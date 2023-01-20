Топ-5 релизов Netflix января-февраля: дело ведет Эдгар По, любовь до смерти и битвы викингов за Англию

В зимние месяцы 2023 года самый крупный стриминговый сервис Netflix решил насытить кинорынок творениями в разных жанрах – от комедий до мистических триллеров и исторических приключений.

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Всевидящее око / The Pale Blue Eye

США, 2023, готический триллер, детектив

Премьера: 6 января

В ролях: Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Люси Бойнтон

Сериал "Всевидящее око" — это экранизация одноименного романа Луиса Байарда 2003 года.

Завязка такая.1830 год, Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк. Отставной констебль Огастус Лэндор встречает возле своего дома капитана Хичкока, офицера военной академии – тот очень просит бывшего полицейского приехать к ним. Оказывается, ночью повесился кадет Лерой Фрай, но у него кто-то вырезал сердце. Возможно, этот "кто-то" и помог ему повеситься.

Лэндор соглашается расследовать дело и вскоре берет себе в помощники молодого и талантливого кадета с небезызвестным для нас всех именем – Эдгар Аллан По.

[ + – ] Трейлер сериала "Всевидящее око"

Викинги: Вальхалла / Vikings: Valhalla

США, 2022–2023, боевик, война, история, приключения

Премьера: 25 февраля

Сезон:2

Серий: 9

В ролях: Сэм Корлетт, Лео Сутер, Фрида Густавссон, Боско Хоган

"Викинги: Вальхалла" — сиквел сериала "Викинги". Начало одиннадцатого века. Викинги живут в относительном мире с англосаксами, после того как сын легендарного ярла Рагнара Лодброка Хвитсерк принял крещение от английского короля. Но жители Туманного Альбиона решаются на предательство и уничтожают поселение викингов — король Англии Этельред II Неразумный организует резню в День святого Брайса. Выживает только представитель знатного рода викингов — Харальд.

Через год вместе с братом Олафом он приезжает в Каттегат — один из самых богатых городов скандинавов. Амбициозный король Дании Кнуд Великий хочет создать великую северную империю и для начала взять Лондон, его братья присоединяются к походу.

В это время старый английский король умирает, оставив после себя сына-подростка и вторую жену. Кнуду выпадают неплохие шансы отмстить англичанам за резню и сесть на их престол.

В сериале будут кулачные бои за деньги, прохождение на корабле водопада, интриги, страстная любовь, и, конечно, битвы и еще раз битвы.

[ + – ] Трейлер сериала "Викинги: Вальхалла" (2 сезон)

Шоу 90-х / That '90s Show

США, 2023, комедия, мелодрама

Сезон: 1

Серий: 10

Премьера: 19 января

В ролях: Дебра Джо Рупп, Куртвуд Смит, Кэлли Хаверда

Лея Форманаверда, дочь Эрика и Донны, отправляется на летние каникулы в городок Пойнт-Плейс. Там она встречает новых единомышленников-ровесников, чьи интересы и привычки идут вразрез с представлениями родителей. Начинается веселое столкновение младшего поколения со старшим.

Проект является продолжением известного комедийного сериала "Шоу 70-х" с Эштоном Кутчером и Милой Кунис, только в новом "Шоу" действие происходит в 1995 году.

[ + – ] Трейлер сериала "Шоу 90-х"

Затерянная в метели / La chica de nieve

Испания, 2023, детектив, драма, триллер, мистика

Премьера: 27 января

Сезон: 1

Серий: 6

В ролях: Милена Смит, Лорето Маулеон, Хосе Коронадо

После "Бумажного дома" от испанского отделения Netflix ждут нового кинохита. Возможно, им станет этот сериал, поставленный по мотивам бестселлера писателя Хавьера Кастильо, которого называют "испанским Стивеном Кингом".

Книга "Снежная девочка" (2020) продана в мире тиражом более 1 млн экземпляров, а книга 33-летнего Кастильо названа прессой "самым читаемым романом о похищении". Книги Хавьера Кастильо (их пока четыре) стали издательским феноменом, помимо Испании — в Италии, Мексике, Колумбии, Аргентине, Португалии, Турции, Сербии, Болгарии, Польше, Чехии, Японии и Южной Корее. Как и Кинг, Хавьер Кастильо умеет воплощать на бумаге все наши самые затаенные страхи.

По сюжету, отец всего на секунду выпустил руку своей маленькой дочери Амайи на уличном параде в Малаге, и в следующее мгновение девочки уже не было рядом. Полиции удалось найти лишь одежду и ее отрезанные волосы. Больше никаких следов. Никаких улик. Ни одного свидетеля. Амайя словно растворилась в воздухе. История наделала много шума в СМИ, но молодая начинающая журналистка начала собственное расследование…

Через пять лет после исчезновения девочки убитые горем родители получают посылку, в ней — кассета с минутной видеозаписью, на которой подросшая Амайя играет в незнакомой комнате. И опять — сенсация в газетах и на телевидении.

Журналистка с новым рвением берется за расследование, ставшее уже частью ее самой, и неожиданно обнаруживает, что некоторые моменты в судьбе исчезнувшей девочки похожи на ее собственные.

[ + – ] Трейлер сериала "Затерянная в метели"

Ты / You

США, 2020-2023, триллер

Премьера 10 февраля

Сезон: 4

Серий: 10

В ролях: Пенн Бэджли, Элизабет Лэил, Шей Митчелл

Гоголь писал, что женщины мечтают, чтобы главный герой признавался в любви главной героине, и при этом – сползал в пропасть. Об этом примерно — сериал "Ты", снятый по циклу бестселлеров штатовской писательницы Кэролайн Кепнес. На Netflx выходит очередное продолжение популярного американского психологического триллера об одержимом, но обаятельном маньяке Джо Голдберге, который готов пойти на преступление, чтобы добиться расположения девушки, которая запала ему в душу.

В четвертом сезоне Джо перебирается в Лондон, чтобы отыскать сбежавшую Мариэн. Но вскоре влюбчивый Голдберг увлекается новой пассией — директором художественной галереи Кейт. Однако на его пути возникает влиятельный конкурент.

Первые эпизоды четвертого сезона сериала "Ты" выйдут 10 февраля 2023 года, последние — 10 марта.

[ + – ] Трейлер сериала "Тыʼ

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