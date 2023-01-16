Пам'яті Вахтанга Кікабідзе: культові фільми та пісні легендарного артиста (відео)

Пішов із життя культовий грузинський виконавець, творча діяльність якого тривала понад півстоліття.

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15 січня на 85-му році життя помер видатний грузинський актор та співак Вахтанг Кікабідзе.

Я розмовляв з ним єдиний раз по телефону чотири роки тому – він був дотепний і привабливий: у житті, як на екрані. То справді був культовий виконавець СРСР 1970-1980 років. За популярністю та манерою виконання Кікабідзе можна порівняти з французькою зіркою Джо Дассеном та італійською – Адріано Челентано. Усі – 1938 року народження. Дассен помер від серцевого нападу далекого 1980-го, Челентано днями відзначив 85-річний ювілей.

Кікабідзе теж мав трохи хриплуватий, дуже приємний тембр голосу і виконував свої пісні в розмовній манері. Як і Адріано, він також був зіркою кіно.

Щодо політики, то після російського бомбардування Грузії у 2008 році ("Августівська війна") Вахтанг Костянтинович повернув Володимиру Путіну (тоді — прем'єр-міністру РФ) орден Дружби Народів. І скасував усі свої концерти у Росії.

З 2014 року артист багаторазово висловлював підтримку Україні.

Безумовно, його професійна та особиста долі склалися повною мірою. Фільми йшли з приголомшливим успіхом, а як співак він гастролював і виступав за повних залів до останнього часу.

Вахтанг Костянтинович три роки тому відзначив зі своєю дружиною Іриною золоте весілля – в минулому прима-балериною Тбіліського академічного оперного театру. У подружжя двоє дітей та троє онуків.

Остання роль Кікабідзе у кіно: 2021 року знявся в українському серіалі "Свати-7", зігравши князя Георгія Габріадзе.

Цікаво, що й сам Вахтанг Кікабідзе був із давнього княжого роду.

Топові фільми з Вахтангом Кікабідзе у головній ролі

"Міміно" (1977)

"Міміно" – це абсолютний шедевр режисера Георгія Данелія, який сподобався як глядачам, так і критикам. "Міміно" по-грузинськи — "сокіл", так називають героя фільму, льотчика Валіко Мізандарі, який літає на гелікоптері в горах, перевозячи пасажирів, пошту, худобу.

Але якось він вирішує пов'язати свою долю з великою авіацією.

Половина фраз із фільму стали крилатими.

Пісня "Чіто-гвріто" з фільму — всесоюзний хіт.

Нагороди стрічки "Міміно"

Золотий приз — Георгій Данелія, 1977 рік, МКФ у Москві

Приз за найкращий комедійний фільм — Георгій Данелія, 1978 рік, ВКФ;

Державна премія СРСР — Георгій Данелія, Вахтанг Кікабідзе, Фрунзе Мкртчян, 1978 рік.

Приз "Золотий Лачено" — Георгій Данелія, 1979, МКФ в Авеліно.

[ + – ] Найкращі епізоди "Міміно"

Двом головним героям картини поставлено пам'ятник у Москві – льотчику (Кікабідзе) та шоферу, якого зіграв Фрунзік Мкртчян.

"Не журись!" (1969)

Режисер Георгій Данелія за мотивами повісті французького письменника Клода Тільє "Мій дядечко Бенжамен" зробив абсолютно грузинський фільм. Кікабідзе зіграв молодого лікаря Бенжамена Ґлонті.

Після закінчення Петербурзького університету Глонті повернувся до рідного грузинського містечка. Зростає сімейство сестрички Софіко, старанно з ранку до вечора переписує папери її чоловік Лука, час від часу спускається в підвальчик — тяпнути вина...

У фільмі химерно переплетені комічні та трагічні події.

[ + – ] Трейлери фильму "Не журись"

"ТАРС уповноважений заявити" (1984)

У телефільмі Кікабідзе зіграв лиходія – агента ЦРУ, замішаного у страшних злочинах. Але при цьому — фірмова, "фотоспалахова" посмішка Вахтанга Костянтиновича додає його герою певний шик.

[ + – ] Фрагмент із телефільму "ТАРС уповноважений заявити"

"Будь здоровий, дорогий!" (1981)

Кікабідзе виступив тут і як режисер. Чотири новели – про безприкладну чоловічу дружбу і добре ставлення до одного друга. Особисто я не знаю фільму добрішого у всьому світовому кінематографі, про що я повідомив під час невеликого інтерв'ю особисто Вахтангу Костянтиновичу.

[ + – ] Трейлери фильму "Будь здоровий, дорогий"

Топові пісні Вахтанга Кікабідзе

"Я п'яний від кохання…." (Буба Кікабідзе, ВІА Орера)

[ + – ] Хіти Вахтанга Кікабідзе: "Я п'яний від кохання"

"Чито-гвріто" ("Пташка-невеличка")

[ + – ] Хіти Вахтанга Кікабідзе: "Чіто-гвріто" з фільму "Міміно"

"Ось і вся розмова" ("Дві самотності")

[ + – ] Хіти Вахтанга Кікабідзе: пісня "Ось і вся розмова"

"Мої роки — моє багатство"

[ + – ] Хіти Вахтанга Кікабідзе: пісня "Мої роки — моє багатство"

"Виноградна кісточка"

[ + – ] Хіти Вахтанга Кікабідзе: пісня "Виноградна кісточка"

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