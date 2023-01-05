Сумувати не доведеться. Топ 5 не романтичних, але захоплюючих різдвяних комедій

Найпоширеніший тип різдвяного фільму – ромком, а ми даємо вам омріяний список не романтичних, але веселих комедій, події в яких відбулися під Новий рік.

Related video

Незважаючи на війну, новорічний, різдвяний час має властивість творити чудеса. Є чимало різдвяних комедій про те, як двоє знайшли одне одного та виник роман. Але ж дива на цьому не закінчуються, і попереду – маса цікавого.

Привіт, тату, Новий рік!/Daddy's Home

США, 2015, комедія

У ролях: Вілл Феррелл, Марк Волберг, Лінда Карделліні

Зіткнення двох чоловічих характерів, що іскряться гумором.

Бред — неконфліктний, добрий, делікатний. Дасті – жорсткий, агресивний, чудовий спортсмен, але так собі, як батько. Бред одружився з колишньою дружиною Дасті – красунею Саре і всиновив двох її дітей. Своїх у нього немає, але він намагається бути ідеальним батьком для дівчинки та хлопчика Сари.

Дасті навіть був не в курсі нового заміжжя своєї колишньої. І ось він з'являється. Прекрасний маніпулятор і майже супермен – він начебто досягає перемоги: Бред, не витримавши конкуренції, готовий вже піти. Та тільки тріумф Дасті обертається для нього провалом — він не здатний позбутися егоїзму, йому не вистачає доброго серця Бреда, терпіння тягнути на собі батьківські обов'язки. Як же вийти із ситуації?

Якщо зачепить (а точно зачепить!), дивіться і "Доброго дня, тату, Новий рік! -2" — фільм такий же успішний як і перший. Але тут з'явиться дідусь, він же батько Дасті, якого грає Мел Гібсон. Ще більший супермен та дивак на букву "м", ніж синок. Битва за симпатії дітлахів і дружин обіцяє бути масштабною!

[ + – ] Ролик фільму "Привіт, тату, Новий рік!"

Мій хлопчик/About a Boy

США, 2002, комедія, мелодрама

У ролях: Х'ю Грант, Ніколас Холт, Тоні Коллетт, Рейчел Вайс, Вікторія Смерфіт

38-річний холостяк Вілл, який живе на відрахування від хіта тата-композитора, придумав зручний спосіб міняти подружок: він відвідує зустрічі товариства батьків-одинаків і заводить короткі романи з молодими мамами. Собі він взяв "жалісливу" роль — нібито покинутого батька з дворічним сином.

На одній із таких зустрічей він знайомиться зі Сьюзі, її подругою Фіоною та сином Фіони 12-річним Маркусом. З Фіоною роман не задався, але несподівано для себе Вілл зблизився з Маркусом. Для хлопчика він став кимось на зразок старшого брата чи батька. Він захищає Маркуса від хуліганів, купує кросівки. Вілл стрімко починає дорослішати, але закохуватися в проблемну маму Маркуса, як мріє хлопчик, не виходить. Що з цього вийде? Дивіться.

[ + – ] Трейлери фильму "Мій хлопчик"

Змерзла з Майамі/New in Town

США, Канада, 2009, комедія, драма

У ролях: Рене Зеллвегер, Гаррі Коннік-молодший, Шівон Феллон

Цікава суміш виробничої драми з ліричною комедією, і все це напередодні Нового року. Подібний мікс можемо пригадати лише у старому фільмі Ельдара Рязанова "Зигзаг удачі", прем'єра якого була спеціально запланована на 30 грудня 1968 року.

Тут же – англомовний дебют датського кінорежисера Йонаса Елмера: його картина набагато тепліша і камерніша порівняно з подібними стрічками, знятими американськими майстрами.

Зйомки проходили в Канаді, тому сніги тут – вище за дах, на відміну від того, що діється у нас за вікном.

За сюжетом, Люсі — самотня бізнес-леді, кар'єристка, яка живе у сонячному Майамі. Вона рветься в бій, але не одразу розібралася, що відрядження її чекає – у далеке північне містечко Новий Ульм, штат Міннесота.

Центральний офіс збирається модернізувати провінційний завод і через це скоротити працюючий персонал вдвічі. Героїня завзято береться за роботу, проте невдовзі на неї починають діяти ті особливі стосунки, які в Ульмі поширені між людьми. Ці стосунки — довірчі, зворушливі, сімейні, все містечко, всі заводчани беруть участь у справах одне одного.

Особливу чарівність місцевих звичаїв відчуєте, коли побачите, як місцеві жителі разом співають, зібравшись навколо міської ялинки, тримаючи в руках пляшки зі свічками.

Тут буде кумедна секретарка, симпатичний лідер профспілки, спаяний колектив, який стоїть за себе і, звісно, цинічне начальство з Майямі, яке бажає все це зруйнувати.

Люсі спробує розплутати весь цей клубок протиріч, коли … перестане жити тільки для себе.

[ + – ] Трейлери фильму "Змерзла з Майамі"

Чому він?/Why Him?

США, 2016, комедія

У ролях: Джеймс Франко, Зої Дойч, Брайан Кренстон, Меган Маллаллі

Дівчина зустрічається з привабливою і чарівною молодою людиною. Все в них гаразд, і справа поступово йде до весілля. Майбутній наречений до того ж багатий – він відомий блогер. Однак він… екзотичний, грубий, нахабний, відв'язаний. Особливо з погляду ретроградного тата дівчини. Мама вирішила, що хлопець не без плюсів.

[ + – ] Трейлер фільму "Чому він?"

Реальне кохання/Love Actually

Великобританія, Франція, США, 2003

У ролях: Кіра Найтлі, Алан Рікман, Ліам Нісон, Колін Ферт

Якось британський режисер Річард Кертіс ("Рок-хвиля", "Щоденник Бріджіт Джонс") вигадав нестандартний хід. Він зауважив, що на зйомки кожного романтичного фільму в нього витрачалося по 3-4 роки — таким чином може життя не вистачити на реалізацію всіх своїх ідей. Тоді він вирішив поєднати в одному фільмі відразу кілька романтичних картин. На виході вийшла цікава стрічка з дев'ятьма мікросюжетами, що химерно проникають один в одного. Кертісу вдалося зламати кліше, знявши фільм про різні прояви кохання, про чудеса, що тчуть візерунки долі.

На вас чекає цілий розсип зірок у дивовижних історіях, розказаних в атмосфері та "декораціях" Різдва. Щасливого перегляду!

[ + – ] Уривок з фільму "Реальне кохання"

Важливо