Памяти Вахтанга Кикабидзе: культовые фильмы и песни легендарного артиста (видео)

Ушел из жизни культовый грузинский исполнитель, чья творческая деятельность продолжалась более полувека.

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15 января на 85-м году жизни умер выдающийся грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе.

Я разговаривал с ним единственный раз по телефону года четыре назад – он был остроумен и обаятелен: в жизни, как на экране. Это был культовый исполнитель СССР 1970-1980 годов. По популярности и манере исполнения Кикабидзе сопоставим с французской звездой Джо Дассеном и итальянской – Адриано Челентано. Все – 1938 года рождения. Дассен умел от сердечного приступа в далеком 1980-м, Челентано на днях отметил 85-летний юбилей.

Кикабидзе тоже обладал чуть хрипловатым, очень приятным тембром голоса и исполнял свои песни в разговорной манере. Как и Адриано, он также был звездой кино.

Что касается политики, то после российской бомбежки Грузии в 2008 году ("Августовская война") Вахтанг Константинович вернул Владимиру Путину (тогда — премьер-министру РФ) орден Дружбы Народов. И отменил все свои концерты в России.

С 2014 года артист многократно выражал поддержку Украине.

Безусловно, его профессиональная и личная судьбы состоялись в полной мере. Фильмы шли с оглушительным успехом, а как певец он гастролировал и выступал при полных залах до последнего времени.

Вахтанг Константинович три года назад отметил со своей супругой Ириной золотую свадьбу – в прошлом прима-балериной Тбилисского академического оперного театра. У супругов двое детей и три внука.

Последняя роль Кикабидзе в кино: в 2021 году снялся в украинском сериале "Сваты-7", сыграв князя Георгия Габриадзе.

Интересно, что и сам Вахтанг Кикабидзе был из древнего княжеского рода.

Топовые фильмы с Вахтангом Кикабидзе в главной роли

"Мимино" (1977)

"Мимино" – это абсолютный шедевр режиссера Георгия Данелия, который понравился как зрителям, так и критикам. "Мимино" по-грузински — "сокол", так называют героя фильма, летчика Валико Мизандари, который летает на вертолете в горах, перевозя пассажиров, почту, скот.

Но однажды он решает связать свою судьбу с большой авиацией.

Половина фраз из фильма стали крылатыми.

Песня "Чито-гврито" из фильма — всесоюзный хит.

Награды ленты "Мимино"

Золотой приз — Георгий Данелия, 1977 год, МКФ в Москве

Приз за лучший комедийный фильм — Георгий Данелия, 1978 год, ВКФ;

Государственная премия СССР — Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Фрунзе Мкртчян, 1978 год.

Приз "Золотой Лачено" — Георгий Данелия, 1979 год, МКФ в Авелино.

[ + – ] Лучшие эпизоды "Мимино"

Двум главным героям картины поставлен памятник в Москве – летчику (Кикабидзе) и шоферу, которого сыграл Фрунзик Мкртчян.

"Не горюй!" (1969)

Режиссер Георгий Данелия по мотивам повести французского писателя Клода Тилье "Мой дядюшка Бенжамен" сделал абсолютно грузинский фильм. Кикабидзе сыграл молодого врача Бенжамена Глонти.

После окончания Петербургского университета Глонти вернулся в родной грузинский городок. Растет семейство сестрицы Софико, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускается в подвальчик — тяпнуть винишко…

В фильме причудливо переплетены комические и трагические события.

[ + – ] Трейлер фильма "Не горюй"

"ТАСС уполномочен заявить" (1984)

В телефильме Кикабидзе сыграл злодея – агента ЦРУ, замешанного в страшных преступлениях. Но при этом – фирменная, "фотовспышечная" улыбка Вахтанга Константиновича сообщает его герою определенный шик.

[ + – ] Фрагмент из телефильма "ТАСС уполномочен заявить"

"Будь здоров, дорогой!" (1981)

Кикабидзе выступил здесь и как режиссер. Четыре новеллы – о беспримерной мужской дружбе и добром отношении к другу другу. Лично я не знаю фильма добрее во всем мировом кинематографе, о чем я сообщил во время небольшого интервью лично Вахтангу Константиновичу.

[ + – ] Трейлер фильма "Будь здоров, дорогой"

Топовые песни Вахтанга Кикабидзе

"Я пьян от любви…." (Буба Кикабидзе, ВИА Орэра)

[ + – ] Хиты Вахтанга Кикабидзе: "Я пьян от любви"

"Чито-гврито" ("Птичка-невеличка")

[ + – ] Хиты Вахтанга Кикабидзе: "Чито-гврито" из фильма "Мимино"

"Вот и весь разговор" ("Два одиночества")

[ + – ] Хиты Вахтанга Кикабидзе: песня "Вот и весь разговор"

"Мои года — мое богатство"

[ + – ] Хиты Вахтанга Кикабидзе: песня "Мои года — мое богатство"

"Виноградная косточка"

[ + – ] Хиты Вахтанга Кикабидзе: песня "Виноградная косточка"

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