающими друг в друга. Кертису удалось сломать клише, сняв фильм о разных проявлениях любви, о чудесах, ткущих узоры судьбы.

Вас ждет целая россыпь звезд в удивительных историях, рассказанных в атмосфере и "декорациях" Рождества. Счастливого просмотра!

[ + – ] Отрывок из фильма "Реальная любовь"

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